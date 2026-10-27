Charlyn Corral no solo hace historia en el Balón de Oro, también recibe reconocimiento de Sheinbaum: “Es un orgullo”

Claudia Sheinbaum felicitó a Charlyn Corral por obtener el Trofeo Gerd Müller, distinción que reconoce a la mejor delantera del año, durante la ceremonia del Balón de Oro . La presidenta destacó el significado del reconocimiento para México, en una premiación internacional que también incluyó a otras figuras del futbol mexicano .
La reacción de la mandataria ocurrió durante la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, luego de que una periodista le preguntara por el triunfo de la delantera del Pachuca y por el mensaje que compartió sobre el desarrollo del futbol femenil en el país.