Conocido como "Andy", el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue señalado en un reportaje reciente del diario The New York Times, donde se afirma que agencias de Estados Unidos analizan acusaciones que lo vinculan con aquellos delitos.

Sin embargo, la presidenta descartó las indagatorias nacionales y criticó la nota periodística por considerar que se basa en suposiciones y no en hechos corroborados.

"Dice: 'No se tiene confirmado', 'No hay investigación formal', 'Pero tal parece que, a lo mejor, me dijeron, hay unas agencias que están investigando'. Imagínense, el New York Times. Así dice la nota", señaló.



El texto del periódico estadounidense se basa en cinco fuentes anónimas y subraya que no existe ninguna investigación abierta de manera formal.

No obstante, "Andy" ha estado en la mira desde que en agosto pasado se reveló que algunas empresas relacionadas con sus amigos cercanos fueron señaladas de supuestamente participar en una red de huachicol fiscal.

Además, Estados Unidos decidió cancelarle la visa y la defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de formar parte de una red de huachicol fiscal operado por altos cargos de la Marina, declaró en agosto que dos marinos que se convirtieron en testigos colaboradores relacionaron a "Andy" y al senador Adán Augusto López Hernández con la supuesta red de contrabando de combustible.

De acuerdo con una investigación del diario Reforma, la Secretaría de Hacienda solicitó a la fiscalía ejercer acción penal contra los dueños de la empresa Portacelis Gas and Oil, a quienes señala del posible delito de huachicol fiscal estimado en 834 millones de pesos.

Esta compañía fue creada en agosto de 2024 ante un notario de Villahermosa, Tabasco y, hasta diciembre del mismo año, su administrador único fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, señalado como el operador de confianza y prestanombres de Jorge Amílcar Olán, amigo cercano de “Andy”.