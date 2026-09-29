Senado aprueba prohibición: personas con doble nacionalidad no podrán ser presidentes ni gobernadores

La priista Carolina Vigiano sostuvo que no hay evidencia donde la doble nacionalidad de una persona que haya ocupado la Presidencia o la gubernatura, haya puesto los intereses de México al servicio de otro país, por lo que sostuvo que Morena quiere vender la reforma como una novedad patriótica.
“Una Constitución no se reforma para perseguir una coyuntura, para mandar mensajes contra una persona o para alimentar una narrativa. Se reforma cuando existe una necesidad pública demostrable o con evidencia”, mencionó.
Además, sostuvo que este cambio es un retroceso de tres décadas, pues recordó que en 1997 se reformaron diversos artículos de la Constitución para establecer que los mexicanos por nacimiento no perdieran su nacionalidad al adquirir otra, lo cual, señaló, no fue una “ocurrencia”, debido a que existieron foros, participaron desde académicos hasta organizaciones sociales por año y medio.
El emecista Néstor Camarillo Medina comentó que tener dos nacionalidades no significa tener dos lealtades, por lo que cuestionó por qué deben renunciar a una parte de lo que son para demostrar que aman a México.
“Si un mexicano se fue a trabajar al extranjero, luchó durante años, construyó una vida y se ganó otra nacionalidad, no deja de ser mexicano por tenerla, mucho menos significa que no pueda servir a México (…) No intenten vendernos un falso dilema, no nos digan que dos nacionalidades significan dos lealtades”, dijo.