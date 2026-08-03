Sheinbaum dice que diálogo con la Sección 22 de la CNTE será sobre plazas docentes

Tras la tensión y desencuentros con los maestros, la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó reunirse el próximo 13 de agosto con algunos docentes en la Ciudad de México, luego de que el pasado 31 de julio fue abordada por profesores en una gira por Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Sheinbaum recordó que hace un tiempo se reunió con integrantes de la Sección 7 de Chiapas.

Entre las demandas de la Sección 22 están derogar la reforma del ISSSTE de 2007, eliminar las cuentas individuales gestionadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y regresar al sistema de pensiones, la derogación de las reformas educativas, así como un incremento del 100 % en su salario.

En casi dos años de gobierno, Sheinbaum se ha reunido con representantes de la CNTE en dos ocasiones: el 30 de octubre de 2024 y el 18 de marzo de 2025.

Sin embargo, durante el Mundial de Futbol 2026, la presidenta rechazó reunirse con los maestros y delegó las negociaciones a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

En agosto, consultas escuela por escuela

La presidenta explicó que este mes se iniciarán las consultas escuela por escuela para escuchar la opinión de los maestros sobre demandas como la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).