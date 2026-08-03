Regulación sobre uso de celulares en escuelas estará lista para el próximo ciclo escolar, prevé Sheinbaum

La presidenta agregó que también se discutirá el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Debido a los daños que generan las redes sociales en los menores, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se realizarían foros regionales para debatir si se debe o no regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes.

A partir de ahí, se diseñará una iniciativa de ley que regule estas tecnologías a nivel nacional. El primer foro se realizará en Nuevo León el próximo 20 de agosto y el segundo será en Oaxaca.

“La idea es que para este ciclo escolar podamos hacer un planteamiento en las escuelas y sigamos con foros abiertos, ahora es con académicos, pero les he pedido que abramos”, dijo.

La regulación del uso de celulares en escuelas se prevé que será tomada este mismo mes, por lo que se iniciaría el ciclo escolar con una regulación nueva.

La presidenta detalló que el objetivo es iniciar el ciclo escolar con una regulación en el uso de celulares en escuelas.

“El objetivo es poder hablarlo con las maestras, los maestros, para que podamos ya ir avanzando en algo que ya es prácticamente un consenso: 70% de madres y padres de familia en el país están de acuerdo en que no se utilicen los celulares durante todo el tiempo de la escuela”, planteó.

Recomiendan redes sociales a partir de los 16 años

El psicólogo social Jonathan Haidt sugirió a la presidenta Claudia Sheinbaum que sea a partir de los 16 años cuando se pueda abrir cuentas en redes sociales.