Vicente Fox y Alito Moreno se reúnen en la sede del PRI para "sumar fuerzas" de cara a las elecciones de 2027

"En el PRI siempre vamos a poner por delante la necesidad de sumar fuerzas por México", publicó Moreno en redes sociales.

Este encuentro aviva la posibilidad de revivir una alianza electoral entre el PRI y el PAN ante las próximas elecciones, donde se renovarán las gubernaturas de 17 estados.

Hoy recibimos en el @PRI_Nacional al expresidente de México @VicenteFoxQue. Tuvimos una buena conversación sobre la situación política del país, los desafíos que enfrenta nuestra democracia y la responsabilidad que tenemos de defender las instituciones, las libertades y los… pic.twitter.com/eGUavpENPd — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 4, 2026

A pesar de que la dirigencia nacional del PAN había manifestado previamente que competiría en solitario, ahora evalúa concretar coaliciones locales con los priistas.

"Alito" Moreno elogió a Fox y detalló que durante la reunión dialogaron sobre la necesidad de "sumar fuerzas" y construir acuerdos.

"Reconozco en el expresidente Vicente Fox a un demócrata que ha participado durante décadas en la vida pública de México", ensalzó y agregó: "En el PRI siempre vamos a poner por delante la necesidad de sumar fuerzas por México".

Por su parte, Vicente Fox dijo que participó en la reunión porque el país "está por encima de cualquier diferencia".

"Mi reconocimiento a quienes están dispuestos a sumar por México", escribió en la plataforma X.

HOY VISITAMOS AL @PRI_Nacional PORQUE MÉXICO ESTÁ POR ENCIMA DE CUALQUIER DIFERENCIA.



HOY MÁS QUE NUNCA NECESITAMOS DIÁLOGO Y VOLUNTAD PARA ENCONTRAR COINCIDENCIAS Y CONSTRUIR JUNTOS.



MI RECONOCIMIENTO A QUIENES ESTÁN DISPUESTOS A SUMAR POR MÉXICO.



CUANDO PONEMOS A MÉXICO POR… pic.twitter.com/NEwzxbC2dn — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 4, 2026

En el encuentro también participaron los panistas Juan Carlos Romero Hicks, aspirante del PAN a la alcaldía de Guanajuato; el exsenador José Luis Salas Cacho; Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández, todos integrantes del PAN.

Además estuvieron presentes los priistas Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI y Rubén Moreira, diputado federal del mismo partido, así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

El 1 de septiembre, tres días antes de esta reunión, "Alito" Moreno llamó a los partidos de oposición para crear junto un frente contra Morena, el partido en el poder.