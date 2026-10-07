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Es oficial: prohiben doble nacionalidad para ser gobernador o presidente y aplicará desde 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto mediante el cual, quien aspire a un cargo del Poder Ejecutivo, deberá renunciar a su doble nacionalidad en caso de tenerla.
mié 07 octubre 2026 09:59 AM
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En la imagen, del lado izquierdo la consejera jurídicia Luisa María Alcalde y del lado derecho, la presidenta Claudia Sheinbaum mostrando el decretao.
Tras la firma, el decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación la tarde de este miércoles. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que establece que, a partir de 2028, quienes aspiren a una gubernatura, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o a la presidencia de la República no podrán conservar una doble nacionalidad.

"A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa o jefe de Gobierno, presidente o presidenta de la República, solo puede ser mexicano”, explicó durante su conferencia matutina.

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En agosto pasado, Sheinbaum envió al Poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional para modificar el artículo 82 y establecer que, en caso de tener doble nacionalidad, se deberá renunciar a ella. El texto quedó de la siguiente manera:

"Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad, y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato, y haber residido en el país al menos durante veinte años".

La propuesta busca que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o local conserven solo la nacionalidad mexicana y velen por los intereses nacionales, sin que exista un vínculo de nacionalidad con otro país.

Al presentar la iniciativa, la presidenta argumentó que el texto constitucional no era suficientemente claro, por lo que consideró necesario establecer de manera expresa que no se pueden conservar dos nacionalidades para aspirar a estos cargos.

“Deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado o nación del mundo”, dijo el pasado 27 de agosto .

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El lunes, el Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, después de que 22 congresos locales dieron su aval al cambio constitucional.

La publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) está prevista para este miércoles.

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Aplicará a partir de 2028

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, informó que la nueva disposición entrará en vigor a partir de 2028.

"Aplica a partir del 2028 y establece como requisito necesario para toda persona que quiera registrarse como candidato o candidata para ser presidente o presidenta de la República, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de gobierno tendrá necesariamente previo al registro del INE, de contar con doble nacionalidad, renunciar a ella", dijo la consejera.

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La también exlegisladora explicó que, tras la publicación del decreto, será necesario realizar adecuaciones al marco legal para establecer el procedimiento que deberán seguir las personas que se encuentren en el supuesto de doble nacionalidad y necesiten renunciar a ella.

La funcionaria explicó que posteriormente se deberán establecer las reglas para definir con claridad el procedimiento de renuncia a la otra nacionalidad, así como las autoridades mexicanas y extranjeras ante las que deberá realizarse el trámite.

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Congreso Mexicano Claudia Sheinbaum conferencia mañanera

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