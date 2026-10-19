Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum revela que la FGR investiga a César Jáuregui por otros asuntos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el operativo que se realizó en Chihuahua para desmantelar un laboratorio de drogas no solo violó la ley, también fue irresponsable.
lun 19 octubre 2026 09:39 AM
Añadir Expansión Política en Google
El exfiscal de Justicia de Chihuahua César "N" con los ojos cubiertos (lado izquierdo) y un laboratorio para la elaboración de drogas (lado derecho).
El exfiscal de Justicia de Chihuahua César "N" fue detenido el sábado pasado por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria. (Fotos: FGR.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, además del presunto delito de traición a la patria, el exfiscal de Chihuahua César "N" , detenido el sábado pasado, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por otros asuntos.

"La Fiscalía está investigando y, por lo que me informa la fiscal, todavía no terminan esas investigaciones porque siguen investigando en otros temas también, su participación en otros temas que ya tendrá que informar la Fiscalía", destacó.

Publicidad

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención de César "N" se realizó a las 10:20 horas del sábado pasado.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que el exfiscal presuntamente ordenó y coordinó un operativo irregular en el que se aseguró y desmanteló un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua.

"La investigación determinó que César “N” habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria, en materia de seguridad nacional. Esto, porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran, sin autorización, en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales", informó Godoy.

Te puede interesar:

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, frente a un micrófono durante la firma de un convenio.
México

FGR señala a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, de traición a la Patria por operativo con agentes de la CIA


Durante su conferencia mañanera de este lunes, Sheinbaum explicó que la orden de aprehensión en contra del exfiscal fue resultado del trabajo coordinado entre la FGR y la Fiscalía de Chihuahua.

"Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la sierra tarahumara para revisar un laboratorio, porque en realidad ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio", planteó.

La mandataria calificó de "irresponsable" el operativo realizado en abril pasado, debido a que se permitió la participación de agentes extranjeros sin autorización y a que las condiciones de la carretera que conducía al laboratorio no eran seguras.

"Fue muy irresponsable por decirlo menos", afirmó la presidenta.

Sheinbaum destacó que la Fiscalía de Chihuahua haya procedido legalmente en este caso, al considerar que los hechos implicaron una violación a la Constitución.

Publicidad

"Es importante y qué bueno también que la Fiscalía de Chihuahua reconoce y procede en contra de un fiscal que violó la ley, porque si alguien tiene la responsabilidad de procurar la justicia son los fiscales", indicó.

Sheinbaum afirmó que la principal responsabilidad de un fiscal es combatir la impunidad, por lo que consideró fundamental actuar en contra del exfuncionario por su presunta responsabilidad en la participación de agentes extranjeros en el operativo.

Conoce más:

La presidenta de México Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
presidencia

Chihuahua colaboró con EU fuera de la Constitución, dice Sheinbaum a Maru sobre operativo

La presidenta insistió en que cualquier gobierno que busque establecer algún tipo de cooperación en materia de seguridad con otro país debe apegarse a lo establecido en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional.

"Cualquiera que quiera tener relación con cualquier gobierno extranjero en materia de seguridad debe ceñirse a los protocolos y avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores", indicó.

Publicidad

Gobernadora no participó en el operativo

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se tienen pruebas de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, participó en el operativo para desmantelar el laboratorio de drogas.

"No tienen, hasta donde yo sé, y si no que lo aclare la Fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora. Hasta ahora es lo que yo conozco, lo tiene que aclarar la Fiscalía", expuso.

Te recomendamos:

La presidenta de México Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
México

Sheinbaum y Maru Campos se reúnen en Chihuahua tras meses de diferencias por el operativo con la CIA

Comentó que la imputación contra César "N" se derivó de la investigación de la propia Fiscalía de Chihuahua, de la que se separó en abril pasado.

"Recuerden que es la propia Fiscalía del Estado de Chihuahua quien hace la primera imputación a su ex fiscal", recordó.

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Chihuahua

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad