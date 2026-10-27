Charlyn Corral no solo hace historia en el Balón de Oro, también recibe reconocimiento de Sheinbaum: “Es un orgullo”

Sheinbaum expresó sus felicitaciones y señaló que se trata de uno de los máximos reconocimientos que puede recibir una futbolista. También subrayó el orgullo que representa para las y los mexicanos.

“ Es un orgullo para todas y todos los mexicanos y muchas, muchas felicidades”, afirmó la mandataria.

Charlyn Corral destaca el esfuerzo detrás de su carrera

Durante la ceremonia, Corral expresó su satisfacción por convertirse en la primera mexicana en recibir esta distinción. La atacante relacionó el premio con los años de trabajo, disciplina y esfuerzo que ha dedicado al futbol profesional.

La delantera también reconoció a Scarlett Camberos, quien figuró entre las 30 nominadas al galardón. Frente a los asistentes, pidió un aplauso para su compañera.

El mensaje de Corral sobre el futbol femenil en México

Además de celebrar el premio, la atacante del Pachuca manifestó su orgullo por el trabajo que, desde su perspectiva, se realiza en México para impulsar el futbol femenil.

Durante la conferencia mañanera, también se recordó su participación como integrante del jurado que entregó a una menor un boleto para el Mundial.