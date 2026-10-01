Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

La doble nacionalidad no afectará las elecciones de 2027: reforma aplicará hasta 2028

La consejera jurídica dijo que en el proceso electoral actual no se pueden hacer modificaciones legales, por lo que esta reforma no afectará las candidaturas de las elecciones de 2027.
jue 01 octubre 2026 10:05 AM
Añadir Expansión Política en Google
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, en la conferencia mananera de hoy, 1 de octubre de 2026, en Palacio Nacional.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, explicó que, una vez que los estados aprueben la enmienda de doble nacionalidad y el Senado la reconozca como una reforma constitucional, se emitirá una ley específica para emitir las reglas de su implementación. (Foto: Presidencia de México)

Ante las dudas que generó la reforma que prohíbe tener doble nacionalidad a quienes busquen la presidencia o alguna gubernatura en las próximas elecciones, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo, aclaró que ese requisito aplicará a partir de 2028.

Entonces, las candidaturas que compiten en las elecciones de 2027 no deberán cumplir este requisito, al menos que así lo establezca la Constitución de cada estado del país donde se renovará el gobierno.

Publicidad

De esta manera, la modificación no afectará a la aspirante de Morena a la gubernatura de Nayarit, Jasmine Bugarín, quien es hija de mexicanos nacida en Estados Unidos y prometió renunciar a su nacionalidad estadounidense para acatar la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Hay un transitorio que dice que este decreto será aplicable a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. ¿Por qué? Porque ya no estamos en fechas para poder hacer modificaciones legales que apliquen para este proceso electoral", explicó Alcalde.

Para saber más

Una manifestación de apoyo al gobierno de la presidena Claudia Sheinbaum.
México

Elecciones 2027: Sheinbaum y el PVEM ganan terreno mientras Morena frena tensiones


"La ley establece que no se pueden modificar leyes electorales que apliquen de manera inmediata para no cambiar las reglas del juego", agregó.

No obstante, Alcalde recordó que, aunque todavía no entre en vigor la enmienda, la Constitución de México ya establece en el artículo 116 que solo podrá ser gobernador de un estado quien sea ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización.

La reforma de la doble nacionalidad fue aprobada este martes en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados se avaló la semana pasada. Ahora, los congresos de los estados deben ratificar los cambios.

Esto puso en aprietos a Morena por el caso de Jasmine Bugarín frente a las elecciones de 2027 .

Ayer, Sheibaum pidió a su partido revisar este nombramiento y aclarar si la aspirante al gobierno de Nayarit renunciaría a la precandidatura o a su doble nacionalidad.

La presidenta, incluso, leyó el artículo 62 de la Constitución del estado en la conferencia mañanera del miércoles para saber los requisitos que la entidad pide a quienes quieran ser gobernadores.

Publicidad

El artículo establece: "Ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, nativo del Estado o con vecindad efectiva en él no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección".

Luisa María Alcalde agregó este jueves que, una vez que los estados aprueben la enmienda de doble nacionalidad y el Senado la reconozca como una reforma constitucional, se emitirá una ley específica para emitir las reglas de su implementación.

Publicidad

Tags

Va por México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad