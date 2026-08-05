EU declara al "Pelón", sucesor del "Mencho", su prioridad número uno y ofrece 100 mdd por líderes del CJNG

“Según información de inteligencia de la DEA, el nuevo líder, Juan Carlos Valencia González, hijastro de ‘El Mencho’, está tomando el control del cártel. Para nosotros, ‘El Pelón’ es la prioridad número uno de la DEA”, aseguró en una conferencia de prensa.

🚨HAPPENING NOW: Acting Attorney General @DAGToddBlanche announces new charges and rewards alongside @FBI, @DEAHQ, @DOJCrimDiv, @HSI_HQ, @IRS_CI, and @StateINL for the capture and/or conviction of SENIOR LEADERS of Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a Designated Foreign… pic.twitter.com/ZPj2fOX4o8 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 5, 2026

Tras la muerte de Nemesio Oseguera, su hijastro tomó control del cártel, que en febrero de 2025 fue designado como Organización Terrorista Extranjeras y Organización Terrorista Global Especialmente Designada.

Elevan recompensas por ocho líderes del CJNG

Todd Blanche, fiscal General Interino, anunció que el Gobierno de Estados Unidos ofrecerá recompensas por más de 100 millones de dólares por información que permita capturar a ocho integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Como parte de esas acciones, elevó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por Juan Carlos Valencia González, “Pelón”, considerado el nuevo líder del CJNG.

También hubo un incremento de 5 millones de dólares por Audias Flores Silva, “Jardinero”, por quien se ofrecen 15 millones de dólares.