Operación “Águila Alta” inhibe cuatro drones en territorio mexicano

De acuerdo con el secretario, los drones que fueron inhibidos no tenían armas ni artefactos explosivos y eran utilizados para vigilar las rutas de tránsito para migrantes.

Explicó que en el caso de las autoridades estadounidenses no han derribado ningún dron en su territorio.

Sobre un dron que se reportó en territorio estadounidense, el secretario informó que fue inhibido y regresado a territorio mexicano.

“Nos coordinamos, nos dieron la información en territorio mexicano, se logró que descendieran y se detuvo al operador. Y en efecto, es una persona que se dedica al cruce de migrantes de manera ilegal”, detalló.



Este viernes, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) informó sobre la detención del operador de un dron en Tijuana, Baja California, el cual era utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas destinadas al tráfico ilícito de personas.

“Derivado de patrullajes y reconocimientos terrestres, fue detenido un hombre que operaba la aeronave no tripulada; se aseguró un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron”, informó la institución de seguridad en redes sociales.

En Tijuana, Baja California, como parte de la “Operación Águila Alta” y mediante el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, elementos de @Defensamx1 detectaron e inhibieron un dron utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas destinadas al tráfico… pic.twitter.com/xiRtDrlljY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 18, 2026

Hasta el 21 de septiembre de este año, autoridades de México y Estados Unidos implementan el plan “Operación Águila Alta” que tiene como propósito detectar e inhabilitar drones de uso comercial mediante los que grupos delictivos vigilan movimientos de las autoridades en la frontera común.

Las operaciones son concurrentes o “espejo”, a través de las que las Fuerzas Armadas de México y agencias de seguridad de cada país realizan reconocimientos de manera simultánea, pero solo dentro de sus respectivos territorios.