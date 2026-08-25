¿Quién es Graciela Domínguez?

Domínguez será la segunda mujer en gobernar Sinaloa. Antes del regreso de Rubén Rocha Moya al cargo, el estado fue encabezado durante tres meses por Yeraldine Bonilla Valverde.

Graciela Domínguez nació el 18 de febrero de 1976 en Rosario, Sinaloa. Su trayectoria política se desarrolla en partidos como el PRD y Morena.

Entre 1999 y 2013 formó parte del llamado "Sol Azteca". Durante su militancia en el PRD fue consejera estatal, integrante del Comité Ejecutivo Estatal y delegada nacional.

Bajo las siglas del PRD fue electa diputada local en la LIX Legislatura del Congreso de Sinaloa, donde ocupó la coordinación del Grupo Parlamentario del partido.

En 2013 renunció al PRD y se incorporó a Morena. En 2018 regresó al Congreso local bajo las siglas de ese partido y posteriormente fue presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Cercana a Rocha Moya

En la administración pública, su trayectoria incluye el ser secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Su pertenencia a ese gabinete generó rechazo entre algunos sectores de la entidad, particularmente entre quienes exigían poner fin al "rochismo".

Una de esas voces fue la de Ricardo Beltrán, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados en Sinaloa, quien manifestó su rechazo a que personas cercanas a Rocha Moya continúen al frente del gobierno estatal.

“La exigencia es que el rochismo desaparezca de Sinaloa y se retome el rumbo de Sinaloa para que podamos rescatar las calles, la economía, la realidad productiva de ser el granero de México, la realidad de gente noble, la realidad de gente trabajadora, eso es lo que queremos", afirmó.