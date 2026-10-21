Taddei ordena indagatoria por presunto conflicto de interés y acusa a partidos de querer debilitar al INE

Ordena Taddei investigación por contratos

Taddei Zavala aseguró que a ella no le corresponde averiguar o identificar si alguna de las personas colaboradoras o excolaboradoras del INE mintieron en sus declaraciones patrimoniales, y declaró ante medios de comunicación que ordenó a las instancias competentes determinarlo.

La funcionaria admitió que ha revisado la documentación de las personas que trabajan a su cargo sin hallar el reconocimiento explícito por conflicto de interés. Sin embargo, aseguró que los antecedentes ya fueron canalizados al Órgano Interno de Contro (OIC) para que ubique datos omitidos o falsedad en cualquier declaración y determine lo que corresponda conforme a ley.

"El INE colaborará con la información que sea requerida, sin interferir en la investigación", dijo la presidenta.

Además, Taddei Zavala anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que revise el asunto relacionado a los contratos asignados presuntamente de manera irregular, para dar tranquilidad a toda la estructura del Instituto y evitar que se construya una imagen dañina del INE.

En ese sentido, también llamó a los partidos y a los grupos de poder a tocar el tema con responsabilidad, pues aseguró que están aprovechando la publicación del reportaje para desestabilizar al INE.

A ellos (los partidos) les decimos: ese no es el camino, así no se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan afirmando su propuesta de Estados, distrito, nación, no se ganan intento debilitar al INE". Guadalupe Taddei, presidenta del INE

La consejera presidenta aseguró que su presidencia no tiene empresas favoritas y que en la contratación pública siempre se debe regir por reglas, expedientes, competencia -cuando así corresponda- y decisiones que puedan revisarse.