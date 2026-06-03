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Sheinbaum rechaza reunirse con la CNTE, a pesar de las amenazas de seguir con las protestas

Ante los actos de violencia registrados en las movilizaciones de integrantes de la CNTE, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no caerá en provocaciones.
mié 03 junio 2026 10:35 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los actos de violencia durante las movilizaciones de la CNTE. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tener un encuentro con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y afirmó que los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación, Mario Delgado, tienen atribuciones para alcanzar un acuerdo con los profesores.

“Se están reuniendo el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, que tienen toda la atribución para llegar a acuerdos. Considero que en este momento no es pertinente esta reunión ¿por qué? Porque ahí está el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, que tienen todo, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo”, afirmó este miércoles.

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Los integrantes de la CNTE solicitan una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para que apruebe un incremento salarial de 100%, la abrogación de la Ley del ISSSTE, así como mantener su sistema de jubilaciones.

Aunque haydiálogo con la secretaria de Gobernación y con el titular de Educación, los maestros piden una reunión presencial con la presidenta Sheinbaum.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta rechazó los actos de violencia que se registraron durante las manifestaciones de la Coordinadora. Consideró que son una “provocación”, pero que su gobierno no caerá en provocaciones porque no es represor.

“Yo pienso que es una provocación de quien llega con la cara cubierta, porque es muy distinto a las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora, en donde pues deciden actuar con palos, romper vidrios”, dijo sobre las manifestaciones.

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Explicó que, a pesar de que hay quienes están interesados en que haya represión para pausar las manifestaciones de cara al Mundial, su gobierno no lo hará.

“Muchos quieren que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto yo estoy en contra de cualquier forma de represión, entonces quieren que caigamos en una represión en la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación, si no somos (Gustavo) Díaz Ordaz. No, no vamos a caer en la provocación”, aseguró.

Consideró que, aunque hay demandas legítimas, no existe la posibilidad de cumplir todas por un asunto de presupuesto.

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“Si no se puede por temas presupuestales, tampoco vamos a ofrecer algo que no podemos cumplir, pero hemos estado trabajando por ejemplo en nuevos esquemas para pensionistas, que sean más, que se acerquen más al régimen de pensiones anterior y este fondo de pensiones para el bienestar que mejora el retiro de los profesores”, expuso.

De acuerdo con la presidenta, su gobierno mantiene el diálogo abierto con los profesores que se manifiestan, pero insistió que será con los titulares de Gobernación y Educación.

“A todos se les atiende, a todos. Entonces se les está atendiendo, hay las puertas abiertas del diálogo, pero no vamos a caer en la provocación ”, agregó.

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