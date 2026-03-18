CNTE emplaza a Sheinbaum a retomar el diálogo o protestará en Mundial de Futbol

Si no, amaga la CNTE, organizará protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026, que inicia el 11 de junio en la Ciudad de México.

“Mantenemos el emplazamiento al Estado a resolver las demandas del magisterio nacional o, de lo contrario, accionaremos en el marco del Mundial de Futbol, evento que se pretende llevar a cabo alejado de la realidad que vive nuestro país”, declaró Pedro Hernández, secretario de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional.

El magisterio insiste en esta petición, aunque Sheinbaum descartó esta mañana que vaya a entablar un diálogo directo y aseguró que otras autoridades federales ya mantienen comunicación con la CNTE.

"No de ahora, de siempre ha habido diálogo con ellos, de siempre", declaró en su conferencia matutina.

Ahora, en fechas similares a las del año pasado, el magisterio hace un nuevo paro y advierte que buscará realizar una huelga nacional similar a la de mayo de 2025, que duró tres semanas con un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sus demandas son las mismas, a pesar de que el gobierno federal declaró desde el año pasado que no puede cumplirlas porque no hay recursos públicos suficientes para hacerlo.

La CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; de las reformas educativas de 2013 y 2019; un incremento salarial de 100%, el regreso al sistema de pensiones sin Afore, así como justicia social y reparación del daño.

CNTE denuncia sanciones a docentes

Hernández acusó que los profesores de la Ciudad de México que participan en las protestas son objeto de descuentos salariales indebidos y sanciones administrativas.