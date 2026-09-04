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México

“México solo tiene tamales picantes y tomates, pero nada que necesitemos”, dice Trump

Donald Trump volvió a arremeter contra México por el déficit comercial con Estados Unidos y aseguró que el país ofrece principalmente “tamales picantes” y tomates.
vie 04 septiembre 2026 04:19 PM
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En la imagen tomada durante la final del Mundial de Futbol, Trump habla con Sheinbaum antes de entregar el trofeo de campeón.
Trump y Sheinbaum se vieron en persona en julio para la final del Mundial de Futbol. (Foto: Cuartoscuro )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país podría dejar de comerciar con México y otros socios comerciales, al asegurar que Washington podría beneficiarse económicamente si rompe el intercambio con naciones con las que mantiene déficits comerciales.

Al hablar específicamente de México, Trump afirmó que Estados Unidos registra un déficit de aproximadamente 195,000 millones de dólares y sostuvo que su país no depende de las mercancías mexicanas. Para reforzar su argumento, el mandatario recurrió a una polémica referencia a productos de origen mexicano.

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“Ellos no tienen nada que nosotros necesitemos. Quiero decir (ellos tienen) tamales picantes, tomates, y algunas otras cosas. Pero básicamente, no tienen nada que necesitemos”, declaró Trump ante reporteros en la Oficina Oval.

¿Qué dijo Trump sobre la presidenta Sheinbaum?

Pese a sus críticas al intercambio comercial con México, el presidente estadounidense reconoció que no pretende adoptar por ahora una medida para suspender el comercio bilateral, debido a la relación que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No quiero hacerlo porque nos llevamos muy bien con la presidenta. Nos cae bien la presidenta (Claudia Sheinbaum). La respetamos mucho”, afirmó.

trump sheinbaum
Donald Trump y Claudia Sheinbaum se reunieron también en el sorteo mundialista. (Foto: Especial )


Trump también sostuvo que Estados Unidos podría ahorrar miles de millones de dólares si dejara de comerciar con México y Canadá. En el caso canadiense, calculó un ahorro anual de entre 60,000 y 90,000 millones de dólares.

La amenaza comercial fue planteada por Trump en medio de sus reclamos contra la Reserva Federal. El mandatario ha insistido en que las tasas de interés deben bajar y volvió a utilizar el argumento del déficit comercial para defender su postura económica.

Horas antes de sus declaraciones ante la prensa, Trump ya había lanzado una advertencia a través de Truth Social, después de que se conocieran los resultados sobre la generación de empleos en Estados Unidos.

Su nuevo señalamiento coloca nuevamente a México en el centro de sus críticas comerciales y abre la puerta a nuevas tensiones entre ambos países.

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Tags

Donald Trump Comercio Tratados Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, TLCAN, NAFTA T-MEC

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