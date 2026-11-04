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Sheinbaum explica por qué el aguacate mexicano perdió valor y qué pasa con las exportaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que más países participan en la venta de aguacate, lo que provoca que se compre entre 13 y 20 pesos por kilo.
mié 04 noviembre 2026 11:04 AM
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Aguacates recién cortadas en una caja amarilla.
Productores de aguacate protestaron por varios días por los bajos precios del fruto que oscila entre 13 y 20 pesos. (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la caída en los precios del aguacate mexicano responde a que otros países productores incrementaron su participación en el mercado internacional.

"Se está produciendo aguacate en otros países. Entonces, eso ha entrado en competencia con el aguacate mexicano y ha provocado la reducción del precio", detalló en su conferencia matutina de este miércoles.

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México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo, pero su precio cayó a 13 y 20 pesos por kilo, lo que, de acuerdo con productores, no cubre el costo de su producción.

La presidenta Sheinbaum explicó que su gobierno mantiene mesas con productores, agroexportadores e incluso con el gobierno de Estados Unidos para intentar mejorar el precio.

“Estamos trabajando con los productores, cortadores y los agroexportadores y también con Estados Unidos para ver la manera de que se garantice siempre la exportación y el precio del aguacate”, planteó.

Protestas de productores de aguacate

Desde el pasado 23 de octubre, productores de aguacate protestan por los bajos precios del aguacate en al menos 20 municipios de Michoacán, entre ellos Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario de Rosales, Peribán y Los Reyes.

Descartan gusano barrenador en aguacate mexicano

La secretaria de Agricultura, Columba López, informó que se reanudará la exportación de aguacate y aclaró que no hay ningún caso de gusano barrenador tras la alerta que se emitió hace unos días por su presencia en el fruto.

“Ya se logró ayer en la noche, ya como a las 11 y cacho, se logró un acuerdo entre las empresas empacadoras y los trabajadores. Se acordó que mañana se restablece el agroexportación”, anunció.

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La funcionaria reiteró que hay presencia de gusano barrenador en Nayarit. “En ese caso no era gusano barrenador el que se estaba reportando, estaba fuera del aguacate, está en las cajas. Entonces, se tergiversó la información y simplemente ese aguacate no sale”, indicó.

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Columba López explica que en casi tres décadas de agroexportación no se ha presentado ningún caso de presencia de gusano barrenador en Michoacán.

Detalló que hay 13 puntos de zonas agroecológicas que ya están identificadas por la ley de Sanidad Vegetal, mediante las que se tiene registrado el nombre de los propietarios o arrendatarios, a cuyas parcelas se les realizan inspecciones aleatorias.

“Tienen capacitación constante, se tiene trampeo permanente, hay técnicos de las juntas locales de sanidad vegetal y cada mes se hace aleatoriamente la inspección de 500 hectáreas”, indicó.

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