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Sheinbaum firma decreto de transparencia: simplifica reserva de información y abre contratos de filiales de CFE y Pemex

El nuevo decreto busca establecer lineamientos claros para que la reserva de información no quede a criterio de los servidores públicos, aseguró la presidenta.
mar 04 agosto 2026 09:51 AM
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Claudia Sheinbaum firma nuevo decreto de transparencia
El nuevo decreto busca que el gobierno federal transparente información adicional a la requerida por ley y que lo referente a los contratos federales se publique cada mes. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un nuevo decreto en materia de transparencia que limita los motivos de reserva de información, amplía los datos que el gobierno debe difundir de manera proactiva y ordena que los contratos federales se publiquen cada mes y no trimestralmente.

Aunque la ley ya establece que la información del gobierno solo se puede reservar por motivos de seguridad nacional o interés público, queda en manos de los funcionarios determinar qué datos entran en esos supuestos.

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El nuevo decreto, a publicarse esta tarde, pretende acotar las interpretaciones, aseguró Sheinbaum.

"Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público", explicó, "ya hay un lineamiento específico de lo que debe ser transparente y aquello que por el procedimiento administrativo judicial no puede informarse, o lo que realmente es de seguridad nacional".

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La presidenta dijo que lo único que se puede reservar es la información relacionada con algún proceso judicial o un tema de seguridad nacional.

Además, el gobierno federal prepara otra reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificada en 2025, para incluir lo establecido en este nuevo decreto. La iniciativa de reforma se presentará en septiembre, cuando el Congreso reanude las sesiones ordinarias.

"Es transparencia total del gobierno de México", aseguró Sheinbaum.

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que la ley actual considera 17 motivos de reserva de información, clasificados en dos grandes razones: interés público y seguridad nacional. Algunos de esos criterios serán eliminados o modificados. Además se impulsará la difusión de versiones públicas de la información reservada, prometió.

"En apego más estricto a la Constitución se van a eliminar reservas. Actualmente se tienen 17 reservas, clasificadas entre interés público y seguridad nacional. Sin embargo, se va a hacer una simplificación", aseguró.

Fortalecen transparencia de contratos

El nuevo decreto también busca que el gobierno federal transparente información adicional a la requerida por ley, así como el fortalecimiento del principio de máxima publicidad en contrataciones públicas; fiscalización y auditorías, y filiales de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Buenrostro dijo que en 30 días hábiles se incorporará más información de interés público en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y exhortó a todos los Poderes y estados a sumarme a estas normas.

El decreto establece que los contratos del gobierno federal se publicarán de manera mensual. Antes se debían difundir cada tres meses.

A la información sobre las filiales se van a agregar todos los informes ante agencias extranjeras, los estados financieros, de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.

Mientras que los órganos fiscalizadores publicarán información adicional sobre el programa anual de fiscalización; estadísticas, situación del estado de las auditorías y seguimiento a las observaciones que emiten los Órganos Internos de Control, así como el padrón y despachos de los auditores externos.

"La PNT contará con contenidos más completos y actualizados para su fácil consulta", sostuvo Buenrostro.

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Tags

Política de transparencia Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

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