México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo, pero su precio cayó a 13 y 20 pesos por kilo, lo que, de acuerdo con productores, no cubre el costo de su producción.

La presidenta Sheinbaum explicó que su gobierno mantiene mesas con productores, agroexportadores e incluso con el gobierno de Estados Unidos para intentar mejorar el precio.

“Estamos trabajando con los productores, cortadores y los agroexportadores y también con Estados Unidos para ver la manera de que se garantice siempre la exportación y el precio del aguacate”, planteó.

Protestas de productores de aguacate

Desde el pasado 23 de octubre, productores de aguacate protestan por los bajos precios del aguacate en al menos 20 municipios de Michoacán, entre ellos Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario de Rosales, Peribán y Los Reyes.

Descartan gusano barrenador en aguacate mexicano

La secretaria de Agricultura, Columba López, informó que se reanudará la exportación de aguacate y aclaró que no hay ningún caso de gusano barrenador tras la alerta que se emitió hace unos días por su presencia en el fruto.

“Ya se logró ayer en la noche, ya como a las 11 y cacho, se logró un acuerdo entre las empresas empacadoras y los trabajadores. Se acordó que mañana se restablece el agroexportación”, anunció.





La funcionaria reiteró que hay presencia de gusano barrenador en Nayarit. “En ese caso no era gusano barrenador el que se estaba reportando, estaba fuera del aguacate, está en las cajas. Entonces, se tergiversó la información y simplemente ese aguacate no sale”, indicó.