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Sheinbaum se reunirá con la CNTE tras el desencuentro por las protestas durante el Mundial

La presidenta recibirá a representantes de la Sección 22 de Oaxaca el 13 de agosto, luego de que la organización reactivó sus movilizaciones por incumplimiento de acuerdos.
dom 02 agosto 2026 05:54 PM
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CNTE Marcha Tlalpan
Contingentes de varias secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una marcha con dirección al Estadio Ciudad de México el 11 de junio, previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó reunirse con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el próximo 13 de agosto en la Ciudad de México, luego de la tensión entre la mandataria y la organización magisterial tras la serie de protestas realizadas durante el Mundial de Futbol.

"Los puedo recibir el jueves 13 de agosto allá en la Ciudad (de México)”, respondió Sheinbaum al ser abordada mientras realizaba una gira por Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca, este 31 de julio.

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Quienes exigen el diálogo directo con la presidenta son representantes sindicales de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, uno de los grupos con mayor capacidad de movilización política dentro del magisterio y que encabezó las protestas realizadas durante la Copa Mundial, como la marcha sobre Calzada de Tlalpan rumbo al Estadio CDMX durante la inauguración del Mundial en la capital.

La CNTE retiró el 19 de junio el plantón que mantuvo durante tres semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tras alcanzar una serie de acuerdos con el gobierno federal. Entre ellos se encuentran 90 días de aguinaldo, becas para hijos e hijas de maestros, presupuesto para plazas, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y la continuidad de las mesas de trabajo.

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Sin embargo, la CNTE reactivó las protestas el 16 de julio al acusar a la presidenta Sheinbaum y a su gabinete de incumplir dichos acuerdos.

Uno de los principales puntos de conflicto es la demanda de las y los maestros de abrogar la Ley del ISSSTE para eliminar las cuentas individuales administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y regresar al sistema de pensiones, como lo prometió la presidenta durante su campaña para las elecciones de 2024.

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“No hay suficientes recursos del Estado Mexicano para poder regresar a una situación como la anterior y además las cuentas ya están individualizadas", dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina del 9 de junio.

En casi dos años de gobierno, Sheinbaum se ha reunido con representantes de la CNTE en dos ocasiones: el 30 de octubre de 2024 y el 18 de marzo de 2025.

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Sin embargo, durante el Mundial la presidenta rechazó recibir directamente a la organización sindical y dejó las negociaciones en manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Claudia Sheinbaum

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