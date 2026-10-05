La mandataria federal cuestionó al gobernador de extracción panista por invitar al embajador del gobierno de Donald Trump a la colocación de la primera piedra de la academia, sin convocar a integrantes del gabinete de Seguridad de México.

"El gobernador invitó al embajador de Estados Unidos a poner la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial. No invitaron a la Defensa, no invitaron al gabinete de seguridad federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se invitó al embajador de Estados Unidos", planteó la presidenta.

El sábado pasado, en Querétaro se colocó la primera piedra del espacio destinado a la formación y preparación de policías, con el objetivo de elevar sus estándares y aprovechar experiencias internacionales en materia de seguridad.





A través de sus redes sociales, el gobernador Mauricio Kuri agradeció al embajador Ronald Johnson por haber elegido Querétaro para la instalación de la academia.

"Agradezco enormemente al Gobierno de los Estados Unidos y al señor Embajador Ronald Johnson por la colaboración que hemos construido y por la confianza depositada en nuestro estado, elegido para establecer esta academia internacional, única en su tipo en América Latina", escribió.

La cooperación entre los Estados Unidos y #Querétaro en materia de formación policial especializada, tiene ahora una casa en nuestro estado: la Academia Internacional de Capacitación Policial.



Hoy colocamos la primera piedra de este espacio donde continuaremos con el esfuerzo… pic.twitter.com/ZMXlbgA1a4 — Mauricio Kuri (@makugo) October 3, 2026



La presidenta también cuestionó que Querétaro haya optado por instalar una institución que atenderá temas relacionados con la delincuencia organizada, al considerar que esa materia corresponde a la Federación.

"No creo que incurra en un delito como tal, pero sí, es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no se hace algo normal y no es normal. Un gobierno estatal no tiene que ver directamente con delincuencia organizada, son delitos federales. Y segundo, cómo es que hay una primera piedra con un embajador de Estados Unidos y un gobernador mexicano y no con el gabinete de seguridad federal", indicó.