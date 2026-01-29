Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.



Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa… pic.twitter.com/5ZqT4BgPOI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

Esta llamada es la segunda entre ambos mandatarios en menos de un mes. El pasado 12 de enero, los presidentes de México y Estados Unidos también conversaron sobre el trabajo conjunto realizado en temas de seguridad, después de que Trump advirtiera que atacaría por tierra a los cárteles de la droga.

Recientemente, la presidenta Sheinbaum mencionó que, tras el primer aniversario de Trump en el poder, buscaría mantener una nueva llamada para discutir más a fondo la relación bilateral y, en particular, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“No habrá guerra arancelaria”, afirmó la mandataria federal tras la llamada con su homólogo.