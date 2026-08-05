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EU declara al sucesor de “El Mencho” su prioridad número uno y ofrece 100 mdd por líderes del CJNG

El Gobierno de Estados Unidos elevó a 25 millones de dólares la recompensa que lleve a la detención de Juan Carlos Valencia González, "El Pelón".
mié 05 agosto 2026 10:49 AM
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EU declara al "Pelón", sucesor del "Mencho", su prioridad número uno y ofrece 100 mdd por líderes del CJNG
El Cartel Jalisco Nueva Generación es una de las ocho organizaciones que Estados Unidos designó como terroristas. (Foto: Cuartoscuro/ Especial)

En su lucha en contra de los cárteles de las drogas, el Gobierno de Estados Unidos declaró su prioridad número uno a Juan Carlos Valencia González, "El Pelón", quien es identificado como sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó que, más que nunca, están dispuestos a desmantelar al CJNG y a llevar ante la justicia a sus líderes, miembros, facilitadores y cómplices.

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“Según información de inteligencia de la DEA, el nuevo líder, Juan Carlos Valencia González, hijastro de ‘El Mencho’, está tomando el control del cártel. Para nosotros, ‘El Pelón’ es la prioridad número uno de la DEA”, aseguró en una conferencia de prensa.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera, su hijastro tomó control del cártel, que en febrero de 2025 fue designado como Organización Terrorista Extranjeras y Organización Terrorista Global Especialmente Designada.

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Elevan recompensas por ocho líderes del CJNG

Todd Blanche, fiscal General Interino, anunció que el Gobierno de Estados Unidos ofrecerá recompensas por más de 100 millones de dólares por información que permita capturar a ocho integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Como parte de esas acciones, elevó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por Juan Carlos Valencia González, “Pelón”, considerado el nuevo líder del CJNG.

También hubo un incremento de 5 millones de dólares por Audias Flores Silva, “Jardinero”, por quien se ofrecen 15 millones de dólares.

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Estados Unidos ofrece recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Gonzalo Mendoza Gaytán, "Sapo", y de Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias "Chorro" y yerno de Nemesio Oseguera Cervantes. Asimismo, ofrece hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco ("Tripa"), Julio César Montero Pinzón ("El Tarjetas") y Carlos Andrés Rivera Varela ("La Firma"); mientras que por Griselda Margarita Arredondo Pinzón la recompensa asciende a 2 millones de dólares.

Además de estas recompensas, el gobierno estadounidense impuso restricciones de visa a 65 personas identificadas como familiares o socios personales o comerciales cercanos de integrantes del CJNG. De ese total, 26 visas fueron revocadas.

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