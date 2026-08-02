Sheinbaum se reunirá con la CNTE tras el desencuentro por las protestas durante el Mundial

Quienes exigen el diálogo directo con la presidenta son representantes sindicales de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, uno de los grupos con mayor capacidad de movilización política dentro del magisterio y que encabezó las protestas realizadas durante la Copa Mundial, como la marcha sobre Calzada de Tlalpan rumbo al Estadio CDMX durante la inauguración del Mundial en la capital.

La CNTE retiró el 19 de junio el plantón que mantuvo durante tres semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tras alcanzar una serie de acuerdos con el gobierno federal. Entre ellos se encuentran 90 días de aguinaldo, becas para hijos e hijas de maestros, presupuesto para plazas, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y la continuidad de las mesas de trabajo.

Sin embargo, la CNTE reactivó las protestas el 16 de julio al acusar a la presidenta Sheinbaum y a su gabinete de incumplir dichos acuerdos.

Uno de los principales puntos de conflicto es la demanda de las y los maestros de abrogar la Ley del ISSSTE para eliminar las cuentas individuales administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y regresar al sistema de pensiones, como lo prometió la presidenta durante su campaña para las elecciones de 2024.