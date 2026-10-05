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Sheinbaum pide explicaciones a Kuri y a embajador de EU por la Academia Internacional de Capacitación Policial

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que el gobernador de Querétaro vaya a construir una academia relacionada con delitos del fuero federal.
lun 05 octubre 2026 10:55 AM
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En la imagen, de izquierda a derecha, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, la presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador Ron Jhonson.
La presidenta Sheinbaum cuestionó al gobernador Mauricio Kuri por solo invitar al embajador Ron Jhonson y a ningún integrante del gabinete de seguridad a la puesta de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial. (Fotos: Cuartoscuro/Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicarse con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson , para que expliquen la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

"Pedí el día de hoy que el secretario de Relaciones Exteriores llame al embajador por un lado y por otro lado al gobernador de Querétaro", planteó en su conferencia de prensa de este lunes.

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La mandataria federal cuestionó al gobernador de extracción panista por invitar al embajador del gobierno de Donald Trump a la colocación de la primera piedra de la academia, sin convocar a integrantes del gabinete de Seguridad de México.

"El gobernador invitó al embajador de Estados Unidos a poner la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial. No invitaron a la Defensa, no invitaron al gabinete de seguridad federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se invitó al embajador de Estados Unidos", planteó la presidenta.

El sábado pasado, en Querétaro se colocó la primera piedra del espacio destinado a la formación y preparación de policías, con el objetivo de elevar sus estándares y aprovechar experiencias internacionales en materia de seguridad.

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A través de sus redes sociales, el gobernador Mauricio Kuri agradeció al embajador Ronald Johnson por haber elegido Querétaro para la instalación de la academia.

"Agradezco enormemente al Gobierno de los Estados Unidos y al señor Embajador Ronald Johnson por la colaboración que hemos construido y por la confianza depositada en nuestro estado, elegido para establecer esta academia internacional, única en su tipo en América Latina", escribió.


La presidenta también cuestionó que Querétaro haya optado por instalar una institución que atenderá temas relacionados con la delincuencia organizada, al considerar que esa materia corresponde a la Federación.

"No creo que incurra en un delito como tal, pero sí, es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no se hace algo normal y no es normal. Un gobierno estatal no tiene que ver directamente con delincuencia organizada, son delitos federales. Y segundo, cómo es que hay una primera piedra con un embajador de Estados Unidos y un gobernador mexicano y no con el gabinete de seguridad federal", indicó.

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Sheinbaum destacó que existe una buena relación entre su gobierno, el Gobierno de Querétaro y el embajador de Estados Unidos, aunque consideró que en el caso de la Academia Internacional de Capacitación Policial se llegó a un límite.

"Son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser", indicó.

Agregó que todo lo relacionado con la cooperación internacional debe ser aprobado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y mantenerse dentro de lo establecido por la Ley Nacional de Seguridad.

"Llama la atención y tiene que dar explicaciones el gobernador porque no puede poner una Academia Internacional sin la autorización del Gobierno de México y particularmente la Secretaría de Relaciones Exterior", aclaró.

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Por su parte, la representación de Estados Unidos en México defendió la instalación de la academia y destacó la importancia de fortalecer las instituciones de seguridad.

"Esta instalación demuestra que enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia. Cuando nuestras comunidades son seguras, las empresas pueden invertir, las economías pueden crecer y las familias pueden prosperar", planteó la representación de Estados Unidos en un comunicado.

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Sheinbaum responde a AMLO por visa de su hijo

Sobre la afirmación del expresidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que fue un acto "canallesco" el retiro de la visa de su hijo , Andrés Manuel López Beltrán, la presidenta Sheinbaum afirmó que se trata de una opinión personal del exmandatario.

"Es una opinión que tiene el presidente López Obrador. Yo soy presidenta de México. Mis declaraciones, tienen que estar en el marco de presidenta de México, siempre buscando una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos", indicó.

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