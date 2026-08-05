México busca plantar 6.6 millones de árboles en la jornada nacional de reforestación

“Tenemos casi 204,000 hectáreas al año que se deforestan por miles de razones, por ganadería, porque se hacen edificios o hoteles”, explicó la titular de Semarnat.

Bárcena destacó que alrededor de 70% del territorio mexicano tiene algún tipo de cobertura forestal, incluyendo bosques, selvas, manglares y matorrales, mientras que aproximadamente 60% de los ecosistemas forestales se encuentran en terrenos comunitarios o ejidales.

Por ello, sostuvo, la participación de comunidades y núcleos agrarios será uno de los componentes centrales de la estrategia de restauración.

La funcionaria también señaló que, en condiciones habituales, los incendios forestales llegan a afectar alrededor de 846,000 hectáreas, mientras que unas 62,000 hectáreas han resultado dañadas por plagas y enfermedades.

Este año, añadió, las lluvias han contribuido a disminuir las afectaciones por incendios forestales.

“El mayor desafío que tenemos hoy en México es la tala ilegal y justamente la estamos atendiendo con varias secretarías y, sobre todo, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, afirmó.

Reforestación llegará a 621 municipios

Columba López, secretaria de Agricultura y responsable del programa Sembrando Vida, detalló que la jornada se realizará en las 32 entidades federativas y tendrá presencia en 621 municipios y 1,632 núcleos agrarios.

La previsión es que participen más de 235,000 personas en las actividades programadas para el 9 de agosto.

Las acciones comprenderán distintos tipos de ecosistemas, entre ellos bosques templados y nublados, selvas húmedas y secas, matorrales, pastizales y manglares.

También se intervendrán 37 Áreas Naturales Protegidas y 17 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.