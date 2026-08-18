Morena: retiro de visa a “Andy” López es un asunto político; un sector de EU quiere intervenir

La semana pasada, el hijo del expresidente López Obrador informó que Estados Unidos le retiró la visa y publicó una carta dirigida al presidente Donald Trump , en la que acusó que la medida tiene tintes políticos.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder. No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo”, indica en la carta.

Este martes, la presidenta nacional de Morena celebró que la FGR haya aclarado que no existen investigaciones en contra de López Beltrán, luego de que versiones periodísticas lo vincularan con el llamado huachicol fiscal.

“Es la Fiscalía General de la República y ha desestimado que haya una investigación contra Andrés. De esta manera, la Fiscalía lo pone en la mesa y nosotros seguiremos diciendo que es un tema de soberanía, porque sí es un intento de injerencia, porque representa una persona pública, como lo ha sido contra nuestros otros compañeros. Igual los hemos defendido”, planteó.

Huachicol fiscal nació con el “PRIAN”, afirma Montiel

La presidenta nacional de Morena también acusó que el llamado huachicol fiscal surgió durante los gobiernos del PRI y el PAN.

“El contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, nació con el PRIAN, luego de que el 12 de diciembre de 2013 se concretó la reforma energética que dio pie a la importación de hidrocarburos desde el extranjero”, afirmó.