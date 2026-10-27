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Charlyn Corral no solo hace historia en el Balón de Oro, también recibe reconocimiento de Sheinbaum: “Es un orgullo”

La delantera del Pachuca recibió el premio a la mejor delantera durante la ceremonia del Balón de Oro; la presidenta destacó el orgullo que representa para México y reconoció su trayectoria.
mar 27 octubre 2026 09:11 AM
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, abraza a la futbolista Charlyn Corral durante una conferencia mañanera.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, abrazó a la futbolista Charlyn Corral durante la conferencia mañanera del pasado 5 de marzo. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Claudia Sheinbaum felicitó a Charlyn Corral por obtener el Trofeo Gerd Müller, distinción que reconoce a la mejor delantera del año, durante la ceremonia del Balón de Oro . La presidenta destacó el significado del reconocimiento para México, en una premiación internacional que también incluyó a otras figuras del futbol mexicano .

La reacción de la mandataria ocurrió durante la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, luego de que una periodista le preguntara por el triunfo de la delantera del Pachuca y por el mensaje que compartió sobre el desarrollo del futbol femenil en el país.

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Sheinbaum expresó sus felicitaciones y señaló que se trata de uno de los máximos reconocimientos que puede recibir una futbolista. También subrayó el orgullo que representa para las y los mexicanos.

Es un orgullo para todas y todos los mexicanos y muchas, muchas felicidades”, afirmó la mandataria.

Charlyn Corral destaca el esfuerzo detrás de su carrera

Durante la ceremonia, Corral expresó su satisfacción por convertirse en la primera mexicana en recibir esta distinción. La atacante relacionó el premio con los años de trabajo, disciplina y esfuerzo que ha dedicado al futbol profesional.

La delantera también reconoció a Scarlett Camberos, quien figuró entre las 30 nominadas al galardón. Frente a los asistentes, pidió un aplauso para su compañera.

El mensaje de Corral sobre el futbol femenil en México

Además de celebrar el premio, la atacante del Pachuca manifestó su orgullo por el trabajo que, desde su perspectiva, se realiza en México para impulsar el futbol femenil.

Durante la conferencia mañanera, también se recordó su participación como integrante del jurado que entregó a una menor un boleto para el Mundial.

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Charlyn Corral promueve el futbol femenil en Palacio Nacional

El 5 de marzo de 2026, Charlyn Corral participó en la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se presentó el concurso Representa a México durante el Mundial 2026, una iniciativa que buscaba impulsar el deporte y ofrecer a la ganadora la oportunidad de asistir a la ceremonia inaugural en representación de la presidenta.

La delantera del Pachuca Femenil formó parte del comité evaluador de la convocatoria y exhibió su habilidad con el balón mediante una demostración de dominadas durante el evento.

La participación también tuvo un momento emotivo cuando Corral recordó los sacrificios de su infancia y el apoyo de sus padres. Conmovida hasta las lágrimas al hablar de su trayectoria y de la evolución del futbol femenil en México, recibió un abrazo de Sheinbaum.

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Claudia Sheinbaum Futbol

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