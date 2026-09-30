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Sheinbaum responde si la FGR investiga a Andy López Beltrán por huachicol

La presidenta criticó la nota del New York Times que asegura que Estados Unidos investiga acusaciones en contra del hijo de AMLO que lo relacionan con el contrabando de combustible.
mié 30 septiembre 2026 11:36 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mananera de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026, en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del 30 de septiembre de 2026, en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia de México)

La Fiscalía General de la República (FGR) no investiga por el momento a Andrés Manuel López Beltrán ante los señalamientos de que tiene supuestos vínculos con el contrabando de combustible y el crimen organizado, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Que yo sepa, no. Tendría que informar la fiscalía. Pero no tenemos conocimiento de ello", declaró este miércoles en su conferencia matutina.

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Conocido como "Andy", el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue señalado en un reportaje reciente del diario The New York Times, donde se afirma que agencias de Estados Unidos analizan acusaciones que lo vinculan con aquellos delitos.

Sin embargo, la presidenta descartó las indagatorias nacionales y criticó la nota periodística por considerar que se basa en suposiciones y no en hechos corroborados.

"Dice: 'No se tiene confirmado', 'No hay investigación formal', 'Pero tal parece que, a lo mejor, me dijeron, hay unas agencias que están investigando'. Imagínense, el New York Times. Así dice la nota", señaló.

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El texto del periódico estadounidense se basa en cinco fuentes anónimas y subraya que no existe ninguna investigación abierta de manera formal.

No obstante, "Andy" ha estado en la mira desde que en agosto pasado se reveló que algunas empresas relacionadas con sus amigos cercanos fueron señaladas de supuestamente participar en una red de huachicol fiscal.

Además, Estados Unidos decidió cancelarle la visa y la defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de formar parte de una red de huachicol fiscal operado por altos cargos de la Marina, declaró en agosto que dos marinos que se convirtieron en testigos colaboradores relacionaron a "Andy" y al senador Adán Augusto López Hernández con la supuesta red de contrabando de combustible.

De acuerdo con una investigación del diario Reforma, la Secretaría de Hacienda solicitó a la fiscalía ejercer acción penal contra los dueños de la empresa Portacelis Gas and Oil, a quienes señala del posible delito de huachicol fiscal estimado en 834 millones de pesos.

Esta compañía fue creada en agosto de 2024 ante un notario de Villahermosa, Tabasco y, hasta diciembre del mismo año, su administrador único fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, señalado como el operador de confianza y prestanombres de Jorge Amílcar Olán, amigo cercano de “Andy”.

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Amílcar Olán se benefició de varios contratos en el gobierno pasado y ahora se habría mudado a Lugano, Suiza. La presidenta declaró que se debe investigar si hay pruebas en su contra.

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