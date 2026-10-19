La detención de César Jáuregui Moreno , ocurrida el fin de semana, marca un giro en la trayectoria de quien durante casi 15 años ha sido uno de los aliados más cercanos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos . Con su arresto, Jáuregui Moreno se convierte en el primer funcionario público en la historia reciente del país detenido por el presunto delito de “traición a la patria”.
César Jáuregui, de operador político de Maru Campos a protagonista del caso por traición a la patria
¿De qué acusan a César Jáuregui?
Los señalamientos contra César Jáuregui Moreno por presunta traición a la patria están relacionados con el operativo realizado el 17 de abril en la zona de El Pinal, Chihuahua, donde participaron dos agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el exfiscal es acusado de traición a la patria en materia de seguridad nacional, debido a que presuntamente permitió la intervención de personas extranjeras, sin autorización, en labores que corresponden exclusivamente a las fuerzas federales.
“Esto atenta contra la soberanía y la integridad de la Nación al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución”, declaró la fiscal.
¿Quién es César Jáuregui?
César Jáuregui Moreno se convirtió en uno de los hombres más cercanos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con quien construyó una relación política y personal a lo largo de casi 15 años, desde que ambos coincidieron en las filas del PAN.
La cercanía entre ambos era tal que la mandataria lo llamaba cariñosamente “gordo”. Su colaboración se remonta, al menos, a 2013 y se mantuvo hasta la llegada de Campos a la gubernatura de Chihuahua. De acuerdo con Luis Villegas Montes, abogado del exfiscal, Jáuregui fue uno de los que “luchó” para que la panista ganara la elección.
Más allá de su vínculo político, ambos mantenían una relación de amistad que también se reflejaba en sus redes sociales. En distintas ocasiones, Campos felicitó a Jáuregui por su cumpleaños con mensajes acompañados de fotografías en las que aparecían juntos.
“Por lo menos 15 años juntos enfrentando las tragedias, los errores, las confusiones, las desavenencias, pero sobre todo con la satisfacción de luchar por el bien. En distintas formas y envases, pero juntos con un mismo ideal. ¡Gracias por todo y por tanto! ¡Te quiero, gordo!”, escribió en X en junio de 2024.
¡MUY FELIZ CUMPLEAÑOS CÉSAR JÁUREGUI! Como cada quien terminó poniendo su foto, aquí van las recuperables mías. Por lo menos 15 años juntos enfrentando las tragedias, los errores, las confusiones, las desavenencias, pero sobre todo con la satisfacción de luchar por el bien. En distintas formas y envases pero juntos con un mismo IDEAL. ¡GRACIAS POR TODO Y POR TANTO! ¡Te quiero, Gordo! @CesarJaureguiM— Maru Campos (@MaruCampos_G) June 27, 2024
El primer cargo en el que coincidieron fue en 2013, cuando él era el coordinador de los diputados en Chihuahua, y ella era la vicecoordinadora de la bancada panista.
Tres años después, Maru Campos fue la candidata a la alcaldía de la capital del estado y él le operó su campaña. Tras ganar las elecciones, Jáuregui Moreno se convirtió en el secretario del Ayuntamiento.
Esta estrategia se volvió a repetir. En 2021, Maru Campos buscó la candidatura a gobernadora de Chihuahua, por lo que Jáuregui Moreno volvió a ser el estratega de la campaña.
Al convertirse en mandataria, ella lo nombró secretario General de Gobierno y en 2023, lo impulsó para que fuera el titular de la Fiscal General del Estado de Chihuahua.
¿Maru Campos traicionó a César Jáuregui?
Tras casi 15 años de cercanía política y personal, César Jáuregui Moreno y Maru Campos enfrentan una ruptura marcada por acusaciones de traición. Luis Villegas Montes, abogado del exfiscal, responsabilizó a la gobernadora de Chihuahua por la detención inicial de su cliente, quien fue señalado por la Fiscalía estatal por presunta omisión en la cadena de mando e incumplimiento de protocolos durante el operativo del 17 de abril, en el que participaron agentes de la CIA.
“Nunca había visto en mis más de 30 años de experiencia en el ámbito político panista, jamás había visto una traición, una mezquindad y un acto tan vil y traicionero. No conozco en el seno del PAN a un hombre que haya luchado con mayor vigor y lealtad y de forma incansable para proteger a Maru Eugenia. Es una mala agradecida y traicionera”, declaró el litigante.
Villegas Montes sostuvo que la detención podría estar relacionada con las aspiraciones políticas de Jáuregui, quien buscaba contender por la alcaldía de Chihuahua capital en las elecciones de 2027. Según su versión, Campos tendría la intención de impulsar a su actual secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, para ese cargo, por lo que consideró que el procedimiento contra el exfiscal respondería a una “maniobra artera”.
Las acusaciones también fueron respaldadas públicamente por Angélica Moreno, esposa de Jáuregui, quien atribuyó la detención a motivos políticos y señaló a la gobernadora de intentar favorecer las aspiraciones de De la Peña a la presidencia municipal.
“Maru haciéndole esto y todo por querer imponer a Santiago (de la Peña)”, expresó.
¿Qué es el delito de traición a la patria?
El Código Penal Federal establece penas de cinco a 40 años de prisión y una multa de hasta 50,000 pesos para quienes cometan el delito de traición a la patria.
De acuerdo con la legislación mexicana, este delito se configura cuando una persona incurre en conductas como las siguientes:
- Realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de México con el propósito de someter al país a una persona, grupo o gobierno extranjero.
- Participar en actos de hostilidad contra la nación mediante acciones bélicas bajo las órdenes de un Estado extranjero, o cooperar con este de alguna manera que perjudique a México.
- Integrar grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del territorio nacional, cuyo objetivo sea atentar contra la independencia de la República.
- Destruir o retirar deliberadamente las señales que delimitan el territorio nacional.
- Reclutar personas para hacer la guerra a México con el apoyo de un gobierno extranjero.
- Ocultar o brindar ayuda a una persona que cometa actos de espionaje.