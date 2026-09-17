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Sheinbaum pide a Estados Unidos informe sobre su combate a las drogas: “¿Qué pasa del otro lado?”

La presidenta cuestionó al Gobierno de Estados Unidos por el consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia México tras un reporte sobre el combate al narcotráfico.
jue 17 septiembre 2026 10:01 AM
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Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional de este juves 16 de septiembre.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos un informe sobre las acciones que realiza en contra del consumo y tráfico de drogas, el lavado de dinero y el ingreso ilegal de armas a México. (Foto: Camila Ayala Benabib/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos presentar un informe sobre las acciones que realiza dentro de su territorio para combatir el consumo y distribución de drogas , el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia México.

Así respondió la mandataria federal al reporte que el gobierno de ese país presentó este miércoles sobre el combate a las drogas.

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Cuestionó además que Washington evalúe las acciones de México en contra de los cárteles sin informar con el mismo detalle qué está haciendo dentro de su territorio para combatir el consumo, el lavado de dinero y la distribución de drogas.

“Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el Gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, dijo Sheinbaum, al ser cuestionada sobre la Determinación Presidencial Anual , que el presidente de EU, Donald Trump envió al Congreso, en donde se evalúan los avances que las naciones tienen en el combate al narcotráfico en cumplimiento a compromisos internacionales.

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Si bien en el reporte de EU se destaca la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico en México y "eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más notorios del mundo, incluido 'El Mencho'", Trump comunicó al Congreso la decisión de mantener a México en la lista de países que funcionan como centros de producción y tráfico de drogas.

Al respecto, Sheinbaum planteó que el problema del narcotráfico no puede analizarse solo desde el país donde se producen o trafican las sustancias, sino también desde el lugar donde existe una alta demanda.

“Históricamente ha habido una visión de quién lleva la droga, que evidentemente hay que combatirlo. Nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos y hay que trabajar para que eso no ocurra. Pero, ¿qué pasa con quien consume allá? ¿Qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron, a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción?”, cuestionó la presidenta.

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Sheinbaum cuestionó así la respuesta estadounidense ante la crisis de opioides y fentanilo. Recordó que parte del incremento del consumo de opioides en Estados Unidos estuvo relacionado con medicamentos para el dolor que fueron autorizados y que posteriormente generaron problemas de adicción.

La presidenta también pidió revisar qué ocurre en Estados Unidos con el dinero procedente de actividades ilícitas, así como con el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México.

Sheinbaum señaló que México realiza detenciones e incautaciones de armamento, pero insistió en que el poder de fuego de las organizaciones criminales en el país está relacionado con el ingreso ilegal de armas procedentes de Estados Unidos.

“No se podría explicar el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada en nuestro país, sin el paso de las armas de Estados Unidos a México, de manera ilegal”, afirmó.

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La presidenta agregó que ambos países deben abordar el problema desde sus respectivas responsabilidades y cuestionó que los señalamientos sobre el narcotráfico se concentren solo en México.

“No necesitamos que nos juzguen desde afuera”

Ante el reporte estadounidense, Sheinbaum defendió las acciones de su gobierno y sostuvo que México conoce los problemas que enfrenta en materia de seguridad y que existe una rendición de cuentas permanente.

“Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días y lo informamos”, dijo.

Como ejemplo, mencionó casos recientes de corrupción y presuntos vínculos de funcionarios con actividades ilícitas. También hizo referencia a un caso que involucraría a agentes de la DEA y tráfico de fentanilo en Nuevo México, para señalar que Estados Unidos también enfrenta investigaciones relacionadas con el problema de las drogas.

“Pero recientemente pusimos aquí un caso de agentes de la DEA que permitieron el tráfico y la venta de fentanilo en Nuevo México”, señaló.

La presidenta insistió en que la cooperación con Estados Unidos debe continuar, pero bajo una lógica en la que cada gobierno atienda también los problemas que ocurren dentro de su propio territorio.

Su petición, dijo, no implica dejar de combatir el narcotráfico en México, sino conocer qué resultados está obteniendo Estados Unidos frente a la demanda y las redes criminales que operan en ese país.

“Entonces nosotros nos encargamos aquí en México. (...) Pero, ¿qué pasa allá? Entonces me gustaría pues ver un reporte del propio gobierno de los resultados allá y qué se está haciendo”, insistió.

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Claudia Sheinbaum Donald Trump Fentanilo Crimen organizado

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