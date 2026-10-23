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Sheinbaum revela que Maru Campos culpó a su exfiscal César Jáuregui por agentes de EU y presunta corrupción

La presidenta Claudia Sheinbaum contó que la gobernadora de Chihuahua le reclamó por llamarla "traidora a la patria" por permitir la participación de agentes extranjeros en un operativo.
vie 23 octubre 2026 09:51 AM
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En la imagen, del lado izquierdo la gobernadora Marú Campos y del lado derecho, la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la conversación con la gobernadora fue tensa y en ambas levantaron la voz. (Foto: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, se dio luego de una conversación marcada por el reclamo y el levantamiento de voces, en la que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lo responsabilizó de ser el responsable de la participación de agentes extranjeros en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas y de señalarlo de corrupción.

"Cuando yo le dije, 'es que entraron agentes', ella me dijo, 'no fui yo'. Fue mi exfiscal. Pero no solo me dijo eso. Me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado", contó.

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Sheinbaum revela detalles de la conversación con Maru Campos

A seis meses de que en la Sierra Tarahumara se realizara un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas y en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia), la presidenta Claudia Sheinbaum detalló cómo fue la conversación que tuvo con la gobernadora Campos, quien había solicitado una reunión con ella para explicarle el episodio que violaba la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum contó que en una gira que realizó por el país para informar sobre los resultados de su Segundo Informe de Gobierno en una sala de un aeropuerto del norte se realizó el encuentro con la gobernadora de extracción panista, quien inició la conversación con reclamos.

"Ella inició la conversación, reclamándome. Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos. Ella me reclamó que la había acusado de traición a la patria. Yo le dije, 'no', le dije, 'tiene que investigarse por qué entraron agentes extranjeros a México sin el permiso y acorde con la ley de seguridad nacional'", detalló.

En respuesta, la mandataria estatal acusó a su exfiscal de haber permitido la participación de los agentes.

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La presidenta le sugirió proceder contra el exfuncionario, quien el sábado pasado ya fue detenido por el delito de Traición a la Patria .

"Procede como debe proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley. Entonces le dije, '¿por qué no procede la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua? Y si te parece , le comento a la fiscal general de la República para que te reciba'", sugirió la presidenta.

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La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, la recibió y en ese encuentro también señaló a César Jáuregui de ser el responsable de la participación de los agentes en el operativo.

¿Qué le reclamo Sheinbaum a Maru Campos?

En la conversación, la presidenta también hizo un reclamo a la panista por haber llamado "gobierno de muerte" a su administración.

"Eso fue lo que yo le reclamé...Tú dijiste que nosotros éramos gobierno de la muerte, pues ¿qué es eso?", dijo.

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Sheinbaum: “Mi relación con Maru Campos será institucional”

Al concluir la conversación, Campos le preguntó a la presidenta cómo seguiría la relación entre ambas, y en respuesta Sheinbaum le dijo que sería institucional como jefa del Ejecutivo y como gobernadora.

"Cuándo termina la conversación, me dijo, bueno, ¿y cómo va a seguir la relación? Y le dije 'de manera institucional. Si tienes un tema de seguridad, puedes hablar con el secretario de Seguridad, si tienes un tema que tenga que ver con cualquier otro tema institucional entre el gobierno Federal y el gobierno de Chihuahua, con la Secretaría de Gobernación te ayudamos en todo lo que necesites", respondió Sheinbaum.

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Defiende a Ariadna Montiel

La presidenta Claudia Sheinbaum contó que durante su conversación con Campos, la gobernadora le planteó que Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, tenía presuntos vínculos con el narcotráfico, y en respuesta, ella le dijo que si tiene pruebas, las presente.

"Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico. Y le dije, si tienes pruebas, preséntalas. Hasta ahora no ha presentado ninguna prueba. Y Ariadna, pues es una mujer honesta , que dirige muy bien la Morena", indicó.

Sheinbaum comentó que sin importar quién sea, pero si alguien acusa debe presentar pruebas.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Chihuahua

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