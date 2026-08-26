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“Debe ser gente honesta”: Sheinbaum pide a Morena un coordinador en Sinaloa sin vínculos con el crimen

La presidenta exigió que la persona Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, que será presentada este miércoles, esté libre de vínculos con el crimen.
mié 26 agosto 2026 10:34 AM
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su conferencia mañanera de hoy, 26 de agosto, en Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su conferencia mañanera de hoy, 26 de agosto, en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia de México)

Morena presentará este miércoles a su aspirante a la gubernatura de Sinaloa para las elecciones de 2027 y la presidenta Claudia Sheinbaum demandó que sea un perfil libre de señalamientos de corrupción o vínculos con el narcotráfico.

Aunque recordó que esta selección se hace a partir de una encuesta abierta a la población, la mandataria federal subrayó que su partido puede corroborar los antecedentes de los aspirantes. "No decide la presidenta, no decide la presidenta del partido Morena, decide la gente", declaró.

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"(Pero) deben ser gente honesta y que no tenga ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido un acto de corrupción”, agregó Sheinbaum este miércoles.

El método de Morena para elegir a sus aspirantes a gobernador es la encuesta. El perfil más conocido en el sondeo es elegido como coordinador o coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en cada estado, una figura que, en los hechos, se convierte en candidata a cargos públicos.

El partido adelantó la selección de sus aspirantes tras la crisis política que enfrenta en Sinaloa por los señalamientos de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa de tener vínculos con el narcotráfico.

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Tras meses alejado del cargo, el exmandatario intentó retomar la gubernatura la semana pasada. Pero, ante el desacuerdo de Sheinbaum y de su propio partido, solicitó licencia por segunda vez. En esta ocasión de manera indefinida.

Así que el Congreso estatal nombró a la diputada federal con licencia Graciela Domínguez como gobernadora interina.

Este caso, que incluye acusaciones en contra de otros nueve políticos y exfuncionarios públicos de Sinaloa, generó más tensiones entre el gobierno mexicano y el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por eso la exigencia de Sheinbaum de que su partido garantice la elección de un perfil idóneo.

La presidenta indicó que, con la reforma a la Ley General de Procedimientos Electorales, los partidos políticos pueden solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que revise los antecedentes de sus candidatos a través de consultas a la Fiscalía General de la República, el Gabinete de Seguridad o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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Sin embargo, esto no es obligatorio, queda a voluntad de cada partido. "Es decisión de Morena", reconoció Sheinbaum.

El partido guinda también anunció filtros más estrictos para la elección de sus próximos candidatos.

Entre las posibles figuras que suenan para encabezar la Coordinación de la 4T en Sinaloa destaca la senadora Imelda Castro, un perfil alejado de Rocha Moya y del círculo de funcionarios señalados por Estados Unidos. Hoy se definirá si ella buscará la gubernatura.

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