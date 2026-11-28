A través de ocho refinerías, el país procesa 1.45 millones de barriles de petróleo cada día, cifra que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de récord histórico en refinación del crudo. Durante un evento en Tabasco, además aseguró que su gobierno logró reducir la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) y recuperar su capacidad de producción. "Nunca en la historia se habían procesado tantos barriles de petróleo para producir gasolina y diésel", declaró este sábado.
México logra récord de refinación de petróleo con 1.45 millones de barriles diarios, afirma Sheinbaum
El impacto de la Refinería Olmeca y Deer Park en la producción
La refinación del crudo se lleva a cabo en las siete fábricas instaladas en el territorio nacional y en la de Deer Park , ubicada en Texas, Estados Unidos, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador compró en 2022.
Aunque la refinería texana y la de Dos Bocas registraron bajos niveles de producción al principio, Sheinbaum aseguró que han sido clave para reforzar la industria petrolera mexicana.
"Si no se hubiese construido la Refinería Dos Bocas y adquirido Deer Park, este año el precio de la gasolina hubiese llegado a 30 pesos y el precio del diésel a 35 pesos el litro", indicó.
Desde Dos Bocas, la presidenta @Claudiashein informó que las refinerías de Pemex procesan 1.4 millones de barriles diarios de petróleo, el nivel más alto de la historia; “es un paso fundamental para avanzar hacia la soberanía energética”. La primera mandataria dio banderazo a tres plataformas marinas; parten hacia yacimientos del golfo de México para producir hasta 54 mil barriles diarios de petróleo y 79 millones de pies cúbicos de gas. 📸 Fotogalería: https://t.co/BEqCi8OuWC— Gobierno de México (@GobiernoMX) November 28, 2026
Al dar el banderazo de salida a la instalación de tres plataformas marítimas en la Refinería Dos Bocas, la presidenta afirmó que la producción de Pemex se fortalecerá con estas estructuras, que serán instaladas en los campos petroleros Sejkan, Tlatitok y Konen en el Golfo de México.
Sheinbaum también sostuvo que el país recuperó la actividad petroquímica y la producción de fertilizantes, con el 30% de avance en la planta de Escolín, Veracruz, y aseguró que el país tiene capacidad para levantar la industria petrolera nacional.
"Este fin de semana es histórico porque estamos demostrando que México puede, que Pemex puede, que tenemos talento, capacidad, tecnología y voluntad para levantar nuestra industria, producir nuestra energía y construir nuestro propio destino", sostuvo.
Reducción de la deuda de Pemex y metas al cierre de 2026
Los datos financieros de Pemex , sin embargo, demuestran que la paraestatal todavía no logra salir de números rojos.
Expansión publicó que, al tercer trimestre de 2026, registró una pérdida neta de 10,795 millones de pesos, aunque el resultado fue 82.4% menor al reportado en el mismo periodo del año pasado.
Para saber más
Ahora, la presidenta aseguró que la recuperación de Pemex avanza y que la petrolera logró reducir su deuda de 90,000 millones de dólares a menos de 70,000.
"Que nunca más se ponga en duda que México puede producir, transformar y aprovechar su propia riqueza; que nunca más se piense que nuestro petróleo y nuestra energía pueden estar al servicio de intereses ajenos al pueblo de México", subrayó.
El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, explicó que con las nuevas plataformas se tendrán 12 pozos adicionales: siete en Tlatitok y cinco en Konen, además de los cuatro pozos de desarrollo en el campo marino de Sejkan. En conjunto, estos pozos aportarán 79 millones de pies cúbicos de gas diarios y 54,000 barriles diarios de petróleo.
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