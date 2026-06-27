Deslindes de Rocha Moya y división marcan registro de aspirantes en Sinaloa

Entre los inscritos se encuentran la senadora Imelda Castro Castro; la diputada local María Teresa Guerra Ochoa; el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; el diputado federal Jesús Alfonso Ibarra Ramos; la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, y el diputado local Ricardo Madrid.

Castro Castro, exdiputada local, exregidora de Culiacán y exdirigente estatal del PRD antes de incorporarse a Morena, rechazó ser identificada como cercana al exgobernador Rubén Rocha Moya o a su compañero de bancada, el senador Enrique Inzunza, ambos señalados por autoridades de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

“A ver, este movimiento es muy grande, es muy amplio. Ya vemos diversos perfiles y personalidades. Entonces, la cercanía o la lejanía no se mide por estar dentro o fuera del movimiento. Yo no puedo decir que estoy lejos ni tampoco puedo decir que estoy cerca”, declaró.

Guerra Ochoa, diputada local y hasta ahora presidenta de la Jucopo del Congreso del Estado y exsecretaria de las Mujeres en la entidad, señaló al exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas, también ya anotado, de que no pasará los filtros de honestidad pues tiene procesos abiertos.

El aludido, Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, quien en el anterior proceso denunció como una irregularidad la candidatura de Rubén Rocha Moya al gobierno estatal pese a que, según afirmó, no ganó las encuestas, descartó guardar rencores contra el exmandatario, a quien además acusó años atrás de exigirle que no se registrara como candidato al Senado bajo la amenaza de abrirle carpetas de investigación.