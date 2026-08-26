“Debe ser gente honesta”: Sheinbaum pide a Morena un coordinador en Sinaloa sin vínculos con el crimen

"(Pero) deben ser gente honesta y que no tenga ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido un acto de corrupción”, agregó Sheinbaum este miércoles.

El método de Morena para elegir a sus aspirantes a gobernador es la encuesta. El perfil más conocido en el sondeo es elegido como coordinador o coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en cada estado, una figura que, en los hechos, se convierte en candidata a cargos públicos.

El partido adelantó la selección de sus aspirantes tras la crisis política que enfrenta en Sinaloa por los señalamientos de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa de tener vínculos con el narcotráfico.

Tras meses alejado del cargo, el exmandatario intentó retomar la gubernatura la semana pasada. Pero, ante el desacuerdo de Sheinbaum y de su propio partido, solicitó licencia por segunda vez. En esta ocasión de manera indefinida.

Así que el Congreso estatal nombró a la diputada federal con licencia Graciela Domínguez como gobernadora interina.

Este caso, que incluye acusaciones en contra de otros nueve políticos y exfuncionarios públicos de Sinaloa, generó más tensiones entre el gobierno mexicano y el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por eso la exigencia de Sheinbaum de que su partido garantice la elección de un perfil idóneo.

La presidenta indicó que, con la reforma a la Ley General de Procedimientos Electorales, los partidos políticos pueden solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que revise los antecedentes de sus candidatos a través de consultas a la Fiscalía General de la República, el Gabinete de Seguridad o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).