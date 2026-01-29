Publicidad

presidencia

Sheinbaum y Trump dialogan sobre temas comerciales y relación entre México y EU

Claudia Sheinbaum anunció que en la llamada acordaron que los equipos de México y Estados Unidos continuarán trabajando juntos en temas de la relación bilateral.
jue 29 enero 2026 09:37 AM
sheinbaum-llamada-trump.jpg
(X/ @Claudiashein )

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que acordaron seguir avanzando en temas comerciales y fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

"Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente, escribió Sheinbaum en redes sociales.

Esta llamada es la segunda entre ambos mandatarios en menos de un mes. El pasado 12 de enero, los presidentes de México y Estados Unidos también conversaron sobre el trabajo conjunto realizado en temas de seguridad, después de que Trump advirtiera que atacaría por tierra a los cárteles de la droga.

Recientemente, la presidenta Sheinbaum mencionó que, tras el primer aniversario de Trump en el poder, buscaría mantener una nueva llamada para discutir más a fondo la relación bilateral y, en particular, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“No habrá guerra arancelaria”, afirmó la mandataria federal tras la llamada con su homólogo.

