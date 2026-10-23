Sheinbaum revela que Maru Campos culpó a su exfiscal César Jáuregui por agentes de EU y presunta corrupción

Sheinbaum revela detalles de la conversación con Maru Campos

A seis meses de que en la Sierra Tarahumara se realizara un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas y en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia), la presidenta Claudia Sheinbaum detalló cómo fue la conversación que tuvo con la gobernadora Campos, quien había solicitado una reunión con ella para explicarle el episodio que violaba la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum contó que en una gira que realizó por el país para informar sobre los resultados de su Segundo Informe de Gobierno en una sala de un aeropuerto del norte se realizó el encuentro con la gobernadora de extracción panista, quien inició la conversación con reclamos.

"Ella inició la conversación, reclamándome. Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos. Ella me reclamó que la había acusado de traición a la patria. Yo le dije, 'no', le dije, 'tiene que investigarse por qué entraron agentes extranjeros a México sin el permiso y acorde con la ley de seguridad nacional'", detalló.

En respuesta, la mandataria estatal acusó a su exfiscal de haber permitido la participación de los agentes.



La presidenta le sugirió proceder contra el exfuncionario, quien el sábado pasado ya fue detenido por el delito de Traición a la Patria .

"Procede como debe proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley. Entonces le dije, '¿por qué no procede la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua? Y si te parece , le comento a la fiscal general de la República para que te reciba'", sugirió la presidenta.