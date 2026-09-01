La presidenta Claudia Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno. Además de entregar este documento a la Cámara de Diputados, la mandataria federal prepara una serie de actividades en los 32 estados del país para rendir cuentas a la nación.
Esta gira nacional culminará con un evento en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí te detallamos los planes de la presidenta para difundir las acciones de gobierno realizadas en el último año.
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¿A qué hora es el Informe de Gobierno 2026 y dónde verlo en vivo?
El Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum se presenta este martes 1 de septiembre a las 11 de la mañana. La presidenta ofrece un primer mensaje desde Palacio Nacional, por lo que no hay mañanera.
La transmisión del informe de Sheinbaum será por Youtube, Facebook y X (antes Twitter).
Los logros del gobierno también se difundirán a través de 14 spots, para los que Sheinbaum dedicó menos tiempo de grabación en esta ocasión. Prefirió utilizar más de las imágenes que su equipo filma en sus frecuentes giras de trabajo de los fines de semana.
“Hay un periodo donde podemos hacer información en donde aparezca el nombre de la presidenta y su imagen. En los demás, ya no puede haber inserciones en los medios con mi imagen o con la imagen de cualquier presidente”, explicó este miércoles.
Sheinbaum llevará Segundo Informe a cada estado
A partir del 3 de septiembre, Sheinbaum iniciará una gira de rendición de cuentas por los 32 estados del país.
La presidenta recorrerá el país, estima, en unas tres o cuatro semanas. Los jueves, viernes, sábados y domingos los destinará a esta gira.
Esos días transmitirá La Mañanera del Pueblo desde las entidades federativas que visite. Excepto los días 15 y 16 de septiembre, festivos por el inicio de la lucha por la Independencia de México. Sheinbaum suspendará las conferencias matutinas de esas fechas.
Evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo
El evento correspondiente a la Ciudad de México se llevará a cabo en el Zócalo a finales de septiembre y será el mitin de cierre de las actividades por el Segundo Informe de Gobierno.
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“Después cerramos en el Zócalo, pero para la Ciudad de México. Ya no es un evento nacional, sino el evento de la Ciudad de México de informe, de lo que estamos haciendo”, detalló.
“No es el evento masivo normal que se hace, como una movilización masiva de todo el país, sino en cada entidad de la República vamos a hacer nuestro informe y después, en el Zócalo, para exclusivamente la Ciudad de México”, agregó.
¿Qué es el Informe de Gobierno?
Cada año, la presidenta de México debe emitir un reporte detallado de las acciones realizadas durante su administración, como establece el artículo 69 de la Constitución. El informe escrito se entrega al Congreso de la Unión.
De acuerdo con el gobierno , en este documento "se ofrece un balance del estado general que guarda la Administración Pública Federal y se informa sobre las decisiones y medidas tomadas". Es un ejercicio de rendición de cuentas.