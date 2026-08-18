Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Morena: retiro de visa a “Andy” López es un asunto político; un sector de EU quiere intervenir

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, destacó que la FGR ya aclaró que el hijo del expresidente López Obrador no es investigado por huachicol.
mar 18 agosto 2026 04:51 PM
Añadir Expansión Política en Google
ariadna montiel-visa-hijo-amlo.jpeg
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que hay un asunto político en el retiro de la visa del hijo del expresidente de México. (Foto: Morena.)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó que el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán forma parte de un intento de intervención de un sector del Gobierno de Estados Unidos en la política mexicana y celebró que la Fiscalía General de la República (FGR) haya aclarado que no existe ninguna investigación en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un asunto político, porque es una persona políticamente expuesta y, obviamente, es un personaje de nuestro movimiento, es un militante de nuestro movimiento, era parte de la dirección, y que eso significa la intervención que se quiere hacer”, comentó en conferencia de prensa.

Publicidad

La semana pasada, el hijo del expresidente López Obrador informó que Estados Unidos le retiró la visa y publicó una carta dirigida al presidente Donald Trump , en la que acusó que la medida tiene tintes políticos.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder. No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo”, indica en la carta.

Conoce más:

Llegadas toma de protesta Clara Brugada
México

Revocación de visa de 'Andy' confronta a Morena y oposición

Este martes, la presidenta nacional de Morena celebró que la FGR haya aclarado que no existen investigaciones en contra de López Beltrán, luego de que versiones periodísticas lo vincularan con el llamado huachicol fiscal.

“Es la Fiscalía General de la República y ha desestimado que haya una investigación contra Andrés. De esta manera, la Fiscalía lo pone en la mesa y nosotros seguiremos diciendo que es un tema de soberanía, porque sí es un intento de injerencia, porque representa una persona pública, como lo ha sido contra nuestros otros compañeros. Igual los hemos defendido”, planteó.

Huachicol fiscal nació con el “PRIAN”, afirma Montiel

La presidenta nacional de Morena también acusó que el llamado huachicol fiscal surgió durante los gobiernos del PRI y el PAN.

“El contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, nació con el PRIAN, luego de que el 12 de diciembre de 2013 se concretó la reforma energética que dio pie a la importación de hidrocarburos desde el extranjero”, afirmó.

Publicidad

La FGR niega investigación contra "Andy" por huachicol fiscal

López Beltrán fue mencionado en versiones periodísticas como presunto vinculado con el huachicol fiscal. Sin embargo, la tarde del lunes la FGR desmintió que exista una investigación en su contra.

Conoce más:

andres_lopez_beltran_hijo_amlo_morena.jpg
México

FGR niega investigación contra 'Andy' López Beltrán por huachicol fiscal

“La FGR señala que dicha información es falsa. El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”, informó la Fiscalía.

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el hijo del expresidente no estuvo en el "radar" por tener algún vínculo con el delito de huachicol fiscal.

"No estuvo. Y como lo mencioné el viernes: desde nuestro punto de vista, este es un asunto político, de injerencia en las decisiones de México, porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema; u otras 'personas políticamente expuestas', como les llaman ellos, donde, al revés, les abren las puertas", indicó.

Publicidad

Tags

Morena Andrés Manuel López Obrador huachicoleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad