El INE alista regulación de uso de IA en imágenes de menores para propaganda política

¿INE busca regular el uso de la IA?

Fue en septiembre de 2024 cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE emitir lineamientos para regular el uso de inteligencia artificial sobre todo en la creación de spots y propaganda política en donde se represente a niños, niñas o adolescentes.

En esa sentencia el TEPJF eximió al Partido Acción Nacional (PAN) de una multa por 16, 285 pesos incluir en un spot la imagen de un niño, supuesta víctima de falta de medicinas contra el cáncer, pero generada con AI, ya que al no tratarse de una persona identificable no se requería la autorización del menor o los padres, pues no existían.

Una de las principales quejas en materia de propaganda, sobre todo en campaña, es incluir en spots imágenes de niños sin consentimiento de ellos y sus padres, o bien sin resguardar su identidad, pero en ese caso la imagen de AI no era de un niño real.

Ahora, en acatamiento a esa sentencia, el Comité de Radio y Televisión del INE avaló por unanimidad de los consejeros –con lo que se espera consenso en el Consejo General, el lunes- el proyecto de nuevos lineamentos, elaborado en colaboración con la UNAM.

Destaca la obligación de permitir la trazabilidad del proceso mediante el cual se generó, editó o modificó el material y la posibilidad de que la persona física responsable o representante legal de la empresa que intervino técnicamente, manifieste bajo protesta de decir verdad, las herramientas utilizadas.