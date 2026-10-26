“¿Qué considerábamos o que Hacienda consideró? Que era muy excesivo el beneficio que se tenía. Solamente afecta a un sector muy, muy pequeño. La mayoría del transporte de carga ha manifestado que no tiene ningún problema”, dijo.

Este lunes, transportistas iniciaron una protesta por tiempo indefinido para exigir al Gobierno de México mayor seguridad en las carreteras y una reducción de impuestos.

Hacienda justifica el ajuste al beneficio fiscal

En la conferencia matutina, Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que desde 2002 las empresas transportistas cuentan con un doble beneficio fiscal relacionado con el pago de peajes y el Impuesto sobre la Renta (ISR).



"Con el paso del tiempo hubo un abuso, hubo un exceso en el uso de este beneficio hasta llegar a presentar 0.4% del Producto Interno Bruto en 2019", detalló.

En 2020, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció un límite de 300 millones de pesos por contribuyente para acceder a este beneficio fiscal.

Para 2027, la propuesta del gobierno federal es reducir ese tope a 250 millones de pesos, de modo que las empresas con ventas de hasta esa cantidad puedan conservar el apoyo.

"Lo que estamos proponiendo para este ejercicio, que aquellas empresas que verdaderamente lo necesitan, que venden hasta 250 millones, van a seguir gozando de este beneficio", dijo.