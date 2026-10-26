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Paro de transportistas: Sheinbaum justifica ajuste al beneficio fiscal por considerarlo “excesivo”

La presidenta justificó el ajuste al beneficio fiscal para el transporte de carga y aseguró que el cambio afectará a una proporción reducida de contribuyentes.
lun 26 octubre 2026 10:22 AM
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En la imagen, transportistas realizan un paro.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la modificación del beneficio fiscal al autotransporte solo afectará a 170 transportistas. (Foto: Mireya Novo/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reducción de 300 a 250 millones de pesos en el límite del beneficio fiscal para el pago de peajes de los transportistas . Aseguró que la modificación afectará solo a 170 contribuyentes y no a los pequeños transportistas.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, la mandataria justificó la decisión al señalar que el beneficio fiscal se volvió excesivo.

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“¿Qué considerábamos o que Hacienda consideró? Que era muy excesivo el beneficio que se tenía. Solamente afecta a un sector muy, muy pequeño. La mayoría del transporte de carga ha manifestado que no tiene ningún problema”, dijo.

Este lunes, transportistas iniciaron una protesta por tiempo indefinido para exigir al Gobierno de México mayor seguridad en las carreteras y una reducción de impuestos.

Hacienda justifica el ajuste al beneficio fiscal

En la conferencia matutina, Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que desde 2002 las empresas transportistas cuentan con un doble beneficio fiscal relacionado con el pago de peajes y el Impuesto sobre la Renta (ISR).

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"Con el paso del tiempo hubo un abuso, hubo un exceso en el uso de este beneficio hasta llegar a presentar 0.4% del Producto Interno Bruto en 2019", detalló.

En 2020, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció un límite de 300 millones de pesos por contribuyente para acceder a este beneficio fiscal.

Para 2027, la propuesta del gobierno federal es reducir ese tope a 250 millones de pesos, de modo que las empresas con ventas de hasta esa cantidad puedan conservar el apoyo.

"Lo que estamos proponiendo para este ejercicio, que aquellas empresas que verdaderamente lo necesitan, que venden hasta 250 millones, van a seguir gozando de este beneficio", dijo.

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De acuerdo con el secretario, la modificación permitirá mantener el beneficio para el 94% de los contribuyentes del sector, mientras que solo una proporción reducida dejará de recibirlo.

"De las 2,580 empresas que contribuyen bajo esta esta modalidad, solamente 170 dejarían de percibir este beneficio en el ejercicio 2027. El 94% de las empresas, incluyendo, por ejemplo, los que tributan bajo esta figura del hombre de camión, no se verían afectados en lo absoluto", agregó.

Amador señaló que el ajuste representaría ingresos adicionales por 4,500 millones de pesos para las finanzas públicas.

"Es una calibración de este beneficio para balancear su efecto en las finanzas públicas y que tiene una afectación muy menor y solamente 170 contribuyentes del sector de autotransporte", destacó.

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El funcionario también sostuvo que el autotransporte cuenta con otros apoyos fiscales que benefician al sector. "En total, el sector recibe beneficios por cerca de 115,000 millones de pesos en el 2025, que es el ejercicio último que tenemos", comentó.

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Gobierno recibirá a una comisión de transportistas

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este lunes la Secretaría de Gobernación recibirá a una comisión de transportistas para escuchar y atender sus demandas. "De todas maneras hay diálogo y a las 11 de la mañana se les va a recibir para poder platicar", dijo.

Respecto a las exigencias de mayor seguridad en las carreteras, la mandataria afirmó que el gobierno mantiene reuniones con representantes del sector para escuchar sus preocupaciones y plantear medidas que les permitan transitar de manera segura por el país.

"Por el tema de seguridad han estado en reuniones permanentes, tanto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como con la Guardia Nacional, para poder apoyar en todo lo que se requiera", añadió.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera infraestructura de transporte

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