Sheinbaum rechaza reunirse con la CNTE, a pesar de las amenazas de seguir con las protestas

Los integrantes de la CNTE solicitan una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para que apruebe un incremento salarial de 100%, la abrogación de la Ley del ISSSTE, así como mantener su sistema de jubilaciones.

Aunque haydiálogo con la secretaria de Gobernación y con el titular de Educación, los maestros piden una reunión presencial con la presidenta Sheinbaum.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta rechazó los actos de violencia que se registraron durante las manifestaciones de la Coordinadora. Consideró que son una “provocación”, pero que su gobierno no caerá en provocaciones porque no es represor.

“Yo pienso que es una provocación de quien llega con la cara cubierta, porque es muy distinto a las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora, en donde pues deciden actuar con palos, romper vidrios”, dijo sobre las manifestaciones.

Explicó que, a pesar de que hay quienes están interesados en que haya represión para pausar las manifestaciones de cara al Mundial, su gobierno no lo hará.

“Muchos quieren que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto yo estoy en contra de cualquier forma de represión, entonces quieren que caigamos en una represión en la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación, si no somos (Gustavo) Díaz Ordaz. No, no vamos a caer en la provocación”, aseguró.

Consideró que, aunque hay demandas legítimas, no existe la posibilidad de cumplir todas por un asunto de presupuesto.