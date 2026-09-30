Reforma de doble nacionalidad: políticos que pueden verse afectados

¿Qué dice la reforma?

La propuesta –de la presidenta Claudia Sheinbaum– modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quien busque ser presidente de la República debe ser no solo ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, sino que tampoco debe tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, debe renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato.

Se menciona que quien ejerza este cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. También queda prohibido el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, así como el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.

Lo mismo se aplicará para quienes busquen ser gobernadores o jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué sigue?

Como la reforma constitucional ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado, ahora fue enviada a los Congresos estatales, donde al menos 17 deben aprobarla.

Una vez que pase eso, el Congreso de la Unión emitirá la declaratoria de constitucionalidad para que después la Secretaría de Gobernación publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.