Sheinbaum defiende reforma contra doble nacionalidad: quien gobierne sólo tiene “un amo, el pueblo de México”

“Ningún presidente puede tener dos banderas o los pueblos, solamente la bandera de México y el pueblo de México. Solamente tiene un amo. El pueblo de México. ¡Claro!”, dijo ante el gobernador Alfonso Durazo y parte de su gabinete.

La presidenta deseó que la reforma constitucional, aprobada ya por la Cámara de Diputados, avance en el Senado para que quienes aspiren a gobernar el país tengan una sola nacionalidad y defiendan los intereses de México.

En el último informe de gobierno que rindió durante su gira por las 31 entidades del país, previo al acto central de rendición de cuentas que encabezará este domingo en la Ciudad de México por su segundo año de gobierno, Sheinbaum insistió en las razones de su propuesta de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

La iniciativa plantea que quienes aspiren a la Presidencia de la República, así como a determinadas gubernaturas y otros cargos, renuncien a cualquier otra nacionalidad desde que soliciten el registro de su candidatura.

“Ningún presidente puede tener dos banderas o los pueblos, solamente la bandera de México y el pueblo de México. Solamente tiene un amo. El pueblo de México. ¡Claro!”, arengó en evento masivo en el Centro de Usos Múltiples, en Sonora.

Ahí sostuvo: "vamos a seguir trabajando por el pueblo de Sonora y de México, me siento muy protegida, no hay divorcio entre pueblo y gobierno".

Hizo además un recuento histórico de cómo se ha transformado el país, y ha enfrentado a países extranjeros, para insistir en la defensa de su reforma.

“Hasta la fecha, las potencias ven a México como una posibilidad por sus recursos naturales. Pero aquí (está) siempre el pueblo de México con su memoria, con su historia, defendiendo la patria”.

Incluso acusó a los partidos de oposición de pedir presidentes de doble nacionalidad, pues en la Cámara de Diputados votaron en contra de la reforma.

