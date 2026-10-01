De esta manera, la modificación no afectará a la aspirante de Morena a la gubernatura de Nayarit, Jasmine Bugarín, quien es hija de mexicanos nacida en Estados Unidos y prometió renunciar a su nacionalidad estadounidense para acatar la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Hay un transitorio que dice que este decreto será aplicable a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. ¿Por qué? Porque ya no estamos en fechas para poder hacer modificaciones legales que apliquen para este proceso electoral", explicó Alcalde.



"La ley establece que no se pueden modificar leyes electorales que apliquen de manera inmediata para no cambiar las reglas del juego", agregó.

No obstante, Alcalde recordó que, aunque todavía no entre en vigor la enmienda, la Constitución de México ya establece en el artículo 116 que solo podrá ser gobernador de un estado quien sea ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización.

La reforma de la doble nacionalidad fue aprobada este martes en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados se avaló la semana pasada. Ahora, los congresos de los estados deben ratificar los cambios.

Esto puso en aprietos a Morena por el caso de Jasmine Bugarín frente a las elecciones de 2027 .

Ayer, Sheibaum pidió a su partido revisar este nombramiento y aclarar si la aspirante al gobierno de Nayarit renunciaría a la precandidatura o a su doble nacionalidad.

La presidenta, incluso, leyó el artículo 62 de la Constitución del estado en la conferencia mañanera del miércoles para saber los requisitos que la entidad pide a quienes quieran ser gobernadores.