Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Regulación sobre uso de celulares en escuelas estará lista para el próximo ciclo escolar, prevé Sheinbaum

La presidenta explicó que, antes de finalizar este mes, se prevé tener ya una decisión sobre el uso de celulares en escuelas, pero continuará el debate sobre la regulación de las redes sociales.
lun 03 agosto 2026 10:29 AM
Añadir Expansión Política en Google
redes sociales escuelas.jpeg
A la presidenta Claudia Sheinbaum se le sugirió que sea a partir de 16 años cuando se pueda abrir cuentas en redes sociales. (Foto: Presidencia de México.)

En el camino a regular el uso de celulares y las redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se realizarán foros en escuelas con las familias para escuchar su opinión y adelantó que este mismo mes se tendrá una decisión sobre la regulación nacional que aplicará en los planteles.

“Para escuelas, la idea es que podamos tomar una decisión este mismo mes, hacia finales de agosto, para el inicio del ciclo escolar, y sobre otras regulaciones, mantener la discusión”, destacó.

Publicidad

La presidenta agregó que también se discutirá el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Debido a los daños que generan las redes sociales en los menores, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se realizarían foros regionales para debatir si se debe o no regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes.

A partir de ahí, se diseñará una iniciativa de ley que regule estas tecnologías a nivel nacional. El primer foro se realizará en Nuevo León el próximo 20 de agosto y el segundo será en Oaxaca.

“La idea es que para este ciclo escolar podamos hacer un planteamiento en las escuelas y sigamos con foros abiertos, ahora es con académicos, pero les he pedido que abramos”, dijo.

La regulación del uso de celulares en escuelas se prevé que será tomada este mismo mes, por lo que se iniciaría el ciclo escolar con una regulación nueva.

Te recomendamos:

Usuaria de twitter inicia sesión en la red social.
México

El gobierno federal también analiza regular las redes sociales en México

La presidenta detalló que el objetivo es iniciar el ciclo escolar con una regulación en el uso de celulares en escuelas.

“El objetivo es poder hablarlo con las maestras, los maestros, para que podamos ya ir avanzando en algo que ya es prácticamente un consenso: 70% de madres y padres de familia en el país están de acuerdo en que no se utilicen los celulares durante todo el tiempo de la escuela”, planteó.

Recomiendan redes sociales a partir de los 16 años

El psicólogo social Jonathan Haidt sugirió a la presidenta Claudia Sheinbaum que sea a partir de los 16 años cuando se pueda abrir cuentas en redes sociales.

Publicidad

"Las democracias del mundo empiezan a decir 'basta', las democracias del mundo están quitando los teléfonos inteligentes durante la escuela y están elevando a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. Le animo a usted, presidenta Sheinbaum, a implementar ambas medidas en México", sugirió.

Te puede interesar:

El impacto de las redes sociales en la salud mental de las niñas, los niños y los adolescentes
voces

#ColumnaInvitada | El impacto de las redes sociales en la salud mental de niñas, niños y adolescentes

El autor del libro La generación ansiosa explicó que las redes sociales generan un efecto nocivo entre los menores.

“Las redes sociales son totalmente inapropiadas para los niños. La pornografía es cosa de adultos, comprar drogas en línea es cosa de adultos, sin embargo, están expuestos regularmente a estos peligros cuando abren cuentas”, destacó.

"Por eso les recomiendo a ustedes proteger a los niños de México contra productos de consumo defectuosos, productos diseñados para crear adicción en los niños, no para ayudarles”.

Los seis "ingredientes" que causan adicción

Arturo Béjar, especialista en seguridad digital, alertó que hay seis mecanismos que las redes sociales utilizan para generar adicción y uso compulsivo.

Publicidad

“Es importante que todos podamos entender qué son las cosas en el diseño de estos productos que causan daños. El diseño de estas plataformas ha evolucionado a través del tiempo y ahorita está construido con seis ingredientes, ingredientes que juntos causan adicción y uso compulsivo”, dijo.

Estos ingredientes son: scroll infinito, reproducción automática de videos, el algoritmo, notificaciones constantes, contadores de popularidad y mecanismos de comparación y presión social.

Te puede interesar:

Menores de edad y las redes sociales
Tendencias

¿A qué edad los niños inician su presencia en las redes sociales?

Tags

Claudia Sheinbaum Redes sociales conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad