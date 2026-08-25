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Nora Ruvalcaba: la maestra morenista que busca por cuarta vez la gubernatura de Aguascalientes

La también experredista fue electa como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado que gobierna Acción Nacional desde hace una década.
mar 25 agosto 2026 05:58 PM
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Nora Ruvalcaba fue nombrada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes. (Foto: Morena.)

Nora Ruvalcaba va por la revancha en las elecciones de 2027. La maestra de educación primaria fue electa como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes y en los próximos meses se convertirá en la candidata de Morena a gobernar la entidad que desde hace una década está bajo las siglas del PAN.

Ésta será la cuarta ocasión en que Ruvalcaba buscará gobernar el estado. En las elecciones de 2016 y 2022 compitió por Morena, pero perdió.

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¿Quién es Nora Ruvalcaba?

Es fundadora de Morena en Aguascalientes, pero antes militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el PRD fue presidenta del comité municipal en la capital, Aguascalientes, secretaria general del partido en el estado y en 2010 fue postulada como candidata a gobernadora.

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En 2012, Ruvalcaba se incorporó a Morena, partido en el que ha militado durante los últimos 14 años. Fue la fundadora del partido en la entidad que ha estado gobernada por PRI y PAN.

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Los integrantes de la dirección nacional de Morena le entregaron a Nora Ruvalcaba la constancia que la acredita como coordinadora estatal. (Foto: Morena.)

En los últimos tres procesos electorales, la originaria de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, compitó por la gubernatura. En 2010 participó por el PRD, pero en ese proceso ganó el priista Carlos Lozano; seis años después nuevamente compitió, ahora como la primera candidata de Morena, pero la elección la ganó el panista Martín Orozco.

En 2022, Nora Ruvalcaba nuevamente intentó gobernar Aguascalientes, pero perdió frente a la hoy gobernadora Tere Jiménez, quien fue postulada por Acción Nacional.

Nora Ruvalcaba fue maestra

Nora Ruvalcaba es licenciada en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior y en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Durante 33 años ejerció como docente de primaria y secundaria, niveles en los que impartió materias como Historia, Geografía y Formación Cívica.

Hace casi tres décadas incursionó en la política del estado con cargos como corregidora del Ayuntamiento de Aguascalientes y diputada en el Congreso local. En 2024 llegó al Senado, pero pidió licencia en junio pasado debido a que participaría en el proceso interno de Morena para definir a su coordinador estatal.

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En el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue delegada federal de Programas para el Desarrollo de Aguascalientes y después fue nombrada como subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al recibir su constancia como coordinadora, Nora Ruvalcaba recordó que desde hace años caminó al lado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Casi tres décadas caminé de la mano del licenciado Andrés Manuel López Obrador sin perder nunca la esperanza de un futuro mejor. Hoy comienzo a recorrer el último tramo de mi vida pública", dijo acompañada de la dirigencia nacional.

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También fue delegada en Baja California del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), encargado de vender y subastar bienes asegurados por el gobierno

Está casada con el diputado local Fernando Alférez Barbosa, quien también forma parte de Morena.

En las elecciones de 2027 Nora Ruvalcaba buscará ganar para Morena el estado que gobierna hoy el PAN.

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Morena Aguascalientes Elecciones México 2027

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