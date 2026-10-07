En agosto pasado, Sheinbaum envió al Poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional para modificar el artículo 82 y establecer que, en caso de tener doble nacionalidad, se deberá renunciar a ella. El texto quedó de la siguiente manera:

"Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad, y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato, y haber residido en el país al menos durante veinte años".

La propuesta busca que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o local conserven solo la nacionalidad mexicana y velen por los intereses nacionales, sin que exista un vínculo de nacionalidad con otro país.

Al presentar la iniciativa, la presidenta argumentó que el texto constitucional no era suficientemente claro, por lo que consideró necesario establecer de manera expresa que no se pueden conservar dos nacionalidades para aspirar a estos cargos.

“Deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado o nación del mundo”, dijo el pasado 27 de agosto .



El lunes, el Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, después de que 22 congresos locales dieron su aval al cambio constitucional.

La publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) está prevista para este miércoles.