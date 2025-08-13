Tesoro de EU sanciona a red del CJNG ligada con fraudes en tiempos compartidos

“El CJNG tomó el control del esquema de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y los alrededores. Estas estafas complejas a menudo se dirigen a los estadounidenses mayores que pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de vida de estos esquemas de estafa puede durar años, resultando en una devastación emocional y financiera de las víctimas mientras que los carteles se enriquecen como el CJNG”, alertó la institución estadounidense.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las seis agrupaciones que el gobierno de Estados Unidos designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

El secretario del Tesoro Scott Bessent, acusó que el CJNG está inundando con opioides a Estados Unidos.

“Estos carteles siguen creando nuevas formas para generar ingresos que aceleren sus operaciones terroristas. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestro esfuerzo para erradicar completamente la habilidad de los carteles de generar ingresos, incluidos sus esfuerzos de aprovecharse de ancianos americanos a través del fraude de tiempo compartido”, afirmó.

Entre los involucrados en los fraudes de tiempo compartido están tres integrantes de alto rango del CJNG: Julio Cesar Montero Pinzon (Montero), Carlos Andres Rivera Varela (Rivera) y Francisco Javier Gudino Haro (Gudino).

“Estos tres individuos han también sido parte de un grupo de choque del CJNG establecido en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos usando armamento de alto poder", indica el comunicado.