El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reconoció que la institución enfrenta retos por la saturación de sus servicios, el abasto de medicamentos y las cargas de trabajo, en medio de las manifestaciones de trabajadores activos y jubilados por la propuesta de incremento salarial de 6.8%.
"Crecer también implica grandes retos": Zoé Robledo reconoce problemas de abasto y saturación en el IMSS
“Muchos se preguntan qué está pasando en el IMSS. Les cuento desde aquí, desde un consultorio de medicina familiar. Este es el lugar en donde empieza todo”, afirmó el funcionario en un videomensaje que publicó en X, y en el que defendió el crecimiento de la institución y expuso los avances en contratación de personal, infraestructura y atención médica.
Robledo sostuvo que el Seguro Social atiende a más personas que en años anteriores y que esa expansión representa un desafío operativo. De acuerdo con las cifras que presentó, entre 2019 y 2026 el número de trabajadores asegurados pasó de 20 millones a casi 23 millones, mientras que los pensionados aumentaron de 4.3 a 6.3 millones.
Además, indicó que los familiares de los asegurados pasaron de 4.4 a 5.9 millones y que el IMSS atiende a siete de cada 10 adultos mayores del país.
“Y eso es todo un reto. Y es un reto que se atiende todos los días”, señaló.
Uno de los pendientes que reconoció el director del IMSS es el suministro de medicamentos. Según explicó, diariamente se surten recetas a 769,000 personas y el instituto registra un promedio de abasto de 94%.
“Hoy tenemos un abasto del 94%, pero ese 6% es igual de importante y seguimos trabajando en reducirlo”, afirmó.
¿Te preguntas qué está pasando en el IMSS? Aquí te lo cuento.— Zoé Robledo (@zoerobledo) October 10, 2026
Somos la institución de seguridad social más grande de América Latina, con 511 mil trabajadoras y trabajadores. Desde 2019 se han incorporado 109 mil más, entre ellos 28 mil de enfermería y 39 mil médicos… pic.twitter.com/ravozbR3KY
Para atender a los derechohabientes que no recibieron todos los medicamentos prescritos, Robledo pidió conservar la receta e ingresar al portal recetacompleta.gob.mx , donde pueden registrar el medicamento faltante mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP).
El funcionario aseguró que el instituto dará una solución en un plazo de 36 horas o menos. También señaló que se reforzará la supervisión en el abasto de insumos, las cargas de trabajo, los servicios de urgencias, las cirugías pendientes y la atención a los pacientes.
El reconocimiento de estos pendientes ocurre mientras trabajadores del Seguro Social realizan manifestaciones para expresar su inconformidad con las condiciones laborales y la propuesta salarial.
Zoé Robledo defiende aumento salarial de 6.8%
En el videomensaje, el director del IMSS se refirió a las recientes protestas de trabajadores activos y jubilados y afirmó que el instituto respeta sus manifestaciones porque forman parte de la institución.
Sobre la propuesta de incremento salarial es de 6.8%, integrada por un aumento de 2.9% al salario tabular y de 3.9% en prestaciones, Robledo indicó que el Congreso del sindicato ya la aprobó y que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) convocó a una consulta para el próximo 14 de octubre.
“Respetamos su decisión de ir a una consulta sobre ese incremento”, dijo.
Respeco a las demandas relacionadas con el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), el funcionario sostuvo que requieren modificaciones legales que no corresponden decidir directamente al instituto.
“Creemos en el diálogo y creemos en la democracia”, afirmó, al señalar que las demandas vinculadas con la operación del IMSS deben escucharse y atenderse. También pidió que las movilizaciones se realicen con respeto y sin afectar a otras personas.
Robledo aseguró además que las protestas no han interrumpido las actividades del Seguro Social. Como ejemplo, informó que durante la última semana se registraron 5,745 nacimientos, se realizaron 30,583 cirugías y se otorgaron 662,000 consultas de especialidad, además de dos millones de consultas de medicina familiar.
IMSS suma personal y amplía infraestructura hospitalaria
Para responder al crecimiento de la población derechohabiente, el director del instituto informó además que desde 2019 se han incorporado 109,000 trabajadores, de los cuales 28,000 son personal de enfermería y 39,000 médicos especialistas.
También destacó la apertura de nuevos hospitales, la reactivación de unidades que estaban cerradas o abandonadas y la ampliación de los horarios de atención en medicina familiar.
En materia hospitalaria, señaló que durante los dos primeros años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han inaugurado siete hospitales, ocho más están próximos a sumarse y otros 19 permanecen en construcción.
El funcionario también destacó el aumento de servicios especializados. Indicó que actualmente el instituto atiende a 100,000 personas mediante hemodiálisis, frente a 75,000 en 2019; que en 2025 realizó 3,500 trasplantes, la cifra más alta de su historia, y que pasó de tres a 36 centros especializados en cáncer infantil.
Pese a estos avances, reconoció que el crecimiento de la población y las enfermedades crónicas degenerativas continúan generando saturación en los servicios.
“El IMSS tiene retos. Algunos son estructurales, otros son nuevos, retos demográficos, epidemiológicos, también financieros”, expresó.
Al concluir su mensaje, Robledo defendió el papel del Seguro Social en la atención de emergencias y durante la pandemia de covid-19, y llamó a trabajadores y derechohabientes a contribuir a mejorar su funcionamiento.
“Es otro IMSS, es más grande. Y solo tiene un camino. Y ese camino es mejorar, avanzar juntas y juntos con rumbo al porvenir”, concluyó.