FGR señala a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, de traición a la Patria por operativo con agentes de la CIA

"La investigación determinó que César 'N' habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la Patria en materia de seguridad nacional", señaló la noche de este sábado en un video difundido en redes sociales.

Godoy indicó que, además, los agentes de la CIA llevaron a cabo acciones que solo corresponden a las fuerzas federales.

"Esto atenta contra la soberanía y la integridad de la nación al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución", agregó.

🔴 Mensaje de la Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, con relación a una orden de aprehensión contra César “N”, quien fuera fiscal general del estado de Chihuahua. Sigue la transmisión ▶️ https://t.co/R8v6trSYqV — FGR México (@FGRMexico) October 18, 2026



La fiscal general de la República detalló que por este caso se realizaron 100 actos de investigación, los cuales permitieron que un juez federal librara una orden de aprehensión contra Jáuregui, quien renunció al cargo el pasado 27 de abril.

El operativo se llevó a cabo entre el 17 y el 19 de abril de este año en El Pinal, municipio de Morelos. Los detalles de la participación de la CIA se conocieron hasta que dos agentes estadounidenses y dos mexicanos fallecieron en un accidente carretero cuando regresaban de la misión.

Días después, la FGR abrió una investigación, debido a que el gobierno federal no tenía información del operativo ni emitió autorización alguna.

"Lo anterior, claramente es un ataque al pacto federal y a la división de poderes. Nuestra Constitución y la Ley de Seguridad Nacional señalan que las entidades federativas se encuentran limitadas para asumir facultades reservadas a la federación, así como transferir potestades públicas a autoridades extranjeras", subrayó Godoy.

Por separado, la fiscalía de Chihuahua, donde fuesto a disposición Jáuregui tras su detención, informó que se le acusa de los probables delitos de ejercicio indebido del servicio público y colisión.