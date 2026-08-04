Sheinbaum firma decreto de transparencia: simplifica reserva de información y abre contratos de filiales de CFE y Pemex

El nuevo decreto, a publicarse esta tarde, pretende acotar las interpretaciones, aseguró Sheinbaum.

"Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público", explicó, "ya hay un lineamiento específico de lo que debe ser transparente y aquello que por el procedimiento administrativo judicial no puede informarse, o lo que realmente es de seguridad nacional".

La presidenta dijo que lo único que se puede reservar es la información relacionada con algún proceso judicial o un tema de seguridad nacional.

Además, el gobierno federal prepara otra reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificada en 2025, para incluir lo establecido en este nuevo decreto. La iniciativa de reforma se presentará en septiembre, cuando el Congreso reanude las sesiones ordinarias.

"Es transparencia total del gobierno de México", aseguró Sheinbaum.

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que la ley actual considera 17 motivos de reserva de información, clasificados en dos grandes razones: interés público y seguridad nacional. Algunos de esos criterios serán eliminados o modificados. Además se impulsará la difusión de versiones públicas de la información reservada, prometió.

"En apego más estricto a la Constitución se van a eliminar reservas. Actualmente se tienen 17 reservas, clasificadas entre interés público y seguridad nacional. Sin embargo, se va a hacer una simplificación", aseguró.

Fortalecen transparencia de contratos

El nuevo decreto también busca que el gobierno federal transparente información adicional a la requerida por ley, así como el fortalecimiento del principio de máxima publicidad en contrataciones públicas; fiscalización y auditorías, y filiales de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).