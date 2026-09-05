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México

Vicente Fox y Alito Moreno se reúnen en la sede del PRI para "sumar fuerzas" de cara a las elecciones de 2027

El expresidente emanado del PAN y el líder nacional del PRI impulsan un frente opositor a un año de que se celebren las elecciones de 2027, que renovarán 17 gubernaturas.
sáb 05 septiembre 2026 10:34 AM
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Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI; Vicente Fox, expresidente de México emanado del PAN; Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, y Rubén Moreira, diputado federal del PRI, posan juntos en la sede nacional del PRI.
Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI (izquierda); Vicente Fox, expresidente de México emanado del PAN; Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, y Rubén Moreira (derecha), diputado federal del PRI, posan juntos en la sede nacional del PRI. (Foto: Tomada de @alitomorenoc)

Vicente Fox, expresidente de México emanado del PAN, sostuvo un encuentro este viernes con Alejandro "Alito" Moreno, líder del PRI, en la sede nacional de este partido con la intención de conformar una alianza opositora.

La reunión, que incluyó la participación de otros miembro de ambas organizaciones políticas, fue para "construir una oposición firme" y se llevó a cabo una semana antes de que inicie formalmente el proceso para las elecciones de 2027 .

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"En el PRI siempre vamos a poner por delante la necesidad de sumar fuerzas por México", publicó Moreno en redes sociales.

Este encuentro aviva la posibilidad de revivir una alianza electoral entre el PRI y el PAN ante las próximas elecciones, donde se renovarán las gubernaturas de 17 estados.

A pesar de que la dirigencia nacional del PAN había manifestado previamente que competiría en solitario, ahora evalúa concretar coaliciones locales con los priistas.

"Alito" Moreno elogió a Fox y detalló que durante la reunión dialogaron sobre la necesidad de "sumar fuerzas" y construir acuerdos.

"Reconozco en el expresidente Vicente Fox a un demócrata que ha participado durante décadas en la vida pública de México", ensalzó y agregó: "En el PRI siempre vamos a poner por delante la necesidad de sumar fuerzas por México".

Por su parte, Vicente Fox dijo que participó en la reunión porque el país "está por encima de cualquier diferencia".

"Mi reconocimiento a quienes están dispuestos a sumar por México", escribió en la plataforma X.

En el encuentro también participaron los panistas Juan Carlos Romero Hicks, aspirante del PAN a la alcaldía de Guanajuato; el exsenador José Luis Salas Cacho; Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández, todos integrantes del PAN.

Además estuvieron presentes los priistas Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI y Rubén Moreira, diputado federal del mismo partido, así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

El 1 de septiembre, tres días antes de esta reunión, "Alito" Moreno llamó a los partidos de oposición para crear junto un frente contra Morena, el partido en el poder.

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"Convoco a los partidos políticos de vocación opositora y a los millones de mexicanos hartos de tanta destrucción a unirnos en un solo frente nacional opositor", exhortó.

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Elecciones México 2027

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