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¿Qué caso tiene que marchen hoy?, cuestiona Sheinbaum a CNTE por protestas en Estadio CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los más radicales de la CNTE no tienen representación, pero aclaró que aún así hay diálogo con ellos.
mié 17 junio 2026 10:44 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el segundo partido de México prevé verlo en Palacio Nacional junto a su esposo. (Foto: Presidencia de México.)

En la tercera semana de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la marcha de los maestros hacia el Estadio Ciudad de México, previo al partido entre Colombia-Uzbekistán, y aseguró que los más radicales no tienen representación dentro del magisterio.

“Nosotros estamos diciendo, entonces, ¿qué caso tiene que marchen al estadio?, ¿para qué?, me pregunto, ¿para qué? Si muchos de los más radicales del grupo son los que no tienen representación, o sea, los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros, que fueron dirigentes en alguna ocasión, pero ya no”, planteó este miércoles.

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Integrantes de la CNTE anunciaron que este 17 de junio realizarán una movilización al exterior del Estadio Ciudad de México para exigir que se eliminé la Ley del ISSSTE 2007.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que todo lo relacionado con la CNTE será comunicado por Gobernación o la Secretaría de Educación y recordó que, pese al intento de provocación, ni su gobierno ni el de la Ciudad de México van a reprimir.

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La presidenta recordó que la CNTE tiene representación en estados como Oaxaca, Chiapas Zacatecas, Michoacán, y tenían en la Ciudad de México, pero perdieron fuerza. A pesar de ello, aseveró que se dialoga con todos.

“Quién tiene la representación de la sección 9 y la 10 no son ellos, de hecho ya ni escuelas tiene, es la verdad, estoy diciendo la verdad. No quiero ni sonar que estoy descalificando a unos, a otros. Estoy diciendo lo que ocurre, entonces en este momento tiene muy poquitas escuelas en paro, de todas maneras se dialoga”, comentó.

Sheinbaum explicó que el diálogo no está negado con su gobierno, pero no será con ella, si no con los secretarios Rosa Icela Rodríguez o Mario Delgado.

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Sheinbaum prevé ver el México vs Corea el Sur en Palacio Nacional

A unas horas del segundo partido de la Selección Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que planea verlo en casa junto a su esposo.

“Vamos a ver cómo está el trabajo aquí, a lo mejor lo veo aquí, a lo mejor jalo a mi esposo para que lo veamos juntos”, dijo.

La inauguración y el primer encuentro de México en el Mundial de la FIFA la presidenta lo siguió en una pantalla instalada en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sheinbaum selección
La presidenta Claudia Sheinbaum siguió la inauguración del Mundial y el primer partido de México en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Foto: Cuartoscuro )

Anunció que el tercero y último encuentro de la fase de grupos, que se realizará el miércoles próximo, puede verlo fuera de Palacio Nacional.

“A lo mejor el siguiente partido, es el 24, el día de mi cumpleaños, el partido de la selección, entonces a lo mejor ahí sí vamos”, indicó.

Recordó que la Consejería Jurídica de la presidencia de la República publicó un decreto para suspender clases y labores presenciales a partir de las 15:00 horas y continuar con la jornada mediante teletrabajo.

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