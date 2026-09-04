Sheinbaum descarta investigación contra “Andy” López Beltrán y Adán Augusto López por huachicol

Los nombres de “Andy” López Beltrán y del senador de Morena fueron mencionados durante la audiencia de vinculación a proceso del excontraalmirante Fernando Farías Laguna , quien está acusado de delincuencia organizada relacionada con el robo de hidrocarburos.

Su abogado, E pigmenio Mendieta explicó que el nombre de ambos políticos fue referido como quienes ayudaban a resolver el tránsito de embarcaciones en muelles portuarios las cuales estaban relacionadas con el transporte de combustible.

La presidenta explicó que la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, tiene tres líneas de investigación relacionadas con el huachicol fiscal.

La primera está relacionada con un buque detenido en Tampico en el que se identificó que transportaba combustible, pero declaraba que eran naftas, un material químico.

“Con ese permiso importaba y evitaban pagar impuestos, el impuesto del IEPS que tienen los combustibles importados”, contó.



Como parte de esa investigación, recordó, se detuvo a algunos integrantes de la Secretaría de Marina, entre ellos el excontraalmirante Fernando Farías Laguna.

“Hay mucha información que tiene la propia Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, que espero que muy pronto puedan hacerla pública de cómo era una red que venía de Estados Unidos principalmente entraba al país sin pagar los impuestos y se distribuía a distintas gasolineras. Entonces una red muy amplia que coordinaba este grupo que estaba dentro de la Secretaría de Marina”, comentó.

Otra línea de investigación está relacionada con el ingreso por tierra de ferrotanques que transportaban diesel, pero reportaban otras sustancias. De ahí vino la detención del exgobernador Ernesto Ruffo.