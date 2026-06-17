¿Qué caso tiene que marchen hoy?, cuestiona Sheinbaum a CNTE por protestas en Estadio CDMX

Integrantes de la CNTE anunciaron que este 17 de junio realizarán una movilización al exterior del Estadio Ciudad de México para exigir que se eliminé la Ley del ISSSTE 2007.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que todo lo relacionado con la CNTE será comunicado por Gobernación o la Secretaría de Educación y recordó que, pese al intento de provocación, ni su gobierno ni el de la Ciudad de México van a reprimir.

La presidenta recordó que la CNTE tiene representación en estados como Oaxaca, Chiapas Zacatecas, Michoacán, y tenían en la Ciudad de México, pero perdieron fuerza. A pesar de ello, aseveró que se dialoga con todos.

“Quién tiene la representación de la sección 9 y la 10 no son ellos, de hecho ya ni escuelas tiene, es la verdad, estoy diciendo la verdad. No quiero ni sonar que estoy descalificando a unos, a otros. Estoy diciendo lo que ocurre, entonces en este momento tiene muy poquitas escuelas en paro, de todas maneras se dialoga”, comentó.

Sheinbaum explicó que el diálogo no está negado con su gobierno, pero no será con ella, si no con los secretarios Rosa Icela Rodríguez o Mario Delgado.