Sheinbaum ve "exagerado" gasto del INE para elección de 2027: "Debería costar lo mismo que 2024"

"Están presentando una cifra 15,000 millones más arriba de lo que costó la elección de el 2024. Entonces nos parece que pues es exagerada. O sea, la elección del 2024 es similar a esta, pero además hubo impresión de boletas para senadores, impresión de boleta para Presidenta de la República", dijo.

Sheinbaum planteó así que el costo de los comicios de 2024 debería utilizarse como referencia y únicamente actualizarse conforme a la inflación acumulada.

“Consideramos que, en todo caso, es lo que costó la del 24 con la inflación del 25, del 26 y del 27. Pero el pedir 15,000 millones de pesos más, pues nos parece exagerado, la verdad. Debería costar lo mismo que la del 24, no entendemos por qué deba costar más”, afirmó.

INE proyecta 13,453 mdp para organizar la elección

La Comisión Temporal de Presupuesto del INE prepara un anteproyecto de presupuesto para 2027 por un total de 36,114 millones de pesos.

Sin embargo, esa cantidad no corresponde únicamente a la organización de las elecciones.

El anteproyecto se divide en un presupuesto base de 14,036 millones de pesos, destinado a la operación ordinaria del Instituto, como salarios, servicios y arrendamientos, y una cartera institucional de proyectos por 17,395 millones.

Dentro de esta última partida se encuentran los recursos para organizar los procesos electorales, comenzar los preparativos de la elección judicial de 2028, emitir credenciales para votar y realizar otras actividades del organismo.

Para el Proceso Electoral Federal (PEF) de 2027, el INE proyecta específicamente 13,453 millones de pesos.

La cifra representa 4,650 millones de pesos más que los 8,803 millones ejercidos por el Instituto para el PEF de 2024, cuando se renovaron la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado.

Además, el anteproyecto incorpora un presupuesto precautorio de 4,682 millones de pesos para atender una eventual consulta popular que pudiera celebrarse en 2027.

La suma del presupuesto base, la cartera institucional de proyectos y la partida precautoria lleva la solicitud del INE a 36,114 millones de pesos.