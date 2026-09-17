Cuestionó además que Washington evalúe las acciones de México en contra de los cárteles sin informar con el mismo detalle qué está haciendo dentro de su territorio para combatir el consumo, el lavado de dinero y la distribución de drogas.

“Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el Gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, dijo Sheinbaum, al ser cuestionada sobre la Determinación Presidencial Anual , que el presidente de EU, Donald Trump envió al Congreso, en donde se evalúan los avances que las naciones tienen en el combate al narcotráfico en cumplimiento a compromisos internacionales.

Si bien en el reporte de EU se destaca la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico en México y "eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más notorios del mundo, incluido 'El Mencho'", Trump comunicó al Congreso la decisión de mantener a México en la lista de países que funcionan como centros de producción y tráfico de drogas.

Al respecto, Sheinbaum planteó que el problema del narcotráfico no puede analizarse solo desde el país donde se producen o trafican las sustancias, sino también desde el lugar donde existe una alta demanda.

“Históricamente ha habido una visión de quién lleva la droga, que evidentemente hay que combatirlo. Nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos y hay que trabajar para que eso no ocurra. Pero, ¿qué pasa con quien consume allá? ¿Qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron, a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción?”, cuestionó la presidenta.