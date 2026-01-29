La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que acordaron seguir avanzando en temas comerciales y fortalecer la relación bilateral entre ambos países.
"Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente, escribió Sheinbaum en redes sociales.