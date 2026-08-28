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México

El INE alista regulación de uso de IA en imágenes de menores para propaganda política

El INE acordó nuevas reglas para proteger a niños y adolescentes frente al uso de inteligencia artificial en contenidos político-electorales. Los partidos deberán documentar procesos y acreditar las autorizaciones.
vie 28 agosto 2026 06:15 PM
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Guadalupe Taddei levanta una mano durante un evento del INE.
Las imágenes de niños en spots están normadas, pero ahora el INE busca regular el uso de AI para representar menores o alterar sus imágenes o voz en spots partidistas. (Foto: Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) consensó reformas a sus lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político electoral, con límites a la creación y modificación de imágenes y voces de éstos, con uso de inteligencia artificial (AI).

Con ello los partidos deberán documentar el proceso de uso de AI para generar o alterar imágenes o audio de menores y/o adolescentes, como proteger sus derechos y contar con la autorización de ellos y de sus padres.

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¿INE busca regular el uso de la IA?

Fue en septiembre de 2024 cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE emitir lineamientos para regular el uso de inteligencia artificial sobre todo en la creación de spots y propaganda política en donde se represente a niños, niñas o adolescentes.

En esa sentencia el TEPJF eximió al Partido Acción Nacional (PAN) de una multa por 16, 285 pesos incluir en un spot la imagen de un niño, supuesta víctima de falta de medicinas contra el cáncer, pero generada con AI, ya que al no tratarse de una persona identificable no se requería la autorización del menor o los padres, pues no existían.

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Una de las principales quejas en materia de propaganda, sobre todo en campaña, es incluir en spots imágenes de niños sin consentimiento de ellos y sus padres, o bien sin resguardar su identidad, pero en ese caso la imagen de AI no era de un niño real.

Ahora, en acatamiento a esa sentencia, el Comité de Radio y Televisión del INE avaló por unanimidad de los consejeros –con lo que se espera consenso en el Consejo General, el lunes- el proyecto de nuevos lineamentos, elaborado en colaboración con la UNAM.

Destaca la obligación de permitir la trazabilidad del proceso mediante el cual se generó, editó o modificó el material y la posibilidad de que la persona física responsable o representante legal de la empresa que intervino técnicamente, manifieste bajo protesta de decir verdad, las herramientas utilizadas.

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¿Qué derechos busca proteger el INE con la regulación de la IA?

Además se estableció que el uso de AI “no puede utilizarse con un mecanismo para eludir la protección de las niñas, niños y adolescencias” y esas garantías a los derechos de ese sector deben mantenerse en los casos en los que si se sea posible establecer el vínculo con una identidad real.

“Por ello, aún cuando una imagen, voz o representación haya sido creada, editada o modificada digitalmente, deberán aplicarse las medidas de protección correspondientes cuando existan elementos que permitan identificar o vincular razonablemente dicha representación con una persona menor de edad determinada o determinable”, dice el documento.

Es decir, las reglas serán aplicables cuando la persona menor de edad o adolescente sea real o cuando su imagen modificada aun permita identificarla.

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Los derechos a proteger son a la identidad, imagen, privacidad, honor y dignidad “bajo el principio de interés superior de la niñez”.

En el documento se estableció la prohibición a incurrir en casos de simulación digital, la obligación de proteger datos personales y usar lenguaje incluyente y no sexista.

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Además se adecuó el manual y las guías para recabar el consentimiento y la opinión informada de las niñas, niños y adolescencias.

Los partidos usan cada vez con más frecuencia herramientas de AI en sus promocionales de televisión o redes sociales. Las restricciones específicamente son para cuando se involucre a menores de edad o adolescentes.

En tanto, el INE actualmente utiliza herramientas de AI en la fiscalización, pero ha descartado hasta ahora regular otros aspectos relacionados con Inteligencia Artificial, por ejemplo monitorear su empleo en la difusión de noticias o su uso en redes sociales sobre todo en casos de calumnia o violencia política de género.

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