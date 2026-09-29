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Sheinbaum revela qué podrán hacer quienes no ganaron la encuesta de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el proceso interno de Morena se desarrolló con unidad.
mar 29 septiembre 2026 11:16 AM
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Citlalli Hernández y Ariadna Montiel durante la jornada de anuncios de los perfiles para coordinador.
La dirigencia nacional de Morena terminó de definir a sus 17 aspirantes a coordinadores rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los aspirantes que no fueron seleccionados como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación pueden buscar participar en otras de las convocatorias que alista el partido rumbo a las elecciones de 2027.

“Hay muchas nuevas convocatorias. Son presidencia municipales, diputaciones estatales, federales, en donde quien no obtuvo el triunfo en la encuesta, puede participar como coordinador”, planteó.

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Tras varias semanas de proceso interno, este lunes Morena terminó de definir a sus 17 Coordinadores Estatales , quienes más adelante se convertirán en candidatos a las gubernaturas.

Los aspirantes electos son Nora Ruvalcaba Gámez, por Aguascalientes; Julieta Ramírez Padilla, por Baja California; Manuel Cota Cárdenas, por Baja California Sur; Pablo Gutiérrez Lazarus, por Campeche; Cruz Pérez Cuéllar, por Chihuahua; Rosa María Bayardo Cabrera, por Colima, y Beatriz Mojica Morga, por Guerrero.

También fueron designados Carlos Torres Piña, por Michoacán; Jasmine Bugarín Rodríguez, por Nayarit; Clara Luz Flores Carrales, por Nuevo León; Santiago Nieto Castillo, por Querétaro; Eugenio “Gino” Segura Vázquez, por Quintana Roo; Elí César Cervantes Rojas, por San Luis Potosí; Imelda Castro, por Sinaloa; Lorenia Valles Sampedro, por Sonora; Ana Lilia Rivera Rivera, por Tlaxcala, y Verónica Díaz Robles, por Zacatecas.

Aunque durante el proceso interno de Morena se presentaron inconformidades, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se desarrolló en unidad.

“Fue un proceso donde hubo mucha unidad y eso fue muy bueno”, destacó la mandataria federal.

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Rumbo al trabajo de organizar al partido para las elecciones de 2027 y ante la posibilidad de gobernar, la presidenta les recomendó respetar los principios del partido.

“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señaló.

En los próximos días, Morena también definirá a sus coordinadores para los distritos, de los que saldrán los candidatos a diputados federales.

Además de las elecciones para renovar las gubernaturas, en 2027 también se votará por 500 diputados federales y miles de cargos locales.

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Una vez concluido el proceso de designación de sus aspirantes a coordinadores, la dirigencia nacional de Morena publicará los resultados de las encuestas utilizadas para definir los perfiles que en los próximos meses competirán por una gubernatura.

En un comunicado, el partido a cargo de Ariadna Montiel, informó que también se invitará a los representantes de las casas encuestadoras que se encargaron de medir la opinión de los ciudadanos rumbo al proceso electoral.

La presidenta de Morena aseguró que los resultados fueron del conocimiento de todas y todos los aspirantes, en apego a los principios de transparencia.

Terminado el proceso interno, las coordinadoras y los coordinadores tendrán la responsabilidad de buscar la unidad dentro del movimiento y colocar como prioridad la defensa de Morena.

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