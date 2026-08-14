Hijo de AMLO se une a polémica lista de políticos con visas revocadas. ¿Quiénes más están?

Las medidas ocurren mientras la administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia contra los cárteles mexicanos y ha incrementado la presión sobre funcionarios que, de acuerdo con reportes estadounidenses, podrían tener vínculos con organizaciones criminales.

Andrés Manuel López Beltrán

El caso más reciente es el de Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

López Beltrán informó el 13 de agosto de 2026 que Estados Unidos revocó su visa para ingresar a ese país. En una carta dirigida al presidente Donald Trump, acusó a funcionarios del gobierno estadounidense de actuar por motivos políticos y cuestionó si el mandatario estaba enterado de la decisión.

El morenista señaló directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, a quienes atribuyó la decisión. También sostuvo que no le fueron presentadas pruebas de alguna conducta ilegal.

Marina del Pilar Ávila Olmeda

La gobernadora de Baja California fue una de las primeras funcionarias mexicanas en confirmar públicamente que Estados Unidos le retiró la visa.

La medida se conoció en mayo de 2025 y también alcanzó entonces a su esposo, Carlos Torres Torres. Marina del Pilar señaló que la decisión se produjo en un contexto bilateral complejo y aseguró que continuaría trabajando al frente del gobierno de Baja California.

Posteriormente informó que se encontraba en proceso para recuperar su visa.

Marina del Pilar fue uno de los casos más representativos de políticos que se quedaron sin visa. (Foto: Presidencia)

Carlos Torres Torres

El entonces esposo de Marina del Pilar Ávila también confirmó que Estados Unidos le retiró la visa.

Torres Torres, quien había sido diputado estatal y federal por el PAN y se desempeñaba como coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana, informó que tenía la conciencia tranquila y confiaba en que la situación se resolvería favorablemente.

En medio del escándalo, Del Pilar anunció el divorcio con él.

Norma Bustamante Martínez

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, también aparece entre los funcionarios señalados en los reportes sobre revocaciones de visas estadounidenses.

El caso de Bustamante está relacionado con el de su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, quien confirmó que su visa fue retenida cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos.

Luis Samuel Guerrero Delgado

El funcionario de Baja California y esposo de Norma Bustamante informó que autoridades estadounidenses retuvieron su visa durante una revisión en la garita de Mexicali.

La alcaldesa explicó entonces que la medida afectaba únicamente a su esposo y que no se les había informado el motivo de la retención.

José Luis Dagnino López

El alcalde de San Felipe, Baja California, también se encuentra entre los funcionarios mexicanos a quienes Estados Unidos habría revocado la visa.

Su caso fue reportado entre las últimas revocaciones conocidas de 2025, en el contexto de las medidas estadounidenses contra funcionarios mexicanos.

Óscar Eduardo Castro Castro

El alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, fue señalado entre los políticos a los que Estados Unidos retiró la visa.

La medida se habría producido cuando intentaba ingresar a Arizona por la garita de San Luis Río Colorado.

Castro Castro no confirmó inicialmente la revocación y señaló que el tema había sido difundido en varias ocasiones. También se informó que su esposa y su hijo habrían perdido sus visas.

Juan Francisco Gim Nogales

El alcalde de Nogales, Sonora, informó que Estados Unidos le retiró su visa.

El funcionario sostuvo que se trataba de un asunto administrativo y afirmó que mantenía la tranquilidad y la conciencia en paz porque, según dijo, no había sido señalado por alguna conducta indebida.

El alcalde de Nogales afirmó que el retiro de su visa fue solo un trámite administrativo. (Foto: Facebook.)

César Iván Sandoval Gámez

El alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, también figura entre los funcionarios municipales incluidos en los reportes sobre cancelaciones de visas estadounidenses.

Su nombre aparece junto al de otros alcaldes de Baja California y Sonora afectados por las medidas de Washington.

Mario Alberto López Hernández

El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México fue otro de los políticos mexicanos que perdió su visa.

El legislador permaneció durante varias horas bajo revisión en un cruce fronterizo internacional y posteriormente fue liberado, pero sin su documento migratorio.

Alberto Granados

El alcalde de Matamoros, Tamaulipas, también aparece entre los políticos mexicanos señalados en los reportes sobre cancelaciones de visas estadounidenses.

Su nombre se suma al de otros funcionarios tamaulipecos incluidos en las listas difundidas por medios de comunicación.

Héctor Astudillo Flores

El exgobernador de Guerrero confirmó que Estados Unidos le retiró su visa a finales de julio.

Astudillo consideró que la medida podría estar relacionada con declaraciones que hizo días antes sobre los aranceles que Estados Unidos proponía imponer al jitomate.

El exmandatario dijo que no podía afirmarlo de manera absoluta, pero planteó que sus declaraciones pudieron haber incomodado a autoridades estadounidenses.

Al exgobernador de Guerrero se le canceló su visa en julio. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Sonia Villarreal Pérez

A la subsecretaria del Gobierno de Coahuila también le fue retirada la visa estadounidense.

La medida se conoció cuando intentó cruzar hacia San Antonio para acudir a una cita médica. También habría afectado a su esposo, Jorge Miguel Barajas Hernández, coordinador regional de la Policía Especializada de Coahuila.

Villarreal consideró que la decisión podría estar relacionada con su embarazo y con la posibilidad de que su hijo naciera en Estados Unidos.

Alex Tonatiuh Márquez Hernández

El exdirector general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) también perdió su visa estadounidense.

La cancelación fue reportada en diciembre de 2025 y posteriormente Márquez dejó el cargo que ocupaba en la ANAM.

Su caso es relevante porque se trató de uno de los funcionarios federales vinculados directamente con las labores de investigación aduanera.

Hernán José Vega Burgos

Al magistrado del Poder Judicial de Yucatán se le retiró la visa en febrero pasado.

El motivo de la medida no fue informado oficialmente. Durante el proceso electoral del Poder Judicial, Vega Burgos fue señalado por presuntos vínculos con una red de explotación sexual cuando se desempeñó como delegado estatal del Instituto Nacional de Migración.

Posteriormente fue electo como integrante del Poder Judicial.

Alfonso Durazo y Américo Villarreal, casos no confirmados

Además de los casos que han sido reconocidos públicamente, también trascendió en medios de comunicación el supuesto retiro de las visas a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.

Sin embargo, en ambos no existe una confirmación pública de los propios gobernadores sobre la revocación de sus visas. Los dos nombres han aparecido en reportes periodísticos sobre presuntas actividades delictivas.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, fue electo en 2022 como presidente del Consejo Nacional de Morena. (Foto: Cuartoscuro.)

Una lista de más de 50 políticos

La revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán volvió a poner bajo la lupa una lista de más de 50 políticos y funcionarios mexicanos que, de acuerdo con reportes periodísticos, han perdido sus permisos para ingresar a Estados Unidos.

Entre los nombres aparecen gobernadores, alcaldes, legisladores, funcionarios federales, funcionarios estatales y miembros del Poder Judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el Gobierno de México no recibe información de Estados Unidos sobre las cancelaciones individuales, debido a que se trata de información personal.

El caso de López Beltrán, sin embargo, elevó nuevamente la tensión política en torno a estas medidas, luego de que el exdirigente de Morena acusara directamente al gobierno de Donald Trump de utilizar la revocación de su visa con fines políticos.