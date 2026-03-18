Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

CNTE emplaza a Sheinbaum a retomar el diálogo o protestará en Mundial de Futbol

El sindicato magisterial insiste en reanudar la mesa de negociación con la presidenta Sheinbaum y exige que la mandataria federal resuelva las demandas planteadas hace un año.
mié 18 marzo 2026 05:01 PM
CNTE pide diálogo a Sheinbaum o amenaza con protestas en el Mundial de Futbol de 2026
Este 18 de marzo de 2026 inició un nuevo paro de 72 horas de la CNTE en el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Igual que hace un año, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arrancó este miércoles un paro de 72 horas, con manifestaciones y bloqueos en la Ciudad de México y otros estados donde tiene presencia.

El sindicato de maestros exige que la presidenta Claudia Sheinbaum reanude el diálogo que inició en 2025 con los docentes y que después canceló debido a que estos mantuvieron sus protestas, algunas con hechos violentos, y cancelaron una de las reuniones programadas.

Publicidad

Si no, amaga la CNTE, organizará protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026, que inicia el 11 de junio en la Ciudad de México.

“Mantenemos el emplazamiento al Estado a resolver las demandas del magisterio nacional o, de lo contrario, accionaremos en el marco del Mundial de Futbol, evento que se pretende llevar a cabo alejado de la realidad que vive nuestro país”, declaró Pedro Hernández, secretario de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional.

Para saber más

¿Qué es la CNTE y qué piden los maestros en sus manifestaciones?
México

¿Qué es la CNTE y qué piden los maestros en sus manifestaciones?

El magisterio insiste en esta petición, aunque Sheinbaum descartó esta mañana que vaya a entablar un diálogo directo y aseguró que otras autoridades federales ya mantienen comunicación con la CNTE.

"No de ahora, de siempre ha habido diálogo con ellos, de siempre", declaró en su conferencia matutina.

Ahora, en fechas similares a las del año pasado, el magisterio hace un nuevo paro y advierte que buscará realizar una huelga nacional similar a la de mayo de 2025, que duró tres semanas con un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sus demandas son las mismas, a pesar de que el gobierno federal declaró desde el año pasado que no puede cumplirlas porque no hay recursos públicos suficientes para hacerlo.

La CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; de las reformas educativas de 2013 y 2019; un incremento salarial de 100%, el regreso al sistema de pensiones sin Afore, así como justicia social y reparación del daño.

CNTE denuncia sanciones a docentes

Hernández acusó que los profesores de la Ciudad de México que participan en las protestas son objeto de descuentos salariales indebidos y sanciones administrativas.

Publicidad

Aseguró que documentaron alrededor de 20,000 casos de docentes de las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México y los descuentos suman casi 40 millones de pesos en conjunto.

El líder sindical señaló al gobierno federal de no respetar su derecho a la libre manifestación y de incumplir su promesa de no represión.

“Exigimos que se detengan los mecanismos de control y castigo laboral expresados en descuentos y sanciones administrativas a los trabajadores de la educación que participan en las movilizaciones de la CNTE a lo largo y ancho del país”, demandó.

“La exigencia de la Coordinadora Nacional es que deben ser reintegrados estos descuentos y el cumplimiento cabal de la palabra de la presidenta”, agregó.

Ofrecen Segob y SEP diálogo respetuoso

Por la tarde, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública aseguraron que mantienen su compromiso de continuar el diálogo con la CNTE.

"Un diálogo permanente, respetuoso y constructivo con el magisterio nacional, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de las maestras y los maestros del país", apuntaron las dependencias.

En un comunicado conjunto afirmaron que el gobierno comparte objetivos comunes con el magisterio, como fortalecer el sistema educativo, garantizar condiciones más justas para el personal docente y mejorar los entornos escolares.

"Mantenemos abiertos los canales institucionales de comunicación y diálogo y reiteramos el respeto del Gobierno de México a la libre manifestación y movilización pacífica".

Publicidad

Tags

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad