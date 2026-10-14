¿Hoy marcharán los trabajadores del IMSS? Estos son los bloqueos previstos en la CDMX

¿En dónde habrá marchas y bloqueos hoy 14 de octubre?

Otra de las movilizaciones que se prevén es la que han realizado desde semanas anteriores los trabajadores del IMSS, por lo que han conformado un Frente por la Justicia Laboral.

Hora: 08:00 hrs.

Lugar: Unidad de Atención a la Salud en Avenida Insurgentes Sur # 1940 colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón CDMX.

Rumbo a: Oficinas del IMSS-Bienestar en Calle Gustavo E. Campa # 54 colonia Guadalupe Inn.

Motivo: exigen un aumento salarial del 10% (en rechazo a la propuesta del 2.9% para 2026-2027).

Entre las vialidades que podrían verse afectadas se encuentran las siguientes:

- Circuito Interior

-Avenida Chapultepec

- Paseo de la Reforma

- Avenida Insurgentes

- Avenida Cuauhtémoc

- Calzada de Tlalpan

- Viaducto Río de la Piedad

- Eje 3 Oriente

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

El personal demanda un aumento salarial de 10% y rechaza el incremento de 2.9% al salario tabular aprobado por la dirigencia sindical.

También pide abasto de medicamentos e insumos médicos para garantizar la atención a los pacientes; la contratación de más personal de salud y la cobertura de plazas vacantes para reducir las cargas de trabajo.

Otra marcha se realizará el miércoles 14 de octubre por la mañana, así como una consulta a los trabajadores sindicalizados sobre si aceptan o rechazan el aumento salarial aprobado por el sindicato.

Este incremento se aprobó en el Congreso Nacional Extraordinario del SNTSS y fue de 6.8% global. De esa proporción, 2.9% se aplica de manera directa al sueldo tabular y 3.9% al Concepto 011, una ayuda que se otorga a los empleados para renta de casa habitación.

Sin embargo, los trabajadores rechazan ese aumento porque está debajo de la inflación, que es de 3.45%.

Alianza Nacional de Jubilados

Hora: 09:00 hrs.

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México