Sheinbaum critica reunión de Vicente Fox con el PRI: "Quieren regresar al pasado de corrupción"

¿Qué dijo Sheinbaum de la reunión Fox-PRI?

La presidenta se lanzó contra una eventual alianza opositora conformada por el PRI y el PAN, a los que acusó de simular diferencias en el pasado cuando en realidad operaban bajo los mismos intereses.

En su mensaje, Sheinbaum repasó el periodo de 36 años de gobiernos neoliberales, que contrastó con su proyecto de la Cuarta Transformación, e hizo alusión a la reunión que este viernes sostuvieron políticos de ambos partidos en la sede nacional del PRI.

"¿Saben que ese periodo fue el periodo de gobierno del PRI? Porque, supuestamente, eran partidos distintos, pero siempre se ayudaron, mostraron lo mismo. Ayer se reunió Fox con 'Alito', imagínense. Pues, es recordar el pasado, ¿no? Quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios", señaló.



De Fox, expresidente de México emanado del PAN, censuró sus dichos sobre los beneficiarios de programas sociales.

"Luego, ¿quién vino? Fox. Ese que anda diciendo que, si los adultos mayores reciben pensión, son una bola de flojos. Lo dijo de otra manera, nada más que yo no uso esas palabras", sentenció Sheinbaum.

En el mismo evento, la presidenta también cuestionó a un grupo de personas que protestaban en contra de la ampliación del Puerto de Manzanillo porque, consideran, afectará al medio ambiente.

Como los manifestantes no dejaban de gritar consignas, a pesar de que Sheinbaum prometió atenderlos más tarde, la presidenta sometió a votación de los asistentes si los inconformes debían guardar silencio, pero no consiguió acallarlos.

Gira de rendición de cuentas: Honestidad y resultados en Colima.



🎥 https://t.co/zkpenlYDi7 pic.twitter.com/GVYXBUjwdx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 5, 2026





Entonces los señaló de ser "irrespetuosos", "infiltrados" y hasta enviados por la oposición. Al final, pidió a sus seguidores ignorar a los manifestantes: "Hagan de cuenta que no están".