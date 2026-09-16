"México nunca se vende", dice Sheinbaum al encabezar el Desfile Militar por el 216 Aniversario de la Independencia

En su discurso, la mandataria federal afirmó que México no se explica sin su pueblo y sin su lucha constante por la soberanía y la independencia.

"El 16 de septiembre, día de la Independencia, es la memoria viva de México. Significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie", agregó.



Ante el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales; el titular de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo; el gabinete legal y ampliado, y los presidentes de las cámaras del Congreso, la mandataria encabezó el Desfile.

Previamente, el titular de la Marina destacó en su mensaje la transformación de esa institución para cumplir con el compromiso institucional de salvaguardar la soberanía, la integridad territorial y la capacidad de decisión del Estado mexicano.

Destacó que la Semar hizo un cambio profundo en su concepto operacional y adoptó una nueva estrategia de "defensa en profundidad", orientada a ampliar el alcance táctico y neutralizar amenazas antes de que se materialicen en los mares nacionales.

Sin embargo, enfatizó que ninguna capacidad técnica o decisión operativa estará por encima de la ley, garantizando el actuar estricto bajo los principios del Estado de derecho.

En tanto, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la lealtad de la institución y "la unión indeleble" entre el pueblo y las Fuerzas Armadas desde la época insurgente.