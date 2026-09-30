Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum celebra reforma contra la doble nacionalidad de candidatos: "Los presidentes solo pueden tener una bandera"

La presidenta solicitó a Morena aclarar si Jasmine Bugarín, quien nació en Estados Unidos y fue elegida como precandidata a la gubernatura de Nayarit, renunciará a la doble nacionalidad.
mié 30 septiembre 2026 10:40 AM
Añadir Expansión Política en Google
La presidenta Claudia Sheinbaum responde preguntas de periodistas en la conferencia mananera de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026, en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del 30 de septiembre de 2026, en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación en el Senado de la reforma que prohíbe tener doble nacionalidad a quienes busquen la Presidencia o alguna gubernatura a partir de las elecciones de 2027.

Sin embargo, criticó a los legisladores que se opusieron a la enmienda y rechazó que este cambio constitucional vaya en contra de los mexicanos que nacen o migran a Estados Unidos o a otros países y obtienen ambas nacionalidades.

Publicidad

"Las y los presidentes de México solo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo a quien defender", declaró este miércoles en su conferencia mañanera.

El resto de personas puede tener diferentes nacionalidades, aclaró. Pero si desean competir por estos cargos públicos, deben renunciar a las otras ciudadanías.

"Cualquier persona que quiera ser gobernador o que quiera ser presidente tiene que tener una sola nacionalidad. Cualquier ciudadano mexicano, nacido en México o no, puede tener muchas nacionalidades".

Para saber más

En la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum saluda en su informe Honestidad y Resultados, en Sonora, con motivo de su segundo año de gobierno.
México

Sheinbaum defiende reforma contra doble nacionalidad: quien gobierne sólo tiene “un amo, el pueblo de México”


La presidenta aseguró que esta reforma es necesaria para garantizar la defensa de los intereses del país ante injerencias extranjeras y por eso cuestionó a los senadores que votaron en contra este martes, incluido el morenista Adán Augusto López.

"No entiendo cuál es el argumento. Y, además, la mentira que utilizaron de decir que le estábamos quitando su derecho a todos los paisanos. No les estamos quitando ningún derecho, solamente es a quien quiera ser presidente o gobernador", reiteró.

La enmienda, impulsada por la propia Sheinbaum, fue aprobada este martes en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados se avaló la semana pasada . Ahora, los congresos de los estados deben ratificar la reforma para que pueda entrar en vigor por completo.

Cuando la presidenta presentó esta iniciativa al Congreso, la oposición consideró que iba en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas emanado del PAN, quien tiene la nacionalidad estadounidense y es buscado por los probables delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Aunque está prófugo de la justicia, su nombre ha sido mencionado como un posible candidato presidencial para 2030.

Publicidad

Sin embargo, Sheinbaum descartó que la reforma contra la doble nacionalidad esté dedicada a Cabeza de Vaca.

Morena debe aclarar doble nacionalidad de Bugarín

A pesar de esta reforma, Morena, el partido de Sheinbaum, eligió como precandidata a la gubernatura de Nayarit a Jasmine Bugarín , una mexicana que nació en Estados Unidos.

Ella fue nombrada coordinadora de la Defensa de Cuarta Transformación en Nayarit de cara a las elecciones de 2027. Ante los señalamientos por su doble nacionalidad, Bugarín declaró este martes que renunciaría a la ciudadanía estadounidense.

Preguntada sobre este caso, la presidenta se posicionó a favor de que renuncie a la otra nacionalidad y pidió a Morena que informe qué decisión tomará para cumplir con la nueva enmienda, en caso de que Nayarit la ratifique y así lo establezca su Constitución.

“Que lo aclare Morena y que lo aclare también Jasmine”, indicó.

Publicidad

Tags

Política del gobierno

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad