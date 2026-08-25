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Gobierno ampliará cobertura de salud: Farmacias del Bienestar y consultorios llegarán a 24 estados

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que entre septiembre y enero se ampliará la entrega de medicamentos y la atención médica.
mar 25 agosto 2026 09:44 AM
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Medicamentos
A través del programa "Salud Casa por Casa" se recetan 22 medicamentos, los cuales se pueden recibir en las Farmacias del Bienestar. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, anunció la ampliación de la atención médica y la entrega de medicamentos en los 24 estados adheridos al programa IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario informó que el programa de entrega de medicamentos, a través de las Farmacias del Bienestar, se ampliará del Estado de México a otras 23 entidades a partir de septiembre.

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"A partir de septiembre, comenzamos la implementación y la operación ya en 24 estados de este programa 'Farmacias del Bienestar' del programa 'Salud Casa por Casa'. Empezará en septiembre y estaremos abriendo paulatinamente los espacios hasta concluir a escala nacional durante el mes de noviembre", detalló.

Clark García explicó que, durante el programa piloto en el Estado de México, se logró poner en operación 491 farmacias, en las que se recetaron más de 350,000 medicamentos. Ahora, el modelo comenzará a expandirse a las entidades adheridas al programa federal de salud.

Como parte de las Farmacias del Bienestar, se podrán recetar 22 de los medicamentos de uso más común.

"A partir de septiembre, las enfermeras, los enfermeros, inclusive los médicos que van a visitar a adultos mayores o personas con discapacidad, va a poder recetar 22 tipos de medicamentos diseñados y evaluados por médicos para tratar enfermedades leves como una gripa, una diarrea, un dolor menor, pero muy importante también para el control de una enfermedad crónico degenerativa, como la diabetes, el hipertensión", indicó.

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El subsecretario detalló que, una vez que las enfermeras o los médicos emitan las recetas, indicarán a los pacientes los puntos donde podrán recoger sus medicamentos. Entre ellos estarán las farmacias del programa Salud Casa por Casa, las Tiendas de Alimentación para el Bienestar y los Centros de Salud.

"Empezando en septiembre, concluyendo en noviembre, vamos a tener ya operando una red de 6,567 Farmacias del Bienestar del programa Salud Casa por Casa en estos 24 estados", explicó el subsecretario.

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Abrirán más de 12,000 consultorios

Para ampliar la atención primaria, el subsecretario informó que se abrirán 12,750 consultorios en 24 estados del país, todos ellos pertenecientes al IMSS-Bienestar.

"Con estos 12.750 consultorios, vamos a poder incrementar en 40 millones de consultas de atención primaria la salud para los mexicanos y las mexicanas, acercando el acceso gratuito y de calidad a millones de personas", informó.

Explicó que el despliegue comenzará en los 24 estados que forman parte del IMSS-Bienestar, debido a que en estas entidades ya existe una red federal de salud.

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De los nuevos consultorios, 7,111 estarán ubicados en comunidades rurales y 5,639 en zonas urbanas.

Las tres entidades que concentrarán el mayor número de consultorios serán Chiapas, con 1,312; Veracruz, con 1,298, y Oaxaca, con 1,236.

"Todos y cada uno de ellos van a tener personal médico que puede prescribir, es decir, dar recetas, ya sea un médico, ya sea un enfermero o enfermera con licenciatura. Va a tener equipamiento", informó.

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