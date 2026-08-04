"Hay que adecuarlos para que sean más claros", reconoce Sheinbaum sobre los lineamientos de derechos de audiencias

"¿Hay censura? No hay censura", aseguró Sheinbaum y agregó: "¿No se está de acuerdo con los lineamientos? Hay que buscar adecuarlos para que sean más claros, pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional".

Por eso, la consejera jurídica de Presidencia, Luis María Alcalde, se reunió con miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, quienes evalúan si presentan propuestas de modificación a los lineamientos, dijo Sheinbaum.

Desde la difusión de estos lineamientos, elaborados para dar cumplimiento a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se abrió un debate sobre el alcance de la normativa, que permanecerá en consulta pública hasta el 16 de agosto.

Organizaciones como Propuesta Cívica y Artículo 19 advirtieron que estas normas pueden poner en riesgo la libertad de expresión y atentar contra la democracia.

Sin embargo, Sheinbaum reiteró que la finalidad no es censurar a los medios de comunicación por sus contenidos, sino exigir que trabajen con ética. Aseguró que las únicas tres causales para imponer una sanción son que los medios de comunicación no emitan su Código de Ética, que no cumplan con nombrar a un defensor de las audiencias o no pongan a disposición de los usuarios mecanismos de defensa.

“Se pide a los medios que publiquen su Código de Ética. (...) Pero entrar a un proceso de censura desde el gobierno, de determinar si el contenido es uno u otro, es muy peligroso y no vamos a caer en eso. Pero que la audiencia tenga el derecho de quejarse, al menos”, subrayó.