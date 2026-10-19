De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención de César "N" se realizó a las 10:20 horas del sábado pasado.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que el exfiscal presuntamente ordenó y coordinó un operativo irregular en el que se aseguró y desmanteló un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua.

"La investigación determinó que César “N” habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria, en materia de seguridad nacional. Esto, porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran, sin autorización, en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales", informó Godoy.



Durante su conferencia mañanera de este lunes, Sheinbaum explicó que la orden de aprehensión en contra del exfiscal fue resultado del trabajo coordinado entre la FGR y la Fiscalía de Chihuahua.

"Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la sierra tarahumara para revisar un laboratorio, porque en realidad ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio", planteó.

La mandataria calificó de "irresponsable" el operativo realizado en abril pasado, debido a que se permitió la participación de agentes extranjeros sin autorización y a que las condiciones de la carretera que conducía al laboratorio no eran seguras.

"Fue muy irresponsable por decirlo menos", afirmó la presidenta.

Sheinbaum destacó que la Fiscalía de Chihuahua haya procedido legalmente en este caso, al considerar que los hechos implicaron una violación a la Constitución.