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México

Deslindes de Rocha Moya y división marcan registro de aspirantes en Sinaloa

Los primeros registros para coordinar la Cuarta Transformación en Sinaloa arrancaron este sábado entre señalamientos contra el exgobernador Rubén Rocha Moya y disputas entre los contendientes.
sáb 27 junio 2026 01:24 PM
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Morena Registros Aspirantes Sinaloa
Imelda Castro Castro fue una de las aspirantes que se registró a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional para Sinaloa. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Morena arrancó el registro de aspirantes a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Sinaloa, estado sumido en una crisis de inseguridad y acusaciones de vínculos de políticos morenistas con el narcotráfico.

Hasta ahora se han registrado siete aspirantes que buscarán obtener la coordinación y posteriormente la candidatura al gobierno estatal, aunque se prevé que el número de participantes alcance los 10. El proceso ya está marcado por acusaciones entre contendientes y deslindes respecto al exgobernador Rubén Rocha Moya.

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Entre los inscritos se encuentran la senadora Imelda Castro Castro; la diputada local María Teresa Guerra Ochoa; el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; el diputado federal Jesús Alfonso Ibarra Ramos; la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, y el diputado local Ricardo Madrid.

Castro Castro, exdiputada local, exregidora de Culiacán y exdirigente estatal del PRD antes de incorporarse a Morena, rechazó ser identificada como cercana al exgobernador Rubén Rocha Moya o a su compañero de bancada, el senador Enrique Inzunza, ambos señalados por autoridades de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

“A ver, este movimiento es muy grande, es muy amplio. Ya vemos diversos perfiles y personalidades. Entonces, la cercanía o la lejanía no se mide por estar dentro o fuera del movimiento. Yo no puedo decir que estoy lejos ni tampoco puedo decir que estoy cerca”, declaró.

Guerra Ochoa, diputada local y hasta ahora presidenta de la Jucopo del Congreso del Estado y exsecretaria de las Mujeres en la entidad, señaló al exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas, también ya anotado, de que no pasará los filtros de honestidad pues tiene procesos abiertos.

El aludido, Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, quien en el anterior proceso denunció como una irregularidad la candidatura de Rubén Rocha Moya al gobierno estatal pese a que, según afirmó, no ganó las encuestas, descartó guardar rencores contra el exmandatario, a quien además acusó años atrás de exigirle que no se registrara como candidato al Senado bajo la amenaza de abrirle carpetas de investigación.

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—Se le ve tranquilo, ¿ya perdonó a Rocha? Fue cuestionado.

—Yo no soy nadie para juzgar, ni para perdonar, que lo perdone Dios, que lo perdone la sociedad Sinaloense. Y que lo juzguen las leyes. Mi respeto para el señor. Mis respetos para su familia y bueno, pues ahora sí, que cada quien cosecha lo que siembra, dijo.

El diputado federal y dos veces diputado local Jesús Alfonso Ibarra Ramos es otro de los que se registró y dijo sobre Rocha Moya que "cada quien es artífice de sus acciones y eso es lo más importante porque en todas las familias hay gente buena".

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