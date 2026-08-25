Gobierno ampliará cobertura de salud: Farmacias del Bienestar y consultorios llegarán a 24 estados

"A partir de septiembre, comenzamos la implementación y la operación ya en 24 estados de este programa 'Farmacias del Bienestar' del programa 'Salud Casa por Casa'. Empezará en septiembre y estaremos abriendo paulatinamente los espacios hasta concluir a escala nacional durante el mes de noviembre", detalló.

Clark García explicó que, durante el programa piloto en el Estado de México, se logró poner en operación 491 farmacias, en las que se recetaron más de 350,000 medicamentos. Ahora, el modelo comenzará a expandirse a las entidades adheridas al programa federal de salud.

Como parte de las Farmacias del Bienestar, se podrán recetar 22 de los medicamentos de uso más común.

"A partir de septiembre, las enfermeras, los enfermeros, inclusive los médicos que van a visitar a adultos mayores o personas con discapacidad, va a poder recetar 22 tipos de medicamentos diseñados y evaluados por médicos para tratar enfermedades leves como una gripa, una diarrea, un dolor menor, pero muy importante también para el control de una enfermedad crónico degenerativa, como la diabetes, el hipertensión", indicó.

El subsecretario detalló que, una vez que las enfermeras o los médicos emitan las recetas, indicarán a los pacientes los puntos donde podrán recoger sus medicamentos. Entre ellos estarán las farmacias del programa Salud Casa por Casa, las Tiendas de Alimentación para el Bienestar y los Centros de Salud.

"Empezando en septiembre, concluyendo en noviembre, vamos a tener ya operando una red de 6,567 Farmacias del Bienestar del programa Salud Casa por Casa en estos 24 estados", explicó el subsecretario.