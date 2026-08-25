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México

Graciela Domínguez, la sustituta de Rocha Moya que gobernará Sinaloa entre violencia y cuestionamientos

La morenista Graciela Domínguez será gobernadora interina de Sinaloa, un estado golpeado por la violencia y los cuestionamientos al gobierno de Rubén Rocha Moya.
mar 25 agosto 2026 11:10 AM
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Graciela Domínguez viste el chaleco de Morena en una gira en Sinaloa.
Graciela Domínguez Nava será la segunda mujer en gobernar Sinaloa. (Graciela Domínguez Nava/Facebook)

Sinaloa será gobernado por una mujer. Este martes, la diputada federal Graciela Domínguez Nava fue elegida como gobernadora interina, luego de la separación del cargo de Rubén Rocha Moya, señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A tres días de que Rocha Moya solicitara, por segunda ocasión, licencia al cargo, el Congreso del Estado sesionó para definir el perfil que estará al frente de Sinaloa.

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¿Quién es Graciela Domínguez?

Domínguez será la segunda mujer en gobernar Sinaloa. Antes del regreso de Rubén Rocha Moya al cargo, el estado fue encabezado durante tres meses por Yeraldine Bonilla Valverde.

Graciela Domínguez nació el 18 de febrero de 1976 en Rosario, Sinaloa. Su trayectoria política se desarrolla en partidos como el PRD y Morena.

Entre 1999 y 2013 formó parte del llamado "Sol Azteca". Durante su militancia en el PRD fue consejera estatal, integrante del Comité Ejecutivo Estatal y delegada nacional.

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Bajo las siglas del PRD fue electa diputada local en la LIX Legislatura del Congreso de Sinaloa, donde ocupó la coordinación del Grupo Parlamentario del partido.

En 2013 renunció al PRD y se incorporó a Morena. En 2018 regresó al Congreso local bajo las siglas de ese partido y posteriormente fue presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Cercana a Rocha Moya

En la administración pública, su trayectoria incluye el ser secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Su pertenencia a ese gabinete generó rechazo entre algunos sectores de la entidad, particularmente entre quienes exigían poner fin al "rochismo".

Una de esas voces fue la de Ricardo Beltrán, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados en Sinaloa, quien manifestó su rechazo a que personas cercanas a Rocha Moya continúen al frente del gobierno estatal.

“La exigencia es que el rochismo desaparezca de Sinaloa y se retome el rumbo de Sinaloa para que podamos rescatar las calles, la economía, la realidad productiva de ser el granero de México, la realidad de gente noble, la realidad de gente trabajadora, eso es lo que queremos", afirmó.

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Reducir la violencia, el reto para la gobernadora

La licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa enfrentará uno de los mayores desafíos de su trayectoria política: gobernar un estado que desde 2024 atraviesa una profunda crisis de violencia.

Desde septiembre de ese año, la entidad enfrenta una confrontación entre "Los Chapitos" y "Los Mayitos", conflicto que elevó los homicidios a alrededor de siete diarios.

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Sinaloa se ubica como la cuarta entidad más violenta del país, al concentrar 7% de los homicidios registrados a nivel nacional entre enero y julio de este año, solo por detrás de Guanajuato, Baja California y Chihuahua.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio de 2025 la entidad registró un promedio de 6.9 homicidios diarios, la cifra más alta en varios años. A partir de entonces comenzó una reducción: en julio pasado se registraron 3.3 homicidios cada 24 horas.

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