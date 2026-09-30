Reforma de doble nacionalidad: políticos que pueden verse afectados

Uno de los casos es el de Jasmine Bugarín, quien ahora es la coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena y se perfila a ser candidata a gobernadora de Nayarit. La también senadora con licencia reconoció haber tenido doble nacionalidad, aunque aseguró que desde hace años realizó los trámites para renunciar a la estadounidense.
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¿Qué dice la reforma?
La propuesta –de la presidenta Claudia Sheinbaum– modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quien busque ser presidente de la República debe ser no solo ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, sino que tampoco debe tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, debe renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato.
Se menciona que quien ejerza este cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. También queda prohibido el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, así como el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.
Lo mismo se aplicará para quienes busquen ser gobernadores o jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
¿Qué sigue?
Como la reforma constitucional ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado, ahora fue enviada a los Congresos estatales, donde al menos 17 deben aprobarla.
Una vez que pase eso, el Congreso de la Unión emitirá la declaratoria de constitucionalidad para que después la Secretaría de Gobernación publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.
¿Qué políticos tienen o tuvieron doble nacionalidad?
Uno de los políticos que tuvo doble nacionalidad es Jasmine Bugarín, quien ahora es la coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, por lo que se perfila a ser candidata a gobernadora de Nayarit.
La también senadora con licencia nació en California, Estados Unidos, en 1986, pues ella explicó que sus padres, quienes son mexicanos, migraron a dicho país para buscar trabajo y “mejores oportunidades”.
La política reconoció que contaba con las dos nacionalidades, pero desde hace años realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites para renunciar a su nacionalidad estadounidense, por lo que protestó obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas.
Otro político que cuenta con doble nacionalidad es Javier Corral, quien ahora es senador por Morena. El político nació en El Paso, Texas, Estados Unidos.
Logró ser gobernador de Chihuahua, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló su elegibilidad al comprobar que en 1991 la SER emitió una declaración de nacionalidad mexicana.
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¿Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad?
Otro es Ricardo Sheffield, quien comentó que tenía doble nacionalidad: estadounidense y mexicana, pues nació en Estados Unidos, pero hace 31 años renunció a la primera.
“Solo tengo una nacionalidad sin que me obligara la ley para ello y sin aspirar a ningún cargo político en ese momento, ni siquiera participaba en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque toda mi vida he creído que al que dos amos sirven, con uno queda mal. Creo que una posición tan delicada como la presidencia de la República, se debe tener una lealtad clara”, declaró el pasado 29 de septiembre.
También está Jaime Bonilla Valdez, quien fue gobernador de Baja California por Morena. En una entrevista que dio en junio pasado para hablar sobre las acusaciones de ser presunto informante del FBI, el ahora petista aceptó tener nacionalidad mexicana y estadounidense.
Por su nacionalidad estadounidense, en el 2000 asumió el cargo de director del Distrito de Agua de Otay, en Chula Vista, California, el cual es un cargo de elección popular.
Otro político parte de la autollamada Cuarta Transformación es Paco Ignacio Taibo, quien está al frente del Fondo de Cultura Económica. Él nació en Gijón, España, en 1949, pero años más tarde obtuvo la nacionalidad mexicana.
También está Héctor Díaz Polanco, quien nació en la República Dominicana en 1944 y después obtuvo la nacionalidad mexicana. Él fue dirigente de Morena en la Ciudad de México.
También hay políticos de oposición, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien nació en McAllen, Texas. El exgobernador de Tamaulipas cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.
El exmandatario ya anunció que impugnarán esta reforma ante tribunales nacionales e internacionales, pues calificó esta modificación constitucional como “un retroceso democrático” y vulnera los derechos políticos de mexicanos que cuentan con doble nacionalidad.
“Millones de compatriotas viven con orgullo su doble nacionalidad, aportando al país desde dentro y fuera de México, y ahora quieren desconocer su valiosa contribución y tratarlos como ciudadanos de segunda”, escribió en redes sociales.
También está el panista Ernesto Ruffo Appel, quien fue gobernador de Baja California y también ha sido mencionado en el contexto de la discusión sobre políticos con doble nacionalidad.
Él nació en San Diego, California, en 1952. Ahora es investigado por su presunta vinculación con una red de huachicol fiscal, es decir, de contrabando de hidrocarburos.