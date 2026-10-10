"Crecer también implica grandes retos": Zoé Robledo reconoce problemas de abasto y saturación en el IMSS

“Muchos se preguntan qué está pasando en el IMSS. Les cuento desde aquí, desde un consultorio de medicina familiar. Este es el lugar en donde empieza todo”, afirmó el funcionario en un videomensaje que publicó en X, y en el que defendió el crecimiento de la institución y expuso los avances en contratación de personal, infraestructura y atención médica.

Robledo sostuvo que el Seguro Social atiende a más personas que en años anteriores y que esa expansión representa un desafío operativo. De acuerdo con las cifras que presentó, entre 2019 y 2026 el número de trabajadores asegurados pasó de 20 millones a casi 23 millones, mientras que los pensionados aumentaron de 4.3 a 6.3 millones.

Además, indicó que los familiares de los asegurados pasaron de 4.4 a 5.9 millones y que el IMSS atiende a siete de cada 10 adultos mayores del país.

“Y eso es todo un reto. Y es un reto que se atiende todos los días”, señaló.

Uno de los pendientes que reconoció el director del IMSS es el suministro de medicamentos. Según explicó, diariamente se surten recetas a 769,000 personas y el instituto registra un promedio de abasto de 94%.

“Hoy tenemos un abasto del 94%, pero ese 6% es igual de importante y seguimos trabajando en reducirlo”, afirmó.

