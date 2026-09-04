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Sheinbaum descarta investigación contra “Andy” López Beltrán y Adán Augusto López por huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si los nombres de los políticos fueron mencionados, debe investigarse la validez de las acusaciones.
vie 04 septiembre 2026 10:24 AM
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Del lado izquierdo, Andrés Manuel López Beltrán caminando y del lado derecho el senador Adán Augusto López Hernández.
Los nombres de “Andy” López Beltrán y Adán Augusto López Hernández fueron mencionados durante la audiencia de vinculación a proceso del excontraalmirante Fernando Farías Laguna. (Fotos: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y contra el senador Adán Augusto López Hernández por el delito de huachicol fiscal.

“No hay investigaciones hasta donde nos ha informado la Fiscalía y la Fiscalía pues tiene que informarnos”, planteó este viernes en su conferencia matutina realizada en Zacatecas.

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Los nombres de “Andy” López Beltrán y del senador de Morena fueron mencionados durante la audiencia de vinculación a proceso del excontraalmirante Fernando Farías Laguna , quien está acusado de delincuencia organizada relacionada con el robo de hidrocarburos.

Su abogado, E pigmenio Mendieta explicó que el nombre de ambos políticos fue referido como quienes ayudaban a resolver el tránsito de embarcaciones en muelles portuarios las cuales estaban relacionadas con el transporte de combustible.

La presidenta explicó que la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, tiene tres líneas de investigación relacionadas con el huachicol fiscal.

La primera está relacionada con un buque detenido en Tampico en el que se identificó que transportaba combustible, pero declaraba que eran naftas, un material químico.

“Con ese permiso importaba y evitaban pagar impuestos, el impuesto del IEPS que tienen los combustibles importados”, contó.

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Como parte de esa investigación, recordó, se detuvo a algunos integrantes de la Secretaría de Marina, entre ellos el excontraalmirante Fernando Farías Laguna.

“Hay mucha información que tiene la propia Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, que espero que muy pronto puedan hacerla pública de cómo era una red que venía de Estados Unidos principalmente entraba al país sin pagar los impuestos y se distribuía a distintas gasolineras. Entonces una red muy amplia que coordinaba este grupo que estaba dentro de la Secretaría de Marina”, comentó.

Otra línea de investigación está relacionada con el ingreso por tierra de ferrotanques que transportaban diesel, pero reportaban otras sustancias. De ahí vino la detención del exgobernador Ernesto Ruffo.

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La tercera línea de investigación está relacionada con combustible robado en México a ductos de Pemex, aunque dijo que se disminuyó durante el gobierno de López Obrador, aún es un problema.

La presidenta planteó que derivado de alguna de esas tres líneas de investigación, pudieron ser mencionados los hombres de López Beltrán y López Hernández, pero debe comprobarse si tienen validez las acusaciones.

“A partir de ahí alguien pudo haber dicho algo en un testimonio y eso pues tiene que analizar la fiscalía si tiene validez, si no tiene validez, si tiene alguna prueba o no tiene prueba. Eso pues ya le corresponde a la fiscalía informarlo”, dijo.

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Aclaró que en el caso de la Secretaría de Anticorrupción no tiene investigaciones contra López Beltrán porque él no ha sido servidor público.

“En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, pues él no es servidor público, en el caso del senador Adán Augusto, pues él fue secretario de Gobernación pero hasta donde tengo conocimiento, no hay ninguna investigación, pero si fuera necesario la secretaría Raquel Buenrostro puede informar”, indicó.

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