Nora Ruvalcaba: la maestra morenista que busca por cuarta vez la gubernatura de Aguascalientes

¿Quién es Nora Ruvalcaba?

Es fundadora de Morena en Aguascalientes, pero antes militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el PRD fue presidenta del comité municipal en la capital, Aguascalientes, secretaria general del partido en el estado y en 2010 fue postulada como candidata a gobernadora.

En 2012, Ruvalcaba se incorporó a Morena, partido en el que ha militado durante los últimos 14 años. Fue la fundadora del partido en la entidad que ha estado gobernada por PRI y PAN.

Los integrantes de la dirección nacional de Morena le entregaron a Nora Ruvalcaba la constancia que la acredita como coordinadora estatal. (Foto: Morena.)

En los últimos tres procesos electorales, la originaria de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, compitó por la gubernatura. En 2010 participó por el PRD, pero en ese proceso ganó el priista Carlos Lozano; seis años después nuevamente compitió, ahora como la primera candidata de Morena, pero la elección la ganó el panista Martín Orozco.

En 2022, Nora Ruvalcaba nuevamente intentó gobernar Aguascalientes, pero perdió frente a la hoy gobernadora Tere Jiménez, quien fue postulada por Acción Nacional.

Nora Ruvalcaba fue maestra

Nora Ruvalcaba es licenciada en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior y en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Durante 33 años ejerció como docente de primaria y secundaria, niveles en los que impartió materias como Historia, Geografía y Formación Cívica.

Hace casi tres décadas incursionó en la política del estado con cargos como corregidora del Ayuntamiento de Aguascalientes y diputada en el Congreso local. En 2024 llegó al Senado, pero pidió licencia en junio pasado debido a que participaría en el proceso interno de Morena para definir a su coordinador estatal.