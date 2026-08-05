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México busca plantar 6.6 millones de árboles en la jornada nacional de reforestación

La presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadores presentaron este miércoles la Jornada Nacional de Reforestación que se realizará este 9 de agosto en los 32 estados del país y abarcará 32,000 hectáreas.
mié 05 agosto 2026 08:58 AM
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Ante la pérdida anual de casi 204,000 hectáreas de cobertura forestal, el Gobierno federal realizará una jornada de reforestación en 621 municipios del país. (Foto: Edgar Negrete Lira/ Cuartoscuro)

El Gobierno de México desplegará este domingo 9 de agosto una Jornada Nacional de Reforestación con la que prevé plantar más de 6.6 millones de árboles y otras plantas en 32,000 hectáreas del país, en momentos en que México enfrenta una pérdida anual cercana a las 204,000 hectáreas de cobertura forestal.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, señaló que la restauración de ecosistemas se ha convertido en una prioridad debido a la deforestación, los incendios forestales, las plagas, las enfermedades y la tala ilegal.

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“Tenemos casi 204,000 hectáreas al año que se deforestan por miles de razones, por ganadería, porque se hacen edificios o hoteles”, explicó la titular de Semarnat.

Bárcena destacó que alrededor de 70% del territorio mexicano tiene algún tipo de cobertura forestal, incluyendo bosques, selvas, manglares y matorrales, mientras que aproximadamente 60% de los ecosistemas forestales se encuentran en terrenos comunitarios o ejidales.

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Por ello, sostuvo, la participación de comunidades y núcleos agrarios será uno de los componentes centrales de la estrategia de restauración.

La funcionaria también señaló que, en condiciones habituales, los incendios forestales llegan a afectar alrededor de 846,000 hectáreas, mientras que unas 62,000 hectáreas han resultado dañadas por plagas y enfermedades.

Este año, añadió, las lluvias han contribuido a disminuir las afectaciones por incendios forestales.

“El mayor desafío que tenemos hoy en México es la tala ilegal y justamente la estamos atendiendo con varias secretarías y, sobre todo, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, afirmó.

Reforestación llegará a 621 municipios

Columba López, secretaria de Agricultura y responsable del programa Sembrando Vida, detalló que la jornada se realizará en las 32 entidades federativas y tendrá presencia en 621 municipios y 1,632 núcleos agrarios.

La previsión es que participen más de 235,000 personas en las actividades programadas para el 9 de agosto.

Las acciones comprenderán distintos tipos de ecosistemas, entre ellos bosques templados y nublados, selvas húmedas y secas, matorrales, pastizales y manglares.

También se intervendrán 37 Áreas Naturales Protegidas y 17 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.

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El gobierno federal prevé la participación de autoridades estatales, comunidades, universidades, centros de investigación y organizaciones, además de dependencias como Semarnat, las secretarías de Bienestar, Agricultura, Defensa y Marina.

Productores del programa Sembrando Vida también aportarán parte de las plantas utilizadas durante la jornada.

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Además, como parte de las acciones de restauración se informó que se utilizarán drones para dispersar semillas previamente preparadas con sustratos y otros materiales que incrementen sus posibilidades de germinación.

López explicó que las semillas serán “peletizadas”, un procedimiento mediante el cual son recubiertas para protegerlas y facilitar su establecimiento después de ser esparcidas.

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La estrategia pretende complementar la plantación convencional en determinados terrenos y forma parte de las tecnologías que se incorporarán a las tareas de restauración.

De acuerdo con las autoridades, participarán también estudiantes y personal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en la implementación de esta tecnología.

El gobierno federal planteó además una meta de mayor alcance: reforestar y conservar mediante la plantación de 1,500 millones de árboles y plantas hacia 2030.

Sembrando Vida será uno de los principales componentes de esta estrategia. Actualmente participan en el programa más de 417,000 productores y productoras.

López indicó que los viveros vinculados al programa tienen alrededor de 300 millones de plantas para atender las necesidades de las zonas productivas y sustituir ejemplares afectados por sequías, plagas, enfermedades u otros fenómenos.

Entre las especies producidas se encuentran árboles forestales y maderables, además de cultivos como cacao, café, papaya y guanábana, así como plantas medicinales y aromáticas

Durante la presentación, gobernadores de las distintas entidades se conectaron con la presidenta Claudia Sheinbaum para confirmar su participación en la jornada.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló que la reforestación ocurre después de más de tres años de sequía que, dijo, provocaron la pérdida de parte del patrimonio forestal de la entidad.

Como ejemplo, mencionó la recuperación del bosque urbano La Sauceda, en Hermosillo, donde aseguró que ya se plantaron 11,200 árboles de especies nativas y se busca consolidar un espacio de 210 hectáreas como uno de los principales pulmones de la ciudad.

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Claudia Sheinbaum Medio ambiente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

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