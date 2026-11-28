El impacto de la Refinería Olmeca y Deer Park en la producción

La refinación del crudo se lleva a cabo en las siete fábricas instaladas en el territorio nacional y en la de Deer Park , ubicada en Texas, Estados Unidos, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador compró en 2022.

Aunque la refinería texana y la de Dos Bocas registraron bajos niveles de producción al principio, Sheinbaum aseguró que han sido clave para reforzar la industria petrolera mexicana.

"Si no se hubiese construido la Refinería Dos Bocas y adquirido Deer Park, este año el precio de la gasolina hubiese llegado a 30 pesos y el precio del diésel a 35 pesos el litro", indicó.

Desde Dos Bocas, la presidenta @Claudiashein informó que las refinerías de Pemex procesan 1.4 millones de barriles diarios de petróleo, el nivel más alto de la historia; “es un paso fundamental para avanzar hacia la soberanía energética”. La primera mandataria dio banderazo a tres plataformas marinas; parten hacia yacimientos del golfo de México para producir hasta 54 mil barriles diarios de petróleo y 79 millones de pies cúbicos de gas. 📸 Fotogalería: https://t.co/BEqCi8OuWC — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 28, 2026



Al dar el banderazo de salida a la instalación de tres plataformas marítimas en la Refinería Dos Bocas, la presidenta afirmó que la producción de Pemex se fortalecerá con estas estructuras, que serán instaladas en los campos petroleros Sejkan, Tlatitok y Konen en el Golfo de México.

Sheinbaum también sostuvo que el país recuperó la actividad petroquímica y la producción de fertilizantes, con el 30% de avance en la planta de Escolín, Veracruz, y aseguró que el país tiene capacidad para levantar la industria petrolera nacional.

"Este fin de semana es histórico porque estamos demostrando que México puede, que Pemex puede, que tenemos talento, capacidad, tecnología y voluntad para levantar nuestra industria, producir nuestra energía y construir nuestro propio destino", sostuvo.

Reducción de la deuda de Pemex y metas al cierre de 2026

Los datos financieros de Pemex , sin embargo, demuestran que la paraestatal todavía no logra salir de números rojos.