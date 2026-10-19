César Jáuregui, de operador político de Maru Campos a protagonista del caso por traición a la patria

¿De qué acusan a César Jáuregui?

Los señalamientos contra César Jáuregui Moreno por presunta traición a la patria están relacionados con el operativo realizado el 17 de abril en la zona de El Pinal, Chihuahua, donde participaron dos agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el exfiscal es acusado de traición a la patria en materia de seguridad nacional, debido a que presuntamente permitió la intervención de personas extranjeras, sin autorización, en labores que corresponden exclusivamente a las fuerzas federales.

“Esto atenta contra la soberanía y la integridad de la Nación al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución”, declaró la fiscal.

¿Quién es César Jáuregui?

César Jáuregui Moreno se convirtió en uno de los hombres más cercanos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con quien construyó una relación política y personal a lo largo de casi 15 años, desde que ambos coincidieron en las filas del PAN.

La cercanía entre ambos era tal que la mandataria lo llamaba cariñosamente “gordo”. Su colaboración se remonta, al menos, a 2013 y se mantuvo hasta la llegada de Campos a la gubernatura de Chihuahua. De acuerdo con Luis Villegas Montes, abogado del exfiscal, Jáuregui fue uno de los que “luchó” para que la panista ganara la elección.

Más allá de su vínculo político, ambos mantenían una relación de amistad que también se reflejaba en sus redes sociales. En distintas ocasiones, Campos felicitó a Jáuregui por su cumpleaños con mensajes acompañados de fotografías en las que aparecían juntos.