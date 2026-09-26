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México

Sheinbaum defiende reforma contra doble nacionalidad: quien gobierne sólo tiene “un amo, el pueblo de México”

“Me siento muy protegida, no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, dijo la presidenta en Sonora, en la víspera del acto por su segundo año de gobierno en CDMX.
sáb 26 septiembre 2026 05:25 PM
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En la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum saluda en su informe Honestidad y Resultados, en Sonora, con motivo de su segundo año de gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum en su informe Honestidad y Resultados, en Sonora, con motivo de su segundo año de gobierno. (Foto: Especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este sábado su propuesta de reforma constitucional para prohibir que quienes ocupen la Presidencia de la República y otros cargos de elección popular tengan doble nacionalidad, al argumentar que quienes gobiernan México deben responder únicamente ante el pueblo mexicano.

Durante un evento en Sonora, Sheinbaum sostuvo que las potencias extranjeras buscan los recursos naturales del país y vinculó esa situación con la necesidad de proteger la soberanía nacional.

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“Ningún presidente puede tener dos banderas o los pueblos, solamente la bandera de México y el pueblo de México. Solamente tiene un amo. El pueblo de México. ¡Claro!”, dijo ante el gobernador Alfonso Durazo y parte de su gabinete.

La presidenta deseó que la reforma constitucional, aprobada ya por la Cámara de Diputados, avance en el Senado para que quienes aspiren a gobernar el país tengan una sola nacionalidad y defiendan los intereses de México.

En el último informe de gobierno que rindió durante su gira por las 31 entidades del país, previo al acto central de rendición de cuentas que encabezará este domingo en la Ciudad de México por su segundo año de gobierno, Sheinbaum insistió en las razones de su propuesta de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

La iniciativa plantea que quienes aspiren a la Presidencia de la República, así como a determinadas gubernaturas y otros cargos, renuncien a cualquier otra nacionalidad desde que soliciten el registro de su candidatura.

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“Ningún presidente puede tener dos banderas o los pueblos, solamente la bandera de México y el pueblo de México. Solamente tiene un amo. El pueblo de México. ¡Claro!”, arengó en evento masivo en el Centro de Usos Múltiples, en Sonora.

Ahí sostuvo: "vamos a seguir trabajando por el pueblo de Sonora y de México, me siento muy protegida, no hay divorcio entre pueblo y gobierno".

Hizo además un recuento histórico de cómo se ha transformado el país, y ha enfrentado a países extranjeros, para insistir en la defensa de su reforma.

“Hasta la fecha, las potencias ven a México como una posibilidad por sus recursos naturales. Pero aquí (está) siempre el pueblo de México con su memoria, con su historia, defendiendo la patria”.

Incluso acusó a los partidos de oposición de pedir presidentes de doble nacionalidad, pues en la Cámara de Diputados votaron en contra de la reforma.

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Los partidos de oposición votaron en contra y argumentaron que la reforma puede afectar derechos de millones de mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con doble nacionalidad.

Al respecto, la presidenta comentó que "los conservadores, los reaccionarios, los que quieren volver al pasado. Imagínense que hubo muchos que no levantaron la mano frente a esa reforma. Dijeron no, queremos presidentes que tengan doble nacionalidad”.

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Explicó lo que considera está detrás de esa postura. “¿Por qué? Dicen que es quitarle los derechos a una persona. ¡No¡, las personas pueden tener doble, triple nacionalidad. Pero si quieres ser presidente de México o gobernador, cualquier Estado mexicano, solo puede ser mexicano”, arengó.

Recalcó que sus vistas a los estados le dan cercanía con el pueblo y eso es defender a la patria.

“Estamos cerrando porque un gobierno que se aleja del pueblo se aleja de la patria. Un gobierno cercano al pueblo defiende la patria y la soberanía nacional”, indicó Sheinbaum.

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Claudia Sheinbaum Sonora

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