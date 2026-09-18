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Operación “Águila Alta” inhibe cuatro drones en territorio mexicano

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que en territorio estadounidense no se han inhibido drones.
vie 18 septiembre 2026 11:12 AM
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Un dron sobrevuela la región de Michoacán.
El próximo 21 de septiembre concluirá la “Operación Águila Alta” que implementan los gobiernos de México y Estados Unidos en sus respectivos territorios. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.)

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que cuatro drones fueron derribados en territorio mexicano como parte de la "Operación Águila Alta" que se implementa junto a autoridades de Estados Unidos.

“Esa operación Águila Alta, inició el 7 de septiembre y va a terminar el próximo lunes 21 de septiembre. Hasta el momento, únicamente se han inhibido cuatro drones, los cuatro del lado mexicano”, informó.

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De acuerdo con el secretario, los drones que fueron inhibidos no tenían armas ni artefactos explosivos y eran utilizados para vigilar las rutas de tránsito para migrantes.

Explicó que en el caso de las autoridades estadounidenses no han derribado ningún dron en su territorio.

Sobre un dron que se reportó en territorio estadounidense, el secretario informó que fue inhibido y regresado a territorio mexicano.

“Nos coordinamos, nos dieron la información en territorio mexicano, se logró que descendieran y se detuvo al operador. Y en efecto, es una persona que se dedica al cruce de migrantes de manera ilegal”, detalló.

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Este viernes, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) informó sobre la detención del operador de un dron en Tijuana, Baja California, el cual era utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas destinadas al tráfico ilícito de personas.

“Derivado de patrullajes y reconocimientos terrestres, fue detenido un hombre que operaba la aeronave no tripulada; se aseguró un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron”, informó la institución de seguridad en redes sociales.

Hasta el 21 de septiembre de este año, autoridades de México y Estados Unidos implementan el plan “Operación Águila Alta” que tiene como propósito detectar e inhabilitar drones de uso comercial mediante los que grupos delictivos vigilan movimientos de las autoridades en la frontera común.

Las operaciones son concurrentes o “espejo”, a través de las que las Fuerzas Armadas de México y agencias de seguridad de cada país realizan reconocimientos de manera simultánea, pero solo dentro de sus respectivos territorios.

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En diciembre pasado, los gobiernos de los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump acordaron conectar sus plataformas de inteligencia para contrarrestar ataques con drones por parte del crimen organizado en la frontera compartida.

''Ambas naciones trabajarán en conjunto para decomiso de activos e investigaciones sobre robo de combustible, y se comprometieron a reunirse nuevamente en enero de 2026'', informó el Departamento de Estado.

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El secretario de la Defensa Nacional aseguró que han disminuido el uso de narcotúneles en la frontera con Estados Unidos transportar personas y drogas.

"Han disminuido mucho los encuentros de túneles de este tipo. Hay una coordinación muy estrecha", aseguró en la mañanera realizada en Guanajuato.

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Secretaría de la Defensa Nacional conferencia mañanera Narcotráfico

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