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Sheinbaum critica reunión de Vicente Fox con el PRI: "Quieren regresar al pasado de corrupción"

La presidenta cuestionó la posible alianza del PRI y el PAN para las elecciones de 2027, y acusó a los dos partidos de fingir diferencias ideológicas mientras defienden los mismos intereses.
sáb 05 septiembre 2026 02:11 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum durante una asamblea en Colima, en donde presenta el informe de resultados por su segundo año de gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el informe de resultados 2025-2026 en una asamblea en Colima. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que Vicente Fox se reuniera este viernes con el líder nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, para acordar un frente opositor al partido oficialista Morena ante las elecciones de 2027.

"Quieren regresar al pasado de corrupción", lanzó la mandataria federal desde un mitin en el estado de Colima, a donde acudió para presentar a la población un informe de rendición cuentas por su segundo año de gobierno.

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¿Qué dijo Sheinbaum de la reunión Fox-PRI?

La presidenta se lanzó contra una eventual alianza opositora conformada por el PRI y el PAN, a los que acusó de simular diferencias en el pasado cuando en realidad operaban bajo los mismos intereses.

En su mensaje, Sheinbaum repasó el periodo de 36 años de gobiernos neoliberales, que contrastó con su proyecto de la Cuarta Transformación, e hizo alusión a la reunión que este viernes sostuvieron políticos de ambos partidos en la sede nacional del PRI.

"¿Saben que ese periodo fue el periodo de gobierno del PRI? Porque, supuestamente, eran partidos distintos, pero siempre se ayudaron, mostraron lo mismo. Ayer se reunió Fox con 'Alito', imagínense. Pues, es recordar el pasado, ¿no? Quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios", señaló.

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De Fox, expresidente de México emanado del PAN, censuró sus dichos sobre los beneficiarios de programas sociales.

"Luego, ¿quién vino? Fox. Ese que anda diciendo que, si los adultos mayores reciben pensión, son una bola de flojos. Lo dijo de otra manera, nada más que yo no uso esas palabras", sentenció Sheinbaum.

En el mismo evento, la presidenta también cuestionó a un grupo de personas que protestaban en contra de la ampliación del Puerto de Manzanillo porque, consideran, afectará al medio ambiente.

Como los manifestantes no dejaban de gritar consignas, a pesar de que Sheinbaum prometió atenderlos más tarde, la presidenta sometió a votación de los asistentes si los inconformes debían guardar silencio, pero no consiguió acallarlos.


Entonces los señaló de ser "irrespetuosos", "infiltrados" y hasta enviados por la oposición. Al final, pidió a sus seguidores ignorar a los manifestantes: "Hagan de cuenta que no están".

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"Seguro pertenecen al PRIAN, aquí, de infiltrados. Porque, si fuera una demanda legítima, estarían de acuerdo. No vamos a caer en provocaciones, vamos a seguir recordando el pasado. Yo creo que les duele cuando se recuerda el pasado, por eso gritan así de fuerte", indicó.

¿Qué dijo Sheinbaum de Salinas Pliego?

Al relatar cómo operaban los gobiernos del PRI en el pasado, la presidenta señaló, además, al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, otro crítico de su gobierno porque esta administración lo obligó a pagar los impuestos que debía.

"Les voy a dar un caso nada más: TV Azteca. Antes eran canales del Estado mexicano, Imevisión. Se la vendieron a Salinas Pliego. ¿Y saben con qué dinero lo compró? Sí, tenemos memoria. Con un préstamo que le hizo el hermano de (Carlos) Salinas de Gortari, que después estuvo preso", explicó Sheinbaum.

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Posteriormente, cuestionó el origen de la fortuna de Salinas Pliego y el favoritismo gubernamental.

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"Que el hermano del presidente le preste dinero a un empresario para comprar la televisora del Estado. Luego dicen que hicieron sus riquezas desde abajo. ¡No! Fue al amparo del poder público", aseguró.

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