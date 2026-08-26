Gobierno presenta reforma a la ley ambiental para enfrentar cambio climático y pérdida de biodiversidad

También fortalece la obligación de que los megaproyectos tengan una evaluación ambiental integral antes de iniciar y no sean analizados de forma aislada, como ha ocurrido en los últimos años.

"Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos en esta ley es ser propositivos, es decir, que aquellos que van a iniciar grandes proyectos hagan una evaluación estratégica ambiental previa al proyecto", explicó Bárcena en la conferencia mañanera.

La propuesta, firmada este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum, será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación.

De acuerdo con la titular de Semarnat, la nueva ley integra avances científicos, nuevas tecnologías y saberes ancestrales; fortalece la prevención y restauración con participación ciudadana, y garantiza un medio ambiente sano para proteger la salud.

También asegura el acceso a la información y a la justicia ambiental, previene daños ambientales y protege los derechos de las comunidades indígenas.

"Esta ley nos brinda nuevas herramientas, herramientas muy novedosas, para atender los nuevos retos ambientales", subrayó Bárcena.

Más herramientas para conservar y restaurar

La iniciativa también plantea fortalecer la política de conservación mediante nuevas figuras derivadas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.

Entre ellas se encuentran corredores biológicos terrestres y marinos, paisajes bioculturales, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), bosques certificados, refugios pesqueros y espacios destinados a la protección de la agrobiodiversidad.

Además, la propuesta fortalece el régimen de restauración ecológica y reconoce formalmente el Programa Nacional de Restauración Ambiental de 2025, que establece metas para recuperar ecosistemas degradados y avanzar hacia una deforestación neta cero al final de la década.