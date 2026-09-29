Tras varias semanas de proceso interno, este lunes Morena terminó de definir a sus 17 Coordinadores Estatales , quienes más adelante se convertirán en candidatos a las gubernaturas.

Los aspirantes electos son Nora Ruvalcaba Gámez, por Aguascalientes; Julieta Ramírez Padilla, por Baja California; Manuel Cota Cárdenas, por Baja California Sur; Pablo Gutiérrez Lazarus, por Campeche; Cruz Pérez Cuéllar, por Chihuahua; Rosa María Bayardo Cabrera, por Colima, y Beatriz Mojica Morga, por Guerrero.

También fueron designados Carlos Torres Piña, por Michoacán; Jasmine Bugarín Rodríguez, por Nayarit; Clara Luz Flores Carrales, por Nuevo León; Santiago Nieto Castillo, por Querétaro; Eugenio “Gino” Segura Vázquez, por Quintana Roo; Elí César Cervantes Rojas, por San Luis Potosí; Imelda Castro, por Sinaloa; Lorenia Valles Sampedro, por Sonora; Ana Lilia Rivera Rivera, por Tlaxcala, y Verónica Díaz Robles, por Zacatecas.

Aunque durante el proceso interno de Morena se presentaron inconformidades, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se desarrolló en unidad.

“Fue un proceso donde hubo mucha unidad y eso fue muy bueno”, destacó la mandataria federal.



Rumbo al trabajo de organizar al partido para las elecciones de 2027 y ante la posibilidad de gobernar, la presidenta les recomendó respetar los principios del partido.

“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señaló.

En los próximos días, Morena también definirá a sus coordinadores para los distritos, de los que saldrán los candidatos a diputados federales.

Además de las elecciones para renovar las gubernaturas, en 2027 también se votará por 500 diputados federales y miles de cargos locales.