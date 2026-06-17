¿Qué caso tiene que marchen hoy?, cuestiona Sheinbaum a CNTE por protestas en Estadio CDMX

En la tercera semana de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la marcha de los maestros hacia el Estadio Ciudad de México, previo al partido entre Colombia-Uzbekistán, y aseguró que los más radicales no tienen representación dentro del magisterio.
“Nosotros estamos diciendo, entonces, ¿qué caso tiene que marchen al estadio?, ¿para qué?, me pregunto, ¿para qué? Si muchos de los más radicales del grupo son los que no tienen representación, o sea, los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros, que fueron dirigentes en alguna ocasión, pero ya no”, planteó este miércoles.