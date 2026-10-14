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CDMX

¿Hoy marcharán los trabajadores del IMSS? Estos son los bloqueos previstos en la CDMX

Se recomienda a los automovilistas que circulan por calles de la CDMX a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
mié 14 octubre 2026 08:25 AM
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Una patrulla color blanco con vivos amarillos con letras que dice policía y tránsito en una calle con personas y pancartas.jpg
Los elementos de la policía de tránsito de la CDX realizan cortes a la circulación en las calles y avenidas por donde se prevén marchas y bloqueos este miércoles. (Foto: @OVIALCDMX )

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) prevé que se realice una marcha y siete concentraciones, por lo que se habrá afectaciones viales en distintas alcaldías entre las que se encuentran Cuauhtémoc, Álvaro Obregón e Iztapalapa. Ante ello, recomienda a los automovilistas a tomar precauciones y prever sus traslados.

Una de las primeras movilizaciones se prevé se realicen será por parte de jubilados de Pemex, Luz y Fuerza y del Instituto Politécnico Nacional desde las 08:00 horas de este miércoles 14 de octubre, los manifestantes no descartan la afectación a la vialidad.

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¿En dónde habrá marchas y bloqueos hoy 14 de octubre?

Otra de las movilizaciones que se prevén es la que han realizado desde semanas anteriores los trabajadores del IMSS, por lo que han conformado un Frente por la Justicia Laboral.

  • Hora: 08:00 hrs.
  • Lugar: Unidad de Atención a la Salud en Avenida Insurgentes Sur # 1940 colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón CDMX.
  • Rumbo a: Oficinas del IMSS-Bienestar en Calle Gustavo E. Campa # 54 colonia Guadalupe Inn.
  • Motivo: exigen un aumento salarial del 10% (en rechazo a la propuesta del 2.9% para 2026-2027).

Entre las vialidades que podrían verse afectadas se encuentran las siguientes:

- Circuito Interior

-Avenida Chapultepec

- Paseo de la Reforma

- Avenida Insurgentes

- Avenida Cuauhtémoc

- Calzada de Tlalpan

- Viaducto Río de la Piedad

- Eje 3 Oriente

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

El personal demanda un aumento salarial de 10% y rechaza el incremento de 2.9% al salario tabular aprobado por la dirigencia sindical.

También pide abasto de medicamentos e insumos médicos para garantizar la atención a los pacientes; la contratación de más personal de salud y la cobertura de plazas vacantes para reducir las cargas de trabajo.

Otra marcha se realizará el miércoles 14 de octubre por la mañana, así como una consulta a los trabajadores sindicalizados sobre si aceptan o rechazan el aumento salarial aprobado por el sindicato.

Este incremento se aprobó en el Congreso Nacional Extraordinario del SNTSS y fue de 6.8% global. De esa proporción, 2.9% se aplica de manera directa al sueldo tabular y 3.9% al Concepto 011, una ayuda que se otorga a los empleados para renta de casa habitación.

Sin embargo, los trabajadores rechazan ese aumento porque está debajo de la inflación, que es de 3.45%.

Alianza Nacional de Jubilados

  • Hora: 09:00 hrs.
  • Lugar: Zócalo de la Ciudad de México

  • Motivo: Hacen un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que el presupuesto 2027 no anticipe ni de por resueltas disposiciones sobre pensiones que aún requieren definición jurídica y legislativa, exigen certeza jurídica, respeto a sus derechos adquiridos y no retroactividad.
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Jubilados y pensionados del IPN

  • Hora: 11:00 hrs.
  • Lugar: Palacio de Bellas Artes.
  • Motivo: Denuncian violencia económica desde 2024 a la fecha en contra de más de 1,200 jubilados, pensionados y familiares de personal fallecido, a quienes han retrasado por más de un año sus liquidaciones tras años de servicio.

Colectiva Las Tonantzin

  • Hora: 13:30 hrs.
  • Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma # 100 colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa CDMX.
  • Motivo: Exigen justicia para mujer víctima de violencia y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Leer más:

En la imagen se observa a un grupo de trabajadores del IMSS que se manifiesta portando dos carteles, uno blanco y uno café con verde, sobre una avenida con árboles y sombrillas.
CDMX

Marcha del IMSS hoy martes 13 de octubre en vivo: ruta de los manifestantes y calles cerradas en CDMX

Colectivo Hoy Somos Todos por Miguel

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista # 114 colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
  • Motivo: Audiencia del caso en el que dos foto-periodistas que perdieron la vida a causa de la caída de una grúa en el Parque Bicentenario, durante el concierto Axe Ceremonia, celebrado el 5 de abril de 2025.
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Se recomienda a la población a mantenerse informado a través de los canales oficiales de la dependencia capitalina en este link de 𝕏 .

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Ciudad de México Instituto Mexicano del Seguro Social

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