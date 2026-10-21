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México

Taddei ordena indagatoria por presunto conflicto de interés y acusa a partidos de querer debilitar al INE

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, llamó a los partidos y a los grupos de poder a tocar el tema de presuntos conflictos de intereses con responsabilidad rumbo al proceso electoral de 2027.
mié 21 octubre 2026 07:31 PM
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La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentó un micrositio de transparencia luego de ser señalada de incurrir en presuntos conflictos de interés en contratos millonarios. (Instituto Nacional Electoral)

En medio de los señalamientos por asignación de contratos con presunto conflicto de interés y opacidad en su administración, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, ordenó una investigación ante el Órgano Interno de Control, a quien definió como la autoridad competente para revisar lo que corresponda.

Esto luego de que fuera publicada una investigación del periódico Reforma que revela que un chofer de Taddei omitió en su declaración patrimonial información que lo identifica como apoderado legal de una de las principales empresas proveedoras de material electoral del Instituto.

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Ordena Taddei investigación por contratos

Taddei Zavala aseguró que a ella no le corresponde averiguar o identificar si alguna de las personas colaboradoras o excolaboradoras del INE mintieron en sus declaraciones patrimoniales, y declaró ante medios de comunicación que ordenó a las instancias competentes determinarlo.

La funcionaria admitió que ha revisado la documentación de las personas que trabajan a su cargo sin hallar el reconocimiento explícito por conflicto de interés. Sin embargo, aseguró que los antecedentes ya fueron canalizados al Órgano Interno de Contro (OIC) para que ubique datos omitidos o falsedad en cualquier declaración y determine lo que corresponda conforme a ley.

"El INE colaborará con la información que sea requerida, sin interferir en la investigación", dijo la presidenta.

Además, Taddei Zavala anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que revise el asunto relacionado a los contratos asignados presuntamente de manera irregular, para dar tranquilidad a toda la estructura del Instituto y evitar que se construya una imagen dañina del INE.

En ese sentido, también llamó a los partidos y a los grupos de poder a tocar el tema con responsabilidad, pues aseguró que están aprovechando la publicación del reportaje para desestabilizar al INE.

A ellos (los partidos) les decimos: ese no es el camino, así no se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan afirmando su propuesta de Estados, distrito, nación, no se ganan intento debilitar al INE".
Guadalupe Taddei, presidenta del INE

La consejera presidenta aseguró que su presidencia no tiene empresas favoritas y que en la contratación pública siempre se debe regir por reglas, expedientes, competencia -cuando así corresponda- y decisiones que puedan revisarse.

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Abre INE portal de transparencia tras crisis

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, presentó también este miércoles un micrositio de Transparencia, donde se publicarán todas las compras y contrataciones del Instituto. El anuncio ocurre en medio de los señalamientos de los que ha sido objeto su presidencia.

Un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera una explicación sobre el posible conflicto de interés al interior del INE, Taddei Zavala aseguró que los recursos públicos deben ser visibles y las decisiones deben poder explicarse a la ciudadanía.

Taddei aseguró que el INE debe ser cada vez más transparente y aclaró que aunque que ya se publican los fallos, procedimientos e contratos del Instituto con este nuevo micrositio cada uno de esos documentos podrá ser consultado de una manera más sencilla.

El micrositio se llama "INE siempre a la vista, contigo en cada paso" y responde a la obligación de esclarecer qué se hace con cada peso del presupuesto asignado.

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Posible opacidad bajo administración Taddei

La investigación del diario Reforma reveló que Jonathan Navarrete Torres, contratado en la nómina del INE como chofer de Taddei con un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales por transporte "seguro y eficiente", figura desde junio de 2023 como apoderado legal para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, una de las principales proveedoras de material electoral del Instituto.

De acuerdo con el reportaje, Navarrete omitió ese cargo en su declaración patrimonial de junio de 2026. Corporativo Zeg opera junto con Cajas Graf, ambas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

Las dos firmas han sido señaladas por autoridades federales: la Unidad de Inteligencia Financiera les congeló cuentas en 2024, la Auditoría Superior de la Federación las investigó por prácticas ilícitas y la Cofece les abrió un expediente en mayo de 2024 por posibles prácticas monopólicas.

Pese a ello, según Reforma, el INE les adjudicó en enero de 2025 un contrato por 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial. El caso escala porque el vínculo no se limita al chofer.

Las mismas empresas tuvieron como representante legal en 2023 a Jesús Octavio García González, quien posteriormente fue director de Administración del INE en la gestión de Taddei hasta abril de 2026. Además, Cajas Graf y Zeg ya habían obtenido contratos en organismos electorales locales de Sonora, Oaxaca y Chihuahua cuando esos institutos eran presididos por Taddei y sus excolaboradoras como Claudia Arlett Espino , exsecretaria ejecutiva.

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Guadalupe Taddei Zavala INE Corrupción

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