¿A qué hora es el Informe de Gobierno 2026 y dónde verlo en vivo?

El Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum se presenta este martes 1 de septiembre a las 11 de la mañana. La presidenta ofrece un primer mensaje desde Palacio Nacional, por lo que no hay mañanera.

La transmisión del informe de Sheinbaum será por Youtube, Facebook y X (antes Twitter).

Los logros del gobierno también se difundirán a través de 14 spots, para los que Sheinbaum dedicó menos tiempo de grabación en esta ocasión. Prefirió utilizar más de las imágenes que su equipo filma en sus frecuentes giras de trabajo de los fines de semana.

“Hay un periodo donde podemos hacer información en donde aparezca el nombre de la presidenta y su imagen. En los demás, ya no puede haber inserciones en los medios con mi imagen o con la imagen de cualquier presidente”, explicó este miércoles.

Sheinbaum llevará Segundo Informe a cada estado

A partir del 3 de septiembre, Sheinbaum iniciará una gira de rendición de cuentas por los 32 estados del país.

La presidenta recorrerá el país, estima, en unas tres o cuatro semanas. Los jueves, viernes, sábados y domingos los destinará a esta gira.

Esos días transmitirá La Mañanera del Pueblo desde las entidades federativas que visite. Excepto los días 15 y 16 de septiembre, festivos por el inicio de la lucha por la Independencia de México. Sheinbaum suspendará las conferencias matutinas de esas fechas.

Evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo

El evento correspondiente a la Ciudad de México se llevará a cabo en el Zócalo a finales de septiembre y será el mitin de cierre de las actividades por el Segundo Informe de Gobierno.